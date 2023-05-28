ASC Signal AM

Un indicador de señal que marca puntos de compra/venta.

En esta versión, se complementa con puntos SL óptimos.

Se recomienda su uso junto con un indicador de tendencia para filtrar señales.

El indicador sólo tiene un parámetro ajustable que determina su sensibilidad, lo que simplifica enormemente su ajuste al mercado actual y al estilo de negociación del usuario.

Las señales del indicador se emiten sólo después de la formación completa de la barra.

El indicador puede utilizarse para operar en cualquier mercado.

Sus parámetros básicos funcionan bien en la mayoría de las situaciones.

Al mismo tiempo, antes de empezar a operar, debe elegir los ajustes del indicador más eficaces para el estilo de negociación del usuario.

El indicador está diseñado para entrar en el mercado y colocar una orden stop de protección.

El indicador no tiene la funcionalidad de seleccionar el momento de cerrar una posición.

Al mismo tiempo, la posición abierta por la señal de este indicador se puede controlar en un TF más pequeño.

La señal del indicador para comprar, en un TF más pequeño que la posición para vender fue abierta, es una señal que la opción de cerrar la posición debe ser considerada.

La señal del indicador para vender, en un TF más pequeño que la posición para comprar fue abierta, es una señal que la opción de cerrar la posición debe ser considerada.

Apto para todos los mercados;

No redibujado;

Intuitivo y sencillo;

Puede ser útil tanto para principiantes como para operadores experimentados;

Le permite identificar los puntos de entrada al mercado en los que existe una alta probabilidad de que se produzca un movimiento de precios significativo suficiente para realizar una operación con éxito;

Le permite identificar los puntos en los que deben establecerse órdenes de stop.

RIESGO - sensibilidad del indicador;

Distancia - distancia desde el gráfico de precios hasta la señal del indicador;



Alertas - el indicador muestra un cuadro de diálogo con información sobre la señal del indicador;

Send_Notification - el indicador envía una notificación a los terminales móviles cuyo MetaQuotes ID se especifica en la ventana de configuración en la pestaña "Notificaciones";

Send_Mail - el indicador envía un correo electrónico a la dirección especificada en la ventana de configuración en la pestaña "Correo".

Cuando aparece una señal de compra (una señal por debajo del mínimo de la última barra formada), se coloca una orden pendiente de stop de compra un punto por encima del máximo de dicha barra (más el diferencial);

Cuando aparece una señal de venta (la señal es superior al máximo de la última barra formada), se coloca una orden stop de venta un punto por debajo del mínimo de dicha barra;

Los puntos del gráfico donde se localizan las señales de los indicadores son una buena elección para colocar órdenes stop de protección;

Tenga en cuenta la tendencia de un período más largo. No lo olvide: la tendencia es su amiga.