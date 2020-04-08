Fractal Levels AM

El indicador presentado es un desarrollo original basado en la idea incorporada en el indicador clásico de análisis técnico - Fractales.

El indicador Fractales le permite determinar un mínimo o máximo significativo para el análisis en el gráfico de precios del instrumento financiero en cuestión.

El fractal en sí en el gráfico de precios consiste en velas, la mitad de las cuales es la más alta (fractal ascendente) o la más baja (fractal descendente) de todas las velas tomadas para el análisis.

El indicador original utiliza cinco velas para construir el fractal.

A diferencia del indicador original, la versión propuesta del indicador permite ajustar independientemente el número de velas a cada lado de la vela central para identificar el fractal.

Además, el indicador presentado identifica tres tipos diferentes de fractales simultáneamente (los parámetros de cada fractal son definidos por el usuario).

En general, el trabajo del indicador presentado consta de cuatro etapas :

El indicador analiza las figuras que se forman en el gráfico de precios;

El indicador identifica tres tipos de fractales y los marca en el gráfico de precios;

El indicador establece el nivel de soporte/resistencia basándose en los valores del fractal identificado;

El indicador muestra el nivel de soporte/resistencia hasta que el precio actual supera el valor del fractal.

El indicador es un excelente asistente para establecer órdenes pendientes para entrar/salir de una operación.

El indicador también permite identificar tendencias actuales de tres tipos en el gráfico de precios (de acuerdo con los parámetros de los tres tipos de fractales seleccionados por el usuario).

El indicador está diseñado para operadores experimentados familiarizados con el análisis técnico mediante fractales.

Parámetros configurables:

L_Bar_1 - el número de velas a la izquierda del fractal de primer nivel requerido para su identificación;

R_Bar_1 - número de velas a la derecha del fractal de primer nivel necesarias para su identificación;

L_Bar_2 - número de velas a la izquierda del fractal de segundo nivel necesarias para su identificación;

R_Bar_2 - número de velas a la derecha del fractal de segundo nivel necesario para su identificación;

L_Bar_3 - número de velas a la izquierda del fractal de tercer nivel necesarias para su identificación;

R_Bar_3 - número de velas a la derecha del fractal de tercer nivel necesarias para su identificación.

Atención: Tenga en cuenta que cualquier mercado está en constante cambio y no hay garantía de que los métodos que han sido eficaces en el pasado mostrarán los mismos resultados en el futuro. Para minimizar las pérdidas potenciales, debe optimizar regularmente los parámetros del producto, estudiar los resultados de su trabajo y retirar parte de los beneficios recibidos. Se recomienda que antes de utilizar el producto en una cuenta real, pruebe su funcionamiento en una cuenta demo en el mismo mercado y con el mismo broker donde planea operar. Con respeto y mis mejores deseos, Andriy Matviyevs'kyy

P.D. Si le ha gustado este producto, le agradecería una valoración justa - las opiniones positivas de los usuarios motivan al autor, y las críticas razonables nos permiten mejorar los productos. Le sugiero que visite mipágina donde encontrará muchas obras únicas del autor que son el resultado de muchos años de estudio del comercio de divisas y el comercio FOREX.





