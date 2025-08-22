Algoritmo Alvora es un sistema de trading estilo portafolio, creado para traders que valoran la estructura, la claridad y la consistencia a largo plazo. Aplica estrategias probadas basadas en reglas, que inicialmente se operaban de forma manual y más tarde fueron automatizadas para mejorar la eficiencia y la escalabilidad.

El Asesor Experto (EA) combina tres estrategias complementarias, cada una diseñada para funcionar en diferentes condiciones de mercado:

Estrategia 1: Breach – Se enfoca en rupturas de zonas de consolidación, buscando capturar el impulso cuando el mercado sale de rangos estrechos.

Estrategia 2: Ascent – Un enfoque únicamente largo en índices que históricamente han mostrado tendencias alcistas. Entra en operaciones según señales claras y repetibles que se alinean con el comportamiento a largo plazo del mercado de renta variable.

Estrategia 3: Surge – Automatiza un concepto institucional recurrente: comprar ciertos índices a principios de semana y cerrarlos al final del martes.

Juntas, estas estrategias forman un enfoque de portafolio estructurado que opera en ocho instrumentos y diez gráficos, logrando diversificación tanto estratégica como a nivel de activos.





Características clave

Tres estrategias complementarias

Operación multi–activo y multi–marco temporal

Lógica basada en reglas con controles de riesgo disciplinados

Sin martingala, sin grid, sin IA

Probado con datos de ticks reales de 100% calidad (Fuente: Dukascopy)





Instrumentos recomendados

USDJPY, GBPJPY, EURJPY, XAUUSD, NAS100, US500, US30, DE40





Filosofía de diseño

Alvora enfatiza la simplicidad y la solidez sobre la complejidad. Evita la sobre–optimización y se apoya en una lógica de mercado clara y en una gestión de riesgos estructurada. La ejecución de operaciones es sistemática y disciplinada — sin martingala, grid ni inteligencia artificial.

Este EA ha sido perfeccionado con el tiempo y está destinado a traders que priorizan el rendimiento a largo plazo y la consistencia sistemática sobre la emoción a corto plazo.





Importante:

Para obtener resultados óptimos, utilice los archivos de configuración (“set files”) proporcionados en la pestaña “Comentarios”.