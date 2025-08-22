Alvora

Algoritmo Alvora es un sistema de trading estilo portafolio, creado para traders que valoran la estructura, la claridad y la consistencia a largo plazo. Aplica estrategias probadas basadas en reglas, que inicialmente se operaban de forma manual y más tarde fueron automatizadas para mejorar la eficiencia y la escalabilidad.

Track Record Account

Track Record Account 2

El Asesor Experto (EA) combina tres estrategias complementarias, cada una diseñada para funcionar en diferentes condiciones de mercado:

  • Estrategia 1: Breach – Se enfoca en rupturas de zonas de consolidación, buscando capturar el impulso cuando el mercado sale de rangos estrechos.
  • Estrategia 2: Ascent – Un enfoque únicamente largo en índices que históricamente han mostrado tendencias alcistas. Entra en operaciones según señales claras y repetibles que se alinean con el comportamiento a largo plazo del mercado de renta variable.
  • Estrategia 3: Surge – Automatiza un concepto institucional recurrente: comprar ciertos índices a principios de semana y cerrarlos al final del martes.

Juntas, estas estrategias forman un enfoque de portafolio estructurado que opera en ocho instrumentos y diez gráficos, logrando diversificación tanto estratégica como a nivel de activos.


Características clave

  • Tres estrategias complementarias
  • Operación multi–activo y multi–marco temporal
  • Lógica basada en reglas con controles de riesgo disciplinados
  • Sin martingala, sin grid, sin IA
  • Probado con datos de ticks reales de 100% calidad (Fuente: Dukascopy)


Instrumentos recomendados
USDJPY, GBPJPY, EURJPY, XAUUSD, NAS100, US500, US30, DE40


Filosofía de diseño
Alvora enfatiza la simplicidad y la solidez sobre la complejidad. Evita la sobre–optimización y se apoya en una lógica de mercado clara y en una gestión de riesgos estructurada. La ejecución de operaciones es sistemática y disciplinada — sin martingala, grid ni inteligencia artificial.

Este EA ha sido perfeccionado con el tiempo y está destinado a traders que priorizan el rendimiento a largo plazo y la consistencia sistemática sobre la emoción a corto plazo.


Importante:

Para obtener resultados óptimos, utilice los archivos de configuración (“set files”) proporcionados en la pestaña “Comentarios”.

CallumJackson2001
48
CallumJackson2001 2025.11.11 10:20 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Vincent Jean Robert Trolard
183
Vincent Jean Robert Trolard 2025.11.07 08:02 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Abdulafeez Olamide Isiaq
173
Abdulafeez Olamide Isiaq 2025.11.06 19:40 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Kennyteam
46
Kennyteam 2025.11.06 06:14 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

ALGOECLIPSE LTD
18399
Respuesta del desarrollador Bailey John Wickens 2025.11.06 14:59
Thank you, we are happy you are enjoying Alvora
Respuesta al comentario