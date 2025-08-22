Alvora 算法是一款投资组合式交易系统，专为重视结构、清晰度和长期稳定性的交易者打造。它采用经过验证的规则驱动策略，这些策略最初用于人工交易，后来被自动化以提高效率和可扩展性。

智能交易顾问 (EA) 结合了三种互补的策略，每一种都针对不同的市场环境而设计：

策略 1: Breach – 瞄准盘整区间的突破，当市场脱离窄幅震荡时捕捉动能。

– 瞄准盘整区间的突破，当市场脱离窄幅震荡时捕捉动能。 策略 2: Ascent – 专注于指数市场的多头交易，这些市场在历史上呈现长期上涨趋势。入场基于清晰且可重复的信号，与长期股市行为保持一致。

– 专注于指数市场的多头交易，这些市场在历史上呈现长期上涨趋势。入场基于清晰且可重复的信号，与长期股市行为保持一致。 策略 3: Surge – 自动化一个常见的机构化概念：在一周初买入特定指数，并在周二结束前平仓。

这三种策略结合在一起，形成一个结构化的投资组合方法，覆盖 8 个交易品种和 10 张图表，实现战略和资产层面的多元化。





主要特征

三种互补策略

多品种与多时间框架操作

基于规则的逻辑与严格的风险控制

无马丁格尔、无网格、无人工智能

基于 100% 高质量真实 Tick 数据测试（来源：Dukascopy）





推荐品种

USDJPY, GBPJPY, EURJPY, XAUUSD, NAS100, US500, US30, DE40





设计理念

Alvora 强调简洁与稳健，而非复杂性。它避免过度优化，而是依靠清晰的市场逻辑和结构化的风险管理。交易执行系统化且具备纪律性 —— 无马丁格尔、无网格、无人工智能。

该 EA 在长期实践中不断完善，适用于那些更注重 长期表现与系统一致性 而非短期刺激的交易者。





重要提示：

为了获得最佳效果，请使用“评论”选项卡中提供的参数集文件。