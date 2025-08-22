Alvora

Alvora 算法是一款投资组合式交易系统，专为重视结构、清晰度和长期稳定性的交易者打造。它采用经过验证的规则驱动策略，这些策略最初用于人工交易，后来被自动化以提高效率和可扩展性。

Track Record Account

Track Record Account 2

智能交易顾问 (EA) 结合了三种互补的策略，每一种都针对不同的市场环境而设计：

  • 策略 1: Breach – 瞄准盘整区间的突破，当市场脱离窄幅震荡时捕捉动能。
  • 策略 2: Ascent – 专注于指数市场的多头交易，这些市场在历史上呈现长期上涨趋势。入场基于清晰且可重复的信号，与长期股市行为保持一致。
  • 策略 3: Surge – 自动化一个常见的机构化概念：在一周初买入特定指数，并在周二结束前平仓。

这三种策略结合在一起，形成一个结构化的投资组合方法，覆盖 8 个交易品种和 10 张图表，实现战略和资产层面的多元化。


主要特征

  • 三种互补策略
  • 多品种与多时间框架操作
  • 基于规则的逻辑与严格的风险控制
  • 无马丁格尔、无网格、无人工智能
  • 基于 100% 高质量真实 Tick 数据测试（来源：Dukascopy）


推荐品种
USDJPY, GBPJPY, EURJPY, XAUUSD, NAS100, US500, US30, DE40


设计理念
Alvora 强调简洁与稳健，而非复杂性。它避免过度优化，而是依靠清晰的市场逻辑和结构化的风险管理。交易执行系统化且具备纪律性 —— 无马丁格尔、无网格、无人工智能。

该 EA 在长期实践中不断完善，适用于那些更注重 长期表现与系统一致性 而非短期刺激的交易者。


重要提示：

为了获得最佳效果，请使用“评论”选项卡中提供的参数集文件。

筛选:
CallumJackson2001
48
CallumJackson2001 2025.11.11 10:20 
 

用户没有留下任何评级信息

Vincent Jean Robert Trolard
183
Vincent Jean Robert Trolard 2025.11.07 08:02 
 

用户没有留下任何评级信息

Abdulafeez Olamide Isiaq
173
Abdulafeez Olamide Isiaq 2025.11.06 19:40 
 

用户没有留下任何评级信息

Kennyteam
46
Kennyteam 2025.11.06 06:14 
 

用户没有留下任何评级信息

ALGOECLIPSE LTD
18399
来自开发人员的回复 Bailey John Wickens 2025.11.06 14:59
Thank you, we are happy you are enjoying Alvora
回复评论