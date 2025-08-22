Algoritmo Alvora é um sistema de trading em estilo portfólio, desenvolvido para traders que valorizam estrutura, clareza e consistência a longo prazo. Ele aplica estratégias comprovadas baseadas em regras, inicialmente utilizadas de forma manual e posteriormente automatizadas para maior eficiência e escalabilidade.

O Expert Advisor (EA) combina três estratégias complementares, cada uma projetada para atuar em diferentes condições de mercado:

Estratégia 1: Breach – Foca em rompimentos de zonas de consolidação, buscando capturar o momentum quando o mercado sai de faixas estreitas.

Estratégia 2: Ascent – Uma abordagem somente comprada em índices que historicamente apresentam tendências de alta. As entradas ocorrem com base em sinais claros e repetíveis, alinhados ao comportamento de longo prazo do mercado acionário.

Estratégia 3: Surge – Automatiza um conceito institucional recorrente: comprar determinados índices no início da semana e fechá-los até o final da terça-feira.

Juntas, essas estratégias formam uma abordagem de portfólio estruturado que negocia em oito instrumentos e dez gráficos, alcançando diversificação tanto estratégica quanto a nível de ativos.





Principais características

Três estratégias complementares

Operação multiativo e multitemporal

Lógica baseada em regras com controles de risco disciplinados

Sem martingale, sem grid, sem IA

Testado com dados reais de ticks de 100% de qualidade (Fonte: Dukascopy)





Instrumentos recomendados

USDJPY, GBPJPY, EURJPY, XAUUSD, NAS100, US500, US30, DE40





Filosofia de design

O Alvora enfatiza a simplicidade e a robustez em vez da complexidade. Evita a sobreotimização e se baseia em lógica de mercado clara e gestão de risco estruturada. A execução das operações é sistemática e disciplinada — sem martingale, grid ou inteligência artificial.

Este EA foi aperfeiçoado ao longo do tempo e é destinado a traders que priorizam o desempenho de longo prazo e a consistência sistemática em vez da excitação de curto prazo.





Importante:

Para obter resultados ideais, utilize os arquivos de configuração fornecidos na aba “Comentários”.



