Alvora

Algoritmo Alvora é um sistema de trading em estilo portfólio, desenvolvido para traders que valorizam estrutura, clareza e consistência a longo prazo. Ele aplica estratégias comprovadas baseadas em regras, inicialmente utilizadas de forma manual e posteriormente automatizadas para maior eficiência e escalabilidade.

Track Record Account

Track Record Account 2

O Expert Advisor (EA) combina três estratégias complementares, cada uma projetada para atuar em diferentes condições de mercado:

  • Estratégia 1: Breach – Foca em rompimentos de zonas de consolidação, buscando capturar o momentum quando o mercado sai de faixas estreitas.
  • Estratégia 2: Ascent – Uma abordagem somente comprada em índices que historicamente apresentam tendências de alta. As entradas ocorrem com base em sinais claros e repetíveis, alinhados ao comportamento de longo prazo do mercado acionário.
  • Estratégia 3: Surge – Automatiza um conceito institucional recorrente: comprar determinados índices no início da semana e fechá-los até o final da terça-feira.

Juntas, essas estratégias formam uma abordagem de portfólio estruturado que negocia em oito instrumentos e dez gráficos, alcançando diversificação tanto estratégica quanto a nível de ativos.


Principais características

  • Três estratégias complementares
  • Operação multiativo e multitemporal
  • Lógica baseada em regras com controles de risco disciplinados
  • Sem martingale, sem grid, sem IA
  • Testado com dados reais de ticks de 100% de qualidade (Fonte: Dukascopy)


Instrumentos recomendados
USDJPY, GBPJPY, EURJPY, XAUUSD, NAS100, US500, US30, DE40


Filosofia de design
O Alvora enfatiza a simplicidade e a robustez em vez da complexidade. Evita a sobreotimização e se baseia em lógica de mercado clara e gestão de risco estruturada. A execução das operações é sistemática e disciplinada — sem martingale, grid ou inteligência artificial.

Este EA foi aperfeiçoado ao longo do tempo e é destinado a traders que priorizam o desempenho de longo prazo e a consistência sistemática em vez da excitação de curto prazo.


Importante:

Para obter resultados ideais, utilize os arquivos de configuração fornecidos na aba “Comentários”.



Havana EA
ALGOECLIPSE LTD
4.9 (10)
Experts
Havana EA é um algoritmo de trading intradiário totalmente automatizado, projetado especificamente para US30 no timeframe M5. Ele utiliza uma estratégia baseada em rompimentos, identificando padrões de pullback chave e níveis importantes para determinar entradas de alta probabilidade. O EA opera com uma lógica de uma única operação por vez , gerenciando cada posição com stop loss e take profit fixos . Para gestão adicional, inclui um sistema opcional de trailing stop , que permite garantir lucr
Prop Firm Pass EA
ALGOECLIPSE LTD
3.25 (4)
Experts
A chave para múltiplas contas financiadas! Apresentamos o Prop Firm Pass EA, desenvolvido para traders que desejam passar e manter contas financiadas nas empresas de prop trading mais populares. Construído com foco em consistência, precisão e baixo rebaixamento (drawdown), este EA é uma ferramenta comprovada para traders sérios. O Prop Firm Pass EA combina reconhecimento inteligente da estrutura do mercado com lógica de rompimento, projetada para identificar retrações de alta probabilidade ante
Asseto FX
ALGOECLIPSE LTD
5 (1)
Experts
Apresentando o Asseto FX EA, o algoritmo definitivo para traders diários sérios. Este EA sofisticado, mas fácil de usar, aproveita intervalos de tempo para determinar a direção da tendência diária. Ao contrário de muitos outros programas no mercado, o Asseto FX EA emprega uma estratégia genuína de trading diário, sem recorrer a funcionalidades de martingale ou grade para fazer uma estratégia não lucrativa parecer 'lucrativa'. Em vez disso, ele segue um conceito lógico e robusto que proporciona r
FREE
RoundHouse EA
ALGOECLIPSE LTD
5 (1)
Experts
Apresentando o RoundHouse EA, um algoritmo multiestratégico usado para escalpelar EURUSD no gráfico M1. Estratégia de entrada precisa: RoundHouse EA é um Algoritmo MT5 avançado, especializado em escalpelamento e média no gráfico EURUSD M1. A RoundHouse examina continuamente o mercado, identificando configurações de negociação de alta qualidade durante horários e sessões de negociação específicos, criando as condições ideais para abrir posições. Por meio de mais de 100 horas de backtesting rigoro
FREE
FusionTrader
ALGOECLIPSE LTD
5 (2)
Experts
Apresentando o FusionTrader, um algoritmo avançado meticulosamente otimizado para negociação de GBPUSD no gráfico M5, utilizando ordens pendentes e execução de mercado. Nosso EA elimina a complexidade da negociação, analisando o mercado e entrando com base em vários fatores e indicadores, incluindo RSI, médias móveis e padrões de velas. O algoritmo FusionTrader analisa meticulosamente cada tick no mercado para tentar identificar o ponto de entrada inicial ideal. Ao combinar várias confluências,
FREE
Infinity Gold EA
ALGOECLIPSE LTD
Experts
Apresentando o Infinity Gold EA - A melhor solução de escalpelamento para XAUUSD no gráfico M5 Modelo de Entrada: Infinity Gold EA examina o mercado no gráfico M5 de XAUUSD, identificando configurações de negociação de alta qualidade durante horários e sessões de negociação específicos. O Infinity Gold usa uma abordagem colaborativa, combinando padrões e indicadores de castiçal. Quando essas condições específicas se alinham dentro de nosso horário de negociação designado, o algoritmo abre uma
FXHedge Pro
ALGOECLIPSE LTD
Experts
Eleve sua experiência de negociação com o FXHedge Pro, um algoritmo poderoso e fácil de usar projetado para o GBPUSD. Este sistema gratuito e totalmente automatizado utiliza o indicador RSI para tomar decisões de compra e venda. O que diferencia o FXHedge Pro é seu mecanismo único de hedge, proporcionando uma rede de segurança em mercados voláteis. Se o mercado favorecer sua posição, o algoritmo garante os lucros. Em caso de reversão, o FXHedge Pro empilha estrategicamente ordens na direção opos
CallumJackson2001
48
CallumJackson2001 2025.11.11 10:20 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Vincent Jean Robert Trolard
183
Vincent Jean Robert Trolard 2025.11.07 08:02 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Abdulafeez Olamide Isiaq
173
Abdulafeez Olamide Isiaq 2025.11.06 19:40 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Kennyteam
46
Kennyteam 2025.11.06 06:14 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

ALGOECLIPSE LTD
18399
Resposta do desenvolvedor Bailey John Wickens 2025.11.06 14:59
Thank you, we are happy you are enjoying Alvora
Responder ao comentário