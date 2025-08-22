Alvora
- Experts
- ALGOECLIPSE LTD
- Versão: 1.1
- Atualizado: 30 outubro 2025
- Ativações: 5
Algoritmo Alvora é um sistema de trading em estilo portfólio, desenvolvido para traders que valorizam estrutura, clareza e consistência a longo prazo. Ele aplica estratégias comprovadas baseadas em regras, inicialmente utilizadas de forma manual e posteriormente automatizadas para maior eficiência e escalabilidade.
O Expert Advisor (EA) combina três estratégias complementares, cada uma projetada para atuar em diferentes condições de mercado:
- Estratégia 1: Breach – Foca em rompimentos de zonas de consolidação, buscando capturar o momentum quando o mercado sai de faixas estreitas.
- Estratégia 2: Ascent – Uma abordagem somente comprada em índices que historicamente apresentam tendências de alta. As entradas ocorrem com base em sinais claros e repetíveis, alinhados ao comportamento de longo prazo do mercado acionário.
- Estratégia 3: Surge – Automatiza um conceito institucional recorrente: comprar determinados índices no início da semana e fechá-los até o final da terça-feira.
Juntas, essas estratégias formam uma abordagem de portfólio estruturado que negocia em oito instrumentos e dez gráficos, alcançando diversificação tanto estratégica quanto a nível de ativos.
Principais características
- Três estratégias complementares
- Operação multiativo e multitemporal
- Lógica baseada em regras com controles de risco disciplinados
- Sem martingale, sem grid, sem IA
- Testado com dados reais de ticks de 100% de qualidade (Fonte: Dukascopy)
Instrumentos recomendados
USDJPY, GBPJPY, EURJPY, XAUUSD, NAS100, US500, US30, DE40
Filosofia de design
O Alvora enfatiza a simplicidade e a robustez em vez da complexidade. Evita a sobreotimização e se baseia em lógica de mercado clara e gestão de risco estruturada. A execução das operações é sistemática e disciplinada — sem martingale, grid ou inteligência artificial.
Este EA foi aperfeiçoado ao longo do tempo e é destinado a traders que priorizam o desempenho de longo prazo e a consistência sistemática em vez da excitação de curto prazo.
Importante:
Para obter resultados ideais, utilize os arquivos de configuração fornecidos na aba “Comentários”.
