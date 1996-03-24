Algoritmo Alvora è un sistema di trading in stile portafoglio, creato per i trader che danno valore alla struttura, alla chiarezza e alla coerenza nel lungo periodo. Applica strategie comprovate basate su regole, inizialmente utilizzate nel trading manuale e successivamente automatizzate per migliorarne l’efficienza e la scalabilità.





Prestazioni live: Vedi segnale





L’Expert Advisor (EA) combina tre strategie complementari, ciascuna progettata per operare in diverse condizioni di mercato:

Strategia 1: Breach – Mira alle rotture delle zone di consolidamento, cercando di catturare il momentum quando il mercato esce da fasi di range ristretto.

Strategia 2: Ascent – Un approccio esclusivamente long sugli indici che storicamente hanno mostrato tendenze rialziste. Le entrate avvengono in base a segnali chiari e ripetibili, in linea con il comportamento a lungo termine dei mercati azionari.

Strategia 3: Surge – Automatizza un concetto istituzionale ricorrente: acquistare determinati indici all'inizio della settimana e chiuderli entro la fine del martedì.

Insieme, queste strategie formano un approccio di portafoglio strutturato che opera su otto strumenti e dieci grafici, ottenendo diversificazione sia a livello strategico che di asset.





Caratteristiche principali

Tre strategie complementari

Operatività multi-asset e multi–timeframe

Logica basata su regole con controlli di rischio disciplinati

Nessun martingala, nessuna griglia, nessuna IA

Testato con dati reali di tick al 100% di qualità (Fonte: Dukascopy)





Strumenti raccomandati

USDJPY, GBPJPY, EURJPY, XAUUSD, NAS100, US500, US30, DE40





Filosofia di progettazione

Alvora enfatizza semplicità e robustezza piuttosto che complessità. Evita l’eccessiva ottimizzazione e si basa su una logica di mercato chiara e su una gestione del rischio strutturata. L’esecuzione degli ordini è sistematica e disciplinata — senza martingala, griglia o intelligenza artificiale.

Questo EA è stato perfezionato nel tempo ed è destinato ai trader che danno priorità a performance di lungo periodo e coerenza sistematica rispetto all’emozione di breve termine.





Importante:

Per ottenere risultati ottimali, utilizzare i file di configurazione forniti nella scheda “Commenti”.



