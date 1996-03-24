Algorithme Alvora est un système de trading de type portefeuille, conçu pour les traders qui valorisent la structure, la clarté et la constance à long terme. Il applique des stratégies éprouvées basées sur des règles, initialement utilisées en trading manuel puis automatisées afin d’améliorer l’efficacité et la scalabilité.





Performance en direct : Voir le signal





L’Expert Advisor (EA) combine trois stratégies complémentaires, chacune conçue pour fonctionner dans des conditions de marché différentes :

Stratégie 1 : Breach – Cible les cassures des zones de consolidation, cherchant à capturer le momentum lorsque le marché sort de plages étroites.

– Cible les cassures des zones de consolidation, cherchant à capturer le momentum lorsque le marché sort de plages étroites. Stratégie 2 : Ascent – Une approche exclusivement acheteuse sur les indices qui ont historiquement montré des tendances haussières. Les entrées se font sur la base de signaux clairs et reproductibles, alignés sur le comportement à long terme des marchés actions.

– Une approche exclusivement acheteuse sur les indices qui ont historiquement montré des tendances haussières. Les entrées se font sur la base de signaux clairs et reproductibles, alignés sur le comportement à long terme des marchés actions. Stratégie 3 : Surge – Automatise un concept institutionnel récurrent : acheter certains indices en début de semaine et clôturer les positions avant la fin du mardi.

Ensemble, ces stratégies forment une approche de portefeuille structuré qui trade sur huit instruments et dix graphiques, atteignant ainsi une diversification à la fois stratégique et par classe d’actifs.





Caractéristiques clés

Trois stratégies complémentaires

Opération multi-actifs et multi–unités de temps

Logique basée sur des règles avec contrôles de risque disciplinés

Sans martingale, sans grille, sans IA

Testé avec des données réelles de ticks de 100 % de qualité (Source : Dukascopy)





Instruments recommandés

USDJPY, GBPJPY, EURJPY, XAUUSD, NAS100, US500, US30, DE40





Philosophie de conception

Alvora met l’accent sur la simplicité et la robustesse plutôt que sur la complexité. Il évite la sur-optimisation et repose sur une logique de marché claire et une gestion des risques structurée. L’exécution des ordres est systématique et disciplinée — sans martingale, sans grille et sans intelligence artificielle.

Cet EA a été affiné au fil du temps et s’adresse aux traders qui privilégient la performance à long terme et la constance systématique plutôt que l’excitation à court terme.





Important :

Pour des résultats optimaux, veuillez utiliser les fichiers de configuration fournis dans l’onglet « Commentaires ».







