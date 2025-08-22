Алгоритм Alvora — это портфельная торговая система, созданная для трейдеров, которые ценят структуру, прозрачность и долгосрочную стабильность. Она использует проверенные правила-основанные стратегии, которые изначально применялись вручную, а затем были автоматизированы для повышения эффективности и масштабируемости.

Советник (EA) объединяет три взаимодополняющие стратегии, каждая из которых рассчитана на разные рыночные условия:

Стратегия 1: Breach – нацелена на пробои зон консолидации, фиксируя импульсы при выходе рынка из узких диапазонов.

– нацелена на пробои зон консолидации, фиксируя импульсы при выходе рынка из узких диапазонов. Стратегия 2: Ascent – ориентирована исключительно на длинные позиции по индексам с исторической восходящей динамикой. Входы осуществляются на основе четких и повторяемых сигналов, согласованных с долгосрочным поведением фондового рынка.

– ориентирована исключительно на длинные позиции по индексам с исторической восходящей динамикой. Входы осуществляются на основе четких и повторяемых сигналов, согласованных с долгосрочным поведением фондового рынка. Стратегия 3: Surge – автоматизирует институциональную концепцию: покупки выбранных индексов в начале недели с закрытием сделок к концу вторника.

Вместе эти стратегии формируют структурированный портфельный подход, охватывающий восемь инструментов и десять графиков, что обеспечивает как стратегическую, так и инструментальную диверсификацию.





Ключевые особенности

Три взаимодополняющие стратегии

Мультиактивная и многотаймфреймовая торговля

Логика на основе правил с четким контролем рисков

Без мартингейла, без сетки, без ИИ

Тестирование на 100% качественных реальных тиках (Источник: Dukascopy)





Рекомендуемые инструменты

USDJPY, GBPJPY, EURJPY, XAUUSD, NAS100, US500, US30, DE40





Философия разработки

Alvora делает ставку на простоту и надежность вместо излишней сложности. Система избегает переоптимизации и опирается на четкую рыночную логику и структурированное управление рисками. Исполнение сделок системное и дисциплинированное — без мартингейла, сетки или искусственного интеллекта.

Этот EA совершенствовался со временем и предназначен для трейдеров, которые ставят во главу угла долгосрочную результативность и системную стабильность а не краткосрочные эмоции.





Важно:

Для оптимальных результатов используйте предоставленные сет-файлы, доступные во вкладке «Комментарии».