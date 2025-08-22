Alvora

Алгоритм Alvora — это портфельная торговая система, созданная для трейдеров, которые ценят структуру, прозрачность и долгосрочную стабильность. Она использует проверенные правила-основанные стратегии, которые изначально применялись вручную, а затем были автоматизированы для повышения эффективности и масштабируемости.

Track Record Account

Track Record Account 2

Советник (EA) объединяет три взаимодополняющие стратегии, каждая из которых рассчитана на разные рыночные условия:

  • Стратегия 1: Breach – нацелена на пробои зон консолидации, фиксируя импульсы при выходе рынка из узких диапазонов.
  • Стратегия 2: Ascent – ориентирована исключительно на длинные позиции по индексам с исторической восходящей динамикой. Входы осуществляются на основе четких и повторяемых сигналов, согласованных с долгосрочным поведением фондового рынка.
  • Стратегия 3: Surge – автоматизирует институциональную концепцию: покупки выбранных индексов в начале недели с закрытием сделок к концу вторника.

Вместе эти стратегии формируют структурированный портфельный подход, охватывающий восемь инструментов и десять графиков, что обеспечивает как стратегическую, так и инструментальную диверсификацию.


Ключевые особенности

  • Три взаимодополняющие стратегии
  • Мультиактивная и многотаймфреймовая торговля
  • Логика на основе правил с четким контролем рисков
  • Без мартингейла, без сетки, без ИИ
  • Тестирование на 100% качественных реальных тиках (Источник: Dukascopy)


Рекомендуемые инструменты
USDJPY, GBPJPY, EURJPY, XAUUSD, NAS100, US500, US30, DE40


Философия разработки
Alvora делает ставку на простоту и надежность вместо излишней сложности. Система избегает переоптимизации и опирается на четкую рыночную логику и структурированное управление рисками. Исполнение сделок системное и дисциплинированное — без мартингейла, сетки или искусственного интеллекта.

Этот EA совершенствовался со временем и предназначен для трейдеров, которые ставят во главу угла долгосрочную результативность и системную стабильность а не краткосрочные эмоции.


Важно:

Для оптимальных результатов используйте предоставленные сет-файлы, доступные во вкладке «Комментарии».

Фильтр:
CallumJackson2001
48
CallumJackson2001 2025.11.11 10:20 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Vincent Jean Robert Trolard
183
Vincent Jean Robert Trolard 2025.11.07 08:02 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Abdulafeez Olamide Isiaq
173
Abdulafeez Olamide Isiaq 2025.11.06 19:40 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Kennyteam
46
Kennyteam 2025.11.06 06:14 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

ALGOECLIPSE LTD
18399
Ответ разработчика Bailey John Wickens 2025.11.06 14:59
Thank you, we are happy you are enjoying Alvora
Ответ на отзыв