Alvora アルゴリズム は、構造、明確さ、そして長期的な一貫性を重視するトレーダーのために設計されたポートフォリオ型の取引システムです。もともと手動取引で使用されていた実証済みのルールベース戦略を採用し、その後、自動化され効率性と拡張性を高めています。

エキスパートアドバイザー (EA) は、異なる市場環境で機能するように設計された3つの補完的な戦略を組み合わせています:

戦略 1: Breach – レンジ相場のブレイクアウトを狙い、市場が狭いレンジを抜け出す際のモメンタムを捉えます。

– レンジ相場のブレイクアウトを狙い、市場が狭いレンジを抜け出す際のモメンタムを捉えます。 戦略 2: Ascent – 歴史的に上昇傾向を示してきた株価指数市場におけるロング専用のアプローチ。長期的な株式市場の動きと一致する、明確で再現可能なシグナルに基づきエントリーします。

– 歴史的に上昇傾向を示してきた株価指数市場におけるロング専用のアプローチ。長期的な株式市場の動きと一致する、明確で再現可能なシグナルに基づきエントリーします。 戦略 3: Surge – 繰り返し見られる機関投資家のコンセプトを自動化。特定の指数を週初めに買い、火曜日の終わりまでに手仕舞いします。

これら3つの戦略を組み合わせることで、8つの銘柄と10枚のチャートにわたり取引を行い、戦略面と資産面の両方で分散を実現する、体系的なポートフォリオアプローチを形成します。





主な特徴

3つの補完的な戦略

マルチアセットおよびマルチタイムフレームでの運用

ルールベースのロジックと規律あるリスク管理

マーチンゲールなし、グリッドなし、AIなし

100%高品質の実チックデータでテスト済み（出典: Dukascopy）





推奨銘柄

USDJPY, GBPJPY, EURJPY, XAUUSD, NAS100, US500, US30, DE40





設計理念

Alvora は複雑さよりもシンプルさと堅牢性を重視します。過度な最適化を避け、市場の明確なロジックと体系的なリスク管理に基づいています。取引執行はシステマチックかつ規律的であり、マーチンゲールやグリッド、人工知能は使用していません。

このEAは長年にわたり改良されてきており、短期的な刺激ではなく 長期的な成果と体系的な一貫性 を重視するトレーダーに適しています。





重要:

最適な結果を得るために、「コメント」タブで提供されているセットファイルをご利用ください。