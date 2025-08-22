Alvora

Alvora アルゴリズム は、構造、明確さ、そして長期的な一貫性を重視するトレーダーのために設計されたポートフォリオ型の取引システムです。もともと手動取引で使用されていた実証済みのルールベース戦略を採用し、その後、自動化され効率性と拡張性を高めています。

Track Record Account

Track Record Account 2

エキスパートアドバイザー (EA) は、異なる市場環境で機能するように設計された3つの補完的な戦略を組み合わせています:

  • 戦略 1: Breach – レンジ相場のブレイクアウトを狙い、市場が狭いレンジを抜け出す際のモメンタムを捉えます。
  • 戦略 2: Ascent – 歴史的に上昇傾向を示してきた株価指数市場におけるロング専用のアプローチ。長期的な株式市場の動きと一致する、明確で再現可能なシグナルに基づきエントリーします。
  • 戦略 3: Surge – 繰り返し見られる機関投資家のコンセプトを自動化。特定の指数を週初めに買い、火曜日の終わりまでに手仕舞いします。

これら3つの戦略を組み合わせることで、8つの銘柄と10枚のチャートにわたり取引を行い、戦略面と資産面の両方で分散を実現する、体系的なポートフォリオアプローチを形成します。


主な特徴

  • 3つの補完的な戦略
  • マルチアセットおよびマルチタイムフレームでの運用
  • ルールベースのロジックと規律あるリスク管理
  • マーチンゲールなし、グリッドなし、AIなし
  • 100%高品質の実チックデータでテスト済み（出典: Dukascopy）


推奨銘柄
USDJPY, GBPJPY, EURJPY, XAUUSD, NAS100, US500, US30, DE40


設計理念
Alvora は複雑さよりもシンプルさと堅牢性を重視します。過度な最適化を避け、市場の明確なロジックと体系的なリスク管理に基づいています。取引執行はシステマチックかつ規律的であり、マーチンゲールやグリッド、人工知能は使用していません。

このEAは長年にわたり改良されてきており、短期的な刺激ではなく 長期的な成果と体系的な一貫性 を重視するトレーダーに適しています。


重要:

最適な結果を得るために、「コメント」タブで提供されているセットファイルをご利用ください。

おすすめのプロダクト
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
エキスパート
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
エキスパート
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
エキスパート
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
エキスパート
Hamster Scalpingは、マーチンゲールを使用しない完全に自動化された取引アドバイザーです。夜のスキャルピング戦略。 RSIインジケーターとATRフィルターが入力として使用されます。アドバイザには、ヘッジ口座タイプが必要です。 実際の作業の監視、およびその他の開発については、https：// www.mql5.com/en/users/mechanic/sellerを参照してください 。 一般的な推奨事項 最小デポジット$ 100、最小スプレッドのECNアカウントを使用し、eurusd M5 gmt +3のデフォルト設定。 入力パラメータ EAは、4桁と5桁の両方の引用符で機能します。入力パラメータでは、5文字の値をポイントで示し、すべてを4文字で自動的に再計算します。 NewCycle-モードがオンの場合、アドバイザーは停止せずに動作します。モードがオフの場合、一連の取引の完了後、アドバイザーは新しい注文を開きません。 期間インジケーター1-最初のインジケーターの期間。 アップレベル-アドバイザーが売りを開始する最初のインジケーターの上位レベル。 ダウンレベル
Sun Bin SCF
Peat Winch
エキスパート
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
[As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! 提案: この製品は、理論的な複雑さを避け、実用性を重視して綿密に設計されており、観察反射として潜在意識のみに依存しています。その結果、脳は本質的に洗練された方法で情報を理解し、成功する取引を育む個人の所有権の文化を育みます。初心者でも、一貫して適用すれば 1 週間以内に結果を達成できます。これは、プロトタイプのトライアル デモンストレーションによって実証できます。遅滞なくご連絡ください。この優れた製品を入手する機会
Combo All In One MT5
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Combo All In One is an EA combo 10   strategies , The EA is suitable for both beginners and experienced traders. Normally you will have to pay 10x fee to buy 10 EAs with different strategies. But with ALL IN ONE, you only need to pay 1 time to own an EA that includes 10 different strategies. This is a cost-effective solution and combines effective methods. Timeframe M15, Minimum deposit $1,000, Leverage 1:500. STRATEGY1: MOVING AVERAGE STRATEGY2: RSI STRATEGY3: MACD STRATEGY4: BOLLINGER BANDS S
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
エキスパート
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
エキスパート
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
エキスパート
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
ET9 for MT5
Hui Qiu
3 (4)
エキスパート
ET9 New on the Market, Launch promo! Only a few copies left at: $699 Next price: $799 Final price: $1599 The Best Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes！ ET9  for MT5 Updated v4.80 !!      Important update:  Merge Dragon Ball's H4 breakout strategy, Optimize parameters ,     Add MaxStopLoss and MaxTakeProfit parameters Include Free ET1 for MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Updated v1.80 !!  https://www.mql5.com/en/market/product/116514 Descriptions ET9
Lemm Scalper EA MT5
Fabio Sanna
エキスパート
Lemm is a scalper designed for intraday trading in M1 timeframe, therefore very fast and aggressive. It can be configured in a quieter version with higher timeframes or on different assets simultaneously using different magic numbers. The default configuration is for  forex pairs, but by changing the parameters, it can be used on any pair (it has had excellent results on XauUsd and DjiUsd). It is equipped with a movable and minimized summary panel and push notifications on the smartphone. Recom
Gold Zone EA
Simon Reger
4.43 (7)
エキスパート
Gold Zone EA は、供給ゾーンと需要ゾーン（Supply & Demand）を用いて市場構造を分析し、あらかじめ定義された価格反応に基づいて自動的に取引を行う Expert Advisor です。 本EAは、ゾーン検出、モメンタム分析、EMA フィルター、複数のテイクプロフィット、ブレークイーブン、トレーリングストップ、さらにチャート上で操作可能な手動トレードパネルを統合しています。 対応銘柄の例： XAUUSD、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、BTCUSD およびその他の多くの通貨ペア、指数、CFD に対応しています。 外部 DLL は不要です。 取引ロジック 供給・需要ゾーンの検出 EA は以下を用いて構造的な価格領域を識別します： ベースキャンドル（Base High / Base Low） キャンドルパターンフィルター オプションの EMA トレンド強度 ゾーンサイズと重複チェック 無効化されたゾーンの自動除去 価格が複数回ゾーンを突破する、または無効化カウンターに達するとゾーンは非アクティブになります。 ゾーンのアクティベーション 価格が以下を満たすとゾー
FREE
TradeGhost
Stefano Padovano
エキスパート
Vi Presento TradeGhost ! e' un Ea molto potente con una strategia che preferisco tenere nascosta! comunque spiego il funzionamento in breve! Questo ea grazie al controllo di vari fattori  crea un trade Fantasma che ovviamente non viene aperto ! ma viene registrato in modo da capire se quel trade era stato perdente o vincente. ( posso aggiungere che questo è un p'o' il Segreto del trading messo in questo ea, NoN fa scalping però quando apre hai una sorte di tranquillità che se anche fa il DD il p
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
エキスパート
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
エキスパート
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
EA Tunning
Sabil Yudifera
エキスパート
Professional Automated Trading System EXCLUSIVE INNOVATION: 80% Drawdown Reduction Technology Combined automated trading system   Modified RSI dan  Standard Deviation Bands   to produce trading signals that are more accurate and safe than standard indicators . Proven Results: 1.   20-80% Lower Drawdown  vs RSI Standard 2.   Same Number of Trades  - Higher Quality Entries 3.   Adaptive to Market Volatility 4.   Tested on Live Market Conditions Key Features Advanced Signal System 1.   Mo
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
エキスパート
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Seaguard
QuanticX
エキスパート
Announcement: All EAs (Expert Advisors) from QuanticX are currently available for free, but only for a limited time! To enjoy a Lifetime QuanticX support and continue receiving free EAs, we kindly request you to leave a review and track the performance of our EAs on Myfxbook. Additionally, don't hesitate to reach out to us for exclusive bonuses on EAs and personalized support. Seaguard by QuanticX Step into the cutting-edge domain of QuanticX , a leading FinTech startup reshaping the landscape
BASTET19z
Sorakrit Lueangtipayajun
エキスパート
This EA is based on a Bollinger Bands reversal strategy. It automatically detects price reversals at the upper or lower Bollinger Band and opens trades in the direction of the expected bounce. The system dynamically calculates optimal take-profit (TP) levels based on recent market volatility and structure, ensuring efficient profit capture without manual intervention. Live Results (6 months): +125.52% profit, 20.75% max drawdown Myfxbook proved please Copy and paste URL's: ( myfxbook.com/me
X Forts
Denis Chebatarev
5 (1)
エキスパート
Trading robot X Forts The scalper Forts EA is designed for futures trading on the Russian futures futures market (RTS, Sberbank, Gazprom, Ruble, etc.). The main instruments are futures on the RTS, SBRF index. Recommended timeframes M1-M6. The EA does not use averaging. Each trade has its own stop loss.  The size of the required GO for tests and trading on the selected instrument is taken from the instrument code.  Trading robot settings SL - stop loss Lots - lot for trading Pos_Market - numbe
Prop Firm Mastery MT5
KO PARTNERS LTD
エキスパート
The   Prop Firm Mastery EA   is a cutting-edge low risk expert advisor designed for   multi-symbol   trading with   advanced correlation filters   to increase trade accuracy. Unlike traditional EAs that blindly take trades, this EA ensures   only the strongest Buy and Sell setups   by analyzing   correlation strength   between your chosen trading pairs. This state-of-the-art EA combines pending order execution with a suite of powerful filters to optimize your entry and exit points across up to f
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
エキスパート
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
Majd Qatuni exp
Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
エキスパート
MAJD QATUNI Trend Reversal EA v1.27 A fully automated Expert Advisor tested specifically on Gold (XAUUSD) , designed to capture potential market reversals after strong momentum periods. It uses a consecutive candlestick pattern , enhanced by multi-indicator filters and advanced risk management for precise entries and profit protection. Current price is for demo use only. Key Features: Momentum-Based Reversal Strategy: Detects N consecutive bullish/bearish candles, then waits for a correction
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
エキスパート
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
EA Dance BTC h1
Sergey Demin
エキスパート
Automatic Advisor for the   Bitcoin   instrument.   Timeframe H1. Terminal MT5 I created this Advisor specifically for a prop company. All the efforts of five years went into creating a safe product. The Advisor consists of 8 small Advisors and is a ready-made Portfolio. Attention: The Advisor uses two large trading strategies (!): Trend Trading; Trading by Seasonal Patterns (time cycles) The Advisor   DOES NOT use   toxic strategies: Strategy Availability                                      
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
エキスパート
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (396)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.29 (17)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (14)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (21)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.68 (28)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況や時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12、W1）でトリガーされる 9つ の独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 EAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの中核となるロジックは、特定のシグナルを識別することに重点を置いています。Golden Hen EAは、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン（averaging）手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべてのトレードは、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルをダウンロード v2.5 9つの戦略の概要 EAは複数の時間枠で同時にXAUUSDチャートを分析します： 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に、潜在的な強気（bullish）反転シグナルを識別するために、直近のバーの特
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.5 (8)
エキスパート
実運用シグナル（リアル口座） IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   本 EA は、MQL5 に表示されている 検証済みのリアルトレードシグナル と同一のロジックおよび執行ルールを使用しています。 推奨された最適化設定 を使用し、 信頼性の高い ECN / RAW スプレッドブローカー を利用した場合、実際の取引動作は当該リアルシグナルのパフォーマンスおよび取引構造に近いものとなります。 なお、ブローカー条件、スプレッド、約定品質、VPS 環境の違いにより、個々の結果は異なる場合があります。 本 EA は数量限定販売となっており、価格 USD 499 にて残り 2 本のみです；ご購入後、プライベートメッセージにてご連絡いただければ、ユーザーマニュアルおよび推奨設定をお渡しします。 過度なグリッド取引なし、危険なマーチンゲールなし、ナンピン（平均取得単価引き下げ）なし。 重要：GoldWave は実際の市場環境向けに設計されています。 本システムは AI 補助型の適応ロジ
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (5)
エキスパート
Vortex Turbo — 「嵐を操り、Vortexを制する」 Vortex Turboは、最先端のAIアーキテクチャ、適応型市場ロジック、そして精密なリスク管理を融合した独自の開発技術であり、インテリジェントトレーディングの新たな進化段階を体現しています。実績のあるアルゴリズム原理に基づき、複数の戦略を、新たなレベルの予測インテリジェンスを備えた統合型高速エコシステムに統合します。金（XAUUSD(GOLD)）のスキャルピングエキスパートとして設計されたVortex Turboは、制御されたマーチンゲール法と平均化グリッドを採用し、各 ポジションは内蔵のストップロスによって完全に保護されています 。これにより、パワー、精度、安全性の完璧なバランスが確保されています。 非常に重要です！エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した説明書をお送りします。 価格 $555 は 1月19日（月）まで有効です。 その後、価格は $675 に上がります。（最終価格 $1999） Vortex Turbo   Expert Advisorを 購
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 [機能と推奨事項] 取引対象 : XAUUSD（金） 時間軸 : 30分（反応速度とシグナル品質の
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.78 (92)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
エキスパート
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
エキスパート
クォンタムバロンEA 石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。 M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引   価格 。       10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。 ライブ信号:       ここをクリック クォンタムバロンチャンネル:       ここをクリック ***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせくださ
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (104)
エキスパート
みなさんこんにちは。自己紹介させてください。 私は、   Quantum EA ファミリーの最もエキサイティングでフレッシュなメンバー 、Quantum StarMan です。 私は、最大5つのダイナミックペア（   AUDUSD、EURAUD、EURUSD、GBPUSD、USDCAD） を扱う、完全自動化のマルチ通貨EAです。最高の精度と揺るぎない責任感を持って、あなたのトレードを次のレベルへと導きます。 肝心なのは、マーチンゲール戦略に頼らないことです。代わりに、最高のパフォーマンスを発揮するように設計された洗練されたグリッドシステムを活用しています。さらに、安心してご利用いただけるよう、口座のドローダウンが事前に設定した上限に達した場合、すべての取引を決済するオプションもご用意しています。 でも、それだけじゃないんです。ただ話すだけじゃないんです！ライブシグナルも配信しているので、私の動きをぜひご覧ください。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the insta
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (12)
エキスパート
Neptune: A Gold Trend-Following EA A professional trend-following system designed for XAUUSD. Attach to a single chart with any timeframe - Neptune manages its own internal timeframes. Neptune identifies high-probability entries using multi-factor confirmation, then protects profits with adaptive exits. Built for traders who want a real edge and not gimmicks. Special launch pricing ends soon!  Price increases with each major update. Current buyers receive all future updates free. Single Trade. N
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
エキスパート
SmartChoise EA – ニューラルネットワーク駆動のXAU/USD（ゴールド）M1タイムフレーム向けトレーディングシステム ユーザーマニュアルはプロフィールページのリンクから入手できます — すべての設定やオプションについて詳細に説明されています。 Telegram チャンネルでは、異なる残高、リスクレベル、設定で SmartChoise を稼働させている複数のアカウントも見つけることができます。これは、EA の実際のパフォーマンスを複数のブローカーや条件で確認する絶好の方法です。 価格は今のところ割引されています。 このEAは長期的で制御された成長を目的としており、その成功にはリスク耐性を理解し、それに合わせて調整することが重要です。 ニューラルネットワークに基づいたエンジンを使用しており、リアルタイムの市場データを継続的に分析し、現在の市場状況に応じてトレーディング戦略を適応させます。このアプローチは、トレードエントリーの最適化、リスク管理の向上、そしてインテリジェントなエクスポージャーの管理に役立ちます。 マーチンゲール戦略に依存するシステムとは異なり、SmartCho
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
エキスパート
Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]     [SET FILES]
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.74 (35)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
作者のその他のプロダクト
Havana EA
ALGOECLIPSE LTD
4.9 (10)
エキスパート
Havana EA は、US30（ダウジョーンズ指数）の M5 タイムフレーム向けに特化した完全自動のデイトレードアルゴリズムです。重要なプルバックパターンとレベルを識別し、高確率のエントリーポイントを見極めるブレイクアウト戦略を採用しています。 本EAは 1回の取引のみを同時に処理 し、各ポジションに対して 固定のストップロスとテイクプロフィット を設定しています。さらに、オプションで トレーリングストップ を搭載しており、価格が有利に動いた際に利益を確保します。 シンプルな設計で、パラメーターもわかりやすく、ユーザーによる設定は最小限です。 マーチンゲールやグリッド といったリスクの高い手法は一切使用していません。 最新のアップデートでは、オプションの 損失回復機能 を追加。損失後に一定期間ポジションサイズを増やすことが可能で、この機能はマーチンゲールのロジックとは独立して動作します。また、チャート上に利益・損失のタグを表示し、パフォーマンスを簡単に確認できるようになりました。 高品質のティックデータを使用したバックテストにより、現実的で信頼性の高い結果を実現しています。 Ke
Prop Firm Pass EA
ALGOECLIPSE LTD
3.25 (4)
エキスパート
複数の資金提供アカウントを獲得する鍵！ Prop Firm Pass EA をご紹介します。このEAは、最も人気のあるプロップファーム（資金提供会社）のチャレンジを合格し、資金提供アカウントを維持したいトレーダーのために設計されています。安定性、精度、そして低ドローダウンを重視して構築されたこのEAは、真剣なトレーダーにとって信頼できるツールです。Prop Firm Pass EA は、インテリジェントなマーケット構造の認識とブレイクアウトロジックを組み合わせ、高確率のプルバック（押し目・戻り）を見極めてからのブレイクアウトを狙います。このアプローチにより、再び勢いが戻るタイミングで正確にエントリーを行い、小さな利益を安定的に積み重ねながらドローダウンを最小限に抑えます。戦略ロジックは ChatGPT の協力を得て開発されており、高度な推論を組み込むことで、市場の変化に適応しやすくなっています。 93% の合格率と ChatGPT によって洗練された戦略ロジックを備えた Prop Firm Pass EA は、複数の資金提供アカウントを解放し、チャレンジ後も安定的に維持するための鍵で
Asseto FX
ALGOECLIPSE LTD
5 (1)
エキスパート
Asseto FX EAを紹介します。これは、真剣なデイトレーダーのための究極のアルゴリズムです。この洗練された使いやすいEAは、時間帯を利用して日々のトレンドの方向を決定します。他の多くのプログラムとは異なり、Asseto FX EAはマーチンゲールやグリッド機能に頼らず、本物のデイトレード戦略を採用しています。不採算の戦略を「収益性がある」ように見せかけることはありません。代わりに、論理的で堅実なコンセプトに基づいており、実際の結果をもたらします。Dukascopy Premiumデータを使用した20年以上のバックテスト結果により、そのデータセットの信頼性を確信できます。 Asseto FX EAは、毎日長期トレンドの始まりを特定するために時間帯フィルターを利用します。市場は通常、朝の時間帯に方向を見つけるため、このエキスパートアドバイザーは朝のブレイクアウト後にこれらのトレンドを見つけるように設計されています。その後、さまざまなフィルターを適用して、最も高い確率の取引のみを実行し、利益を最大化しながらリスクを最小限に抑えます。さらに、このEAは比類のないカスタマイズ性を備えている
FREE
RoundHouse EA
ALGOECLIPSE LTD
5 (1)
エキスパート
M1 チャートで EURUSD をスキャルピングするために使用されるマルチ戦略アルゴリズムである RoundHouse EA を紹介します。 正確なエントリー戦略: RoundHouse EA は、EURUSD M1 チャートでのスキャルピングと平均化に特化した高度な MT5 アルゴリズムです。 RoundHouse は継続的に市場をスキャンし、特定の取引時間およびセッション中に高品質の取引設定を特定し、ポジションをオープンするための最適な条件を作り出します。 100時間以上の厳格なバックテストを通じて、指定された時間範囲で最も確率の高いエントリーモデルを特定し、驚異的なストライクレートを保証します。 当社のエントリーモデルは、複数のローソク足パターンとインジケーターの両方を組み合わせたものです。 マネジメントシステム： 広範なテストと 6 年間にわたる Dukascopy データの最適化によって推進された RoundHouse EA は、約 90% という驚異的なストライク率を誇ります。 万が一、当社に不利な取引が発生した場合でも、当社の高度にインテリジェントな平均化管理システムは
FREE
FusionTrader
ALGOECLIPSE LTD
5 (2)
エキスパート
FusionTrader は、未決注文と市場約定の両方を利用して、M5 チャートで GBPUSD を取引するために細心の注意を払って最適化された高度なアルゴリズムです。 当社の EA は、RSI、移動平均、ローソク足パターンなどのさまざまな要因や指標に基づいて市場を分析し、エントリーすることで、取引の複雑さを取り除きます。 FusionTrader アルゴリズムは、市場のすべてのティックを細心の注意を払って分析し、最適な最初のエントリー ポイントを正確に特定しようとします。 複数の合流点を組み合わせることで、当社のシステムは精度と低ドローダウンに重点を置いています。 そこから、FusionTrader は動的プロフィット ファクターを使用して、事前に定義された利益を目指して取引を終了することを目指します。ただし、取引がドローダウンに入った場合、FusionTrader は、最初のマイナス取引をカバーするために、逆方向に戦略的ポジションの追加を開始できます。 当社の動的プロフィットファクターは、より大きなドローダウンが存在する場合に、より高い利益で取引を終了することを目指しています。
FREE
Infinity Gold EA
ALGOECLIPSE LTD
エキスパート
Infinity Gold EA の紹介 - M5 チャートの XAUUSD のための究極のスキャルピング ソリューション エントリーモデル： Infinity Gold EAは、XAUUSDのM5チャートで市場をスキャンし、特定の取引時間およびセッション中に高品質の取引セットアップを特定します。 インフィニティゴールドは、ローソク足パターンとインジケーターを組み合わせた協調的なアプローチを採用しています。 当社が指定した取引時間内にこれらの特定の条件が揃うと、アルゴリズムがポジションをオープンします。 貿易管理: 広範なテストと 6 年間にわたる Dukascopy データ最適化により、Infinity Gold EA は驚異的なストライクレートを誇ります。 取引が当社に不利な場合でも、当社の管理システムにおける高度にインテリジェントな平均化により、より有利な価格でポジションを追加することで潜在的な損失を軽減することを目的としています。 当社の高度なプロフィットファクターシステムに基づいたアルゴリズムは、一定期間の大きなドローダウンの後に、より高い利益を目指します。 カスタマ
FXHedge Pro
ALGOECLIPSE LTD
エキスパート
FXHedge Proを使用して、GBPUSD向けに設計された強力で使いやすいアルゴリズムでトレード体験を向上させましょう。この無料で完全に自動化されたシステムは、RSIインディケーターを使用して売買の決定を行います。FXHedge Proの特徴は、その独自のヘッジメカニズムで、波乱のある市場でも安全なネットを提供します。市場があなたのポジションを支持する場合、アルゴリズムは利益を確保します。逆転の場合、FXHedge Proは戦略的に反対方向に注文を積み重ね、初期の損失を効果的にヘッジします。これは、アルゴリズムトレードの成功のために潜在的に信頼性がありシンプルな解決策を求める新規トレーダーにとって理想的な出発点です。 FXHedge Proはアルゴリズムトレーディングの世界を簡略化し、すべてのレベルのトレーダー向けに無料のソリューションを提供しています。アルゴリズムトレーディングの成功に向けた旅の始まりに最適な強力なツールです。FXHedge Proで取引をコントロールし、よりスマートなトレーディングの未来に踏み出してください。 推奨設定: 1:100 レバレッジ  GBPUSD 
フィルタ:
CallumJackson2001
48
CallumJackson2001 2025.11.11 10:20 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Vincent Jean Robert Trolard
183
Vincent Jean Robert Trolard 2025.11.07 08:02 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Abdulafeez Olamide Isiaq
173
Abdulafeez Olamide Isiaq 2025.11.06 19:40 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Kennyteam
46
Kennyteam 2025.11.06 06:14 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

ALGOECLIPSE LTD
18399
開発者からの返信 Bailey John Wickens 2025.11.06 14:59
Thank you, we are happy you are enjoying Alvora
レビューに返信