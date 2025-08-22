Alvora 알고리즘은 구조, 명확성 및 장기적인 일관성을 중요시하는 트레이더를 위해 설계된 포트폴리오형 트레이딩 시스템입니다. 처음에는 수동 거래에 사용되었던 검증된 규칙 기반 전략을 적용하였으며, 이후 효율성과 확장성을 높이기 위해 자동화되었습니다.

Track Record Account

Track Record Account 2



엑스퍼트 어드바이저 (EA) 는 서로를 보완하는 세 가지 전략을 결합하며, 각각은 다양한 시장 상황에서 성과를 내도록 설계되었습니다:

전략 1: Breach – 횡보 구간(박스권) 돌파를 노리며, 시장이 좁은 범위를 벗어날 때 모멘텀을 포착합니다.

– 횡보 구간(박스권) 돌파를 노리며, 시장이 좁은 범위를 벗어날 때 모멘텀을 포착합니다. 전략 2: Ascent – 역사적으로 상승 추세를 보여온 주가지수 시장에서 롱 포지션만을 취하는 접근 방식입니다. 장기적인 주식 시장 흐름과 일치하는 명확하고 반복 가능한 신호에 따라 진입합니다.

– 역사적으로 상승 추세를 보여온 주가지수 시장에서 롱 포지션만을 취하는 접근 방식입니다. 장기적인 주식 시장 흐름과 일치하는 명확하고 반복 가능한 신호에 따라 진입합니다. 전략 3: Surge – 특정 지수를 주 초반에 매수하고 화요일 장 마감 전에 청산하는, 반복적으로 사용되는 기관 투자 전략을 자동화한 것입니다.

이 세 가지 전략은 결합되어 8개 종목과 10개 차트에서 거래되는 구조화된 포트폴리오 접근법을 형성하며, 전략적 및 자산 차원의 분산 효과를 달성합니다.





주요 특징

세 가지 보완적 전략

멀티자산 및 멀티타임프레임 운영

규칙 기반 로직과 엄격한 리스크 관리

마틴게일 없음, 그리드 없음, AI 없음

100% 고품질 실틱 데이터로 테스트됨 (출처: Dukascopy)





추천 종목

USDJPY, GBPJPY, EURJPY, XAUUSD, NAS100, US500, US30, DE40





설계 철학

Alvora는 복잡성보다 단순함과 견고함을 강조합니다. 과도한 최적화를 피하고, 명확한 시장 논리와 체계적인 리스크 관리에 기반합니다. 거래 실행은 시스템적이고 규율 있게 이루어지며 — 마틴게일, 그리드, 인공지능은 사용하지 않습니다.

이 EA는 시간이 지남에 따라 개선되었으며, 단기적 흥분보다 장기적 성과와 체계적 일관성을 우선시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.





중요:

최적의 결과를 위해, ‘댓글’ 탭에서 제공되는 세트 파일을 사용하시기 바랍니다.