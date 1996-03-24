Alvora Algoritması yapı, netlik ve uzun vadeli tutarlılığa değer veren traderlar için geliştirilmiş portföy tarzı bir alım-satım sistemidir. Başlangıçta manuel işlem için kullanılan, kanıtlanmış kural tabanlı stratejileri uygular ve daha sonra verimlilik ile ölçeklenebilirliği artırmak amacıyla otomatikleştirilmiştir.





Uzman Danışman (EA), her biri farklı piyasa koşullarında çalışmak üzere tasarlanmış üç tamamlayıcı stratejiyi bir araya getirir:

Strateji 1: Breach – Konsolidasyon bölgelerinden çıkışları hedefler ve piyasa dar bantlardan çıktığında momentum yakalamayı amaçlar.

– Konsolidasyon bölgelerinden çıkışları hedefler ve piyasa dar bantlardan çıktığında momentum yakalamayı amaçlar. Strateji 2: Ascent – Tarihsel olarak yükseliş eğilimi gösteren endekslerde yalnızca uzun pozisyonlara odaklanır. İşlemlere, uzun vadeli hisse senedi piyasası davranışıyla uyumlu, net ve tekrarlanabilir sinyallerle girilir.

– Tarihsel olarak yükseliş eğilimi gösteren endekslerde yalnızca uzun pozisyonlara odaklanır. İşlemlere, uzun vadeli hisse senedi piyasası davranışıyla uyumlu, net ve tekrarlanabilir sinyallerle girilir. Strateji 3: Surge – Tekrarlanan kurumsal bir konsepti otomatikleştirir: belirli endeksler haftanın başında alınır ve salı günü sonunda kapatılır.

Bu üç strateji birlikte, sekiz enstrüman ve on grafik üzerinde işlem yapan, hem stratejik hem de varlık bazında çeşitlendirme sağlayan yapılandırılmış bir portföy yaklaşımı oluşturur.





Temel Özellikler

Üç tamamlayıcı strateji

Çoklu varlık ve çoklu zaman diliminde işlem

Kural tabanlı mantık ve disiplinli risk kontrolleri

Martingale yok, grid yok, yapay zekâ yok

%100 kaliteli gerçek tick verisiyle test edilmiştir (Kaynak: Dukascopy)





Önerilen Enstrümanlar

USDJPY, GBPJPY, EURJPY, XAUUSD, NAS100, US500, US30, DE40





Tasarım Felsefesi

Alvora, karmaşıklıktan ziyade sadelik ve sağlamlığa vurgu yapar. Aşırı optimizasyondan kaçınır ve net piyasa mantığına ile yapılandırılmış risk yönetimine dayanır. İşlem yürütme sistematik ve disiplinlidir — martingale, grid veya yapay zekâ kullanılmaz.

Bu EA zaman içinde geliştirilmiş olup, kısa vadeli heyecandan ziyade uzun vadeli performans ve sistematik tutarlılığı ön planda tutan traderlar için tasarlanmıştır.





Önemli:

En iyi sonuçlar için lütfen “Yorumlar” sekmesinde sağlanan ayar dosyalarını kullanın.



