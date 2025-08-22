Alvora Algorithmus ist ein Portfolio-Trading-System, das für Trader entwickelt wurde, die Wert auf Struktur, Klarheit und langfristige Beständigkeit legen. Es nutzt bewährte, regelbasierte Strategien, die ursprünglich manuell gehandelt und später zur Steigerung von Effizienz und Skalierbarkeit automatisiert wurden.

Der Expert Advisor (EA) kombiniert drei komplementäre Strategien, die jeweils für unterschiedliche Marktbedingungen ausgelegt sind:

Strategie 1: Breach – Zielt auf Ausbrüche aus Konsolidierungszonen ab und versucht, das Momentum einzufangen, wenn Märkte enge Handelsspannen verlassen.

– Zielt auf Ausbrüche aus Konsolidierungszonen ab und versucht, das Momentum einzufangen, wenn Märkte enge Handelsspannen verlassen. Strategie 2: Ascent – Ein Long-only-Ansatz für Indizes, die historisch Aufwärtstrends aufweisen. Die Einstiege erfolgen auf Basis klarer, wiederholbarer Signale, die mit dem langfristigen Verhalten der Aktienmärkte übereinstimmen.

– Ein Long-only-Ansatz für Indizes, die historisch Aufwärtstrends aufweisen. Die Einstiege erfolgen auf Basis klarer, wiederholbarer Signale, die mit dem langfristigen Verhalten der Aktienmärkte übereinstimmen. Strategie 3: Surge – Automatisiert ein wiederkehrendes institutionelles Konzept: bestimmte Indizes werden zu Wochenbeginn gekauft und bis Dienstagabend geschlossen.

Zusammen bilden diese Strategien einen strukturierten Portfolio-Ansatz, der über acht Instrumente und zehn Chartsgehandelt wird und so sowohl strategische als auch asset-spezifische Diversifikation erreicht.





Hauptmerkmale

Drei komplementäre Strategien

Multi-Asset- und Multi-Timeframe-Handel

Regelbasierte Logik mit disziplinierten Risikokontrollen

Kein Martingale, kein Grid, keine KI

Getestet mit 100 % qualitativ hochwertigen Real-Tick-Daten (Quelle: Dukascopy)





Empfohlene Instrumente

USDJPY, GBPJPY, EURJPY, XAUUSD, NAS100, US500, US30, DE40





Design-Philosophie

Alvora legt Wert auf Einfachheit und Robustheit statt auf Komplexität. Es vermeidet Überoptimierung und stützt sich auf klare Marktlogik und strukturiertes Risikomanagement. Die Orderausführung erfolgt systematisch und diszipliniert — ohne Martingale, Grid oder künstliche Intelligenz.

Dieser EA wurde im Laufe der Zeit verfeinert und richtet sich an Trader, die langfristige Performance und systematische Beständigkeit höher bewerten als kurzfristige Aufregung.





Wichtig:

Für optimale Ergebnisse verwenden Sie bitte die bereitgestellten Set-Dateien, die im Reiter „Kommentare“ verfügbar sind.