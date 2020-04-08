Easy Indicator
- Indicadores
- Aleksandr Goryachev
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
"Easy Indicator" forex es un indicador puntero basado en principios de cálculo no estándar. La salida óptima está marcada con una cruz amarilla, señala el punto de salida óptimo en la tendencia actual. La salida de emergencia está marcada con un punto rojo, que señala un posible cambio de tendencia. La sección "Riesgo" muestra el riesgo actual para una operación determinada, que se calcula teniendo en cuenta las características del gráfico actual.