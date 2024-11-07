ARC indicator
- Indicadores
- Aleksandr Goryachev
- Versión: 0.11
- Actualizado: 10 noviembre 2024
- Activaciones: 5
ARC Indicator — es un indicador basado en tres algoritmos: analítico, que determina los puntos de entrada óptimos, y un algoritmo para la salida de operaciones. El indicador funciona simultáneamente tanto para compras como para ventas, lo que lo hace adecuado para el mercado Forex. La salida de una operación se realiza en el mejor momento gracias a un algoritmo especializado. Los niveles de Stop Loss se calculan automáticamente, y hay dos modos disponibles:
- Modo "Minimal" es adecuado para el scalping.
- Modo "Normal" aumenta el riesgo, pero también eleva la cantidad de operaciones exitosas y la ganancia total.
Configuraciones:
- Indicator Color Theme - establece el tema de color como se muestra en las capturas de pantalla;
- Stop Loss Size - establece el tamaño del Stop Loss, como se describió anteriormente;
- Step - paso para calcular el algoritmo de entrada;
- Percent 1 - cálculo del algoritmo analítico;
- Percent 2 - cálculo del algoritmo analítico;
- Period - período de cálculo para el algoritmo analítico;
- Percent 3 - cálculo del algoritmo de salida de la operación, cuanto mayor sea, más puntos necesita recorrer el precio para activarse;
- K - coeficiente que influye más en el cálculo del algoritmo de salida de la operación;
La mayor influencia en la construcción del indicador proviene de los parámetros Step, Percent 1, Period, K.
Para cualquier pregunta, no dudes en contactarme. ¡Gracias de antemano!
Atentamente,
alex88