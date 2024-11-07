ARC indicator

MACD Color para ORO Sirve para ver el movimiento del gráfico y comprobar si se compra o se vende. Fácil de ver por el color de la marca. Rojo es abajo / Azul es arriba. Se puede utilizar con cada marco de tiempo por 1. 1.Long Trade : Utilizarlo con time-frame H1 / H4 / Daily 2.Short Trade : Úselo con time-frame M5 / M15 / M 30 / H1 y se puede ver cuando se va a abrir o cerrar las órdenes por ver este indicador por bien por ver la línea de señal de corte con la línea de color de nuevo en contrari