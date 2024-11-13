AI Scalper indicator
- Indicadores
- Aleksandr Goryachev
- Versión: 0.1
- Activaciones: 5
AI Scalper es un indicador que utiliza algoritmos y tecnologías de inteligencia artificial para optimizar el trading en el mercado Forex. Este indicador ofrece dos niveles de TakeProfit, lo que permite a los traders adaptar sus estrategias a las condiciones actuales del mercado y maximizar los beneficios.
Características clave de AI Scalper:
- Two levels of TakeProfit: Establezca diferentes objetivos de beneficio, lo que proporciona flexibilidad en el trading dependiendo de la situación del mercado.
- Automatic StopLoss calculation: El indicador determina automáticamente los niveles de StopLoss en función de la volatilidad actual, ayudando a minimizar riesgos y proteger sus inversiones.
- Emergency StopLoss function: Esta función se activa al cambiar de tendencia, proporcionando un nivel adicional de protección y ayudando a evitar pérdidas potenciales.
- Intelligent exit: El indicador analiza los datos del mercado en tiempo real, incluidos los movimientos de precios y los volúmenes de negociación, para determinar el momento óptimo para cerrar posiciones.
Settings:
- Indicator Color Theme: Establece el tema de color, como se muestra en las capturas de pantalla.
- Step: Paso para calcular el algoritmo de análisis.
- Percent 1: Parámetro para calcular el algoritmo de análisis.
AI Scalper proporciona a los traders una herramienta poderosa para un trading más seguro y rentable, permitiéndoles gestionar eficazmente sus inversiones y adaptarse a la dinámica del mercado. ¡Comience a usarlo y descubra nuevas oportunidades en el mundo del Forex!