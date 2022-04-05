EAsyRightNow

EAsynRightNow - Asesor Experto de Trading Profesional para trading manual con funcionalidad avanzada



EAsynRightNow es un Asesor Experto de trading multifuncional para MetaTrader 4, que presenta un Panel de Trading con una interfaz fácil de usar y amplias capacidades de gestión de posiciones de trading. Perfecto para scalping, funciona en todos los marcos temporales.



Características principales



1. Modos de negociación

- Órdenes simples: Gestión de una posición de negociación

- Órdenes múltiples: Posibilidad de abrir múltiples órdenes en la misma dirección

- Ejecución de Mercado: Apertura instantánea de posiciones al precio actual

- Órdenes pendientes: Colocación de órdenes BuyStop y SellStop con desplazamiento especificado



2. 2. Gestión del riesgo

- Take Profit personalizable (en puntos o precio absoluto)

- Stop Loss personalizable (en puntos o precio absoluto)

- Sistema de equilibrio con arrastre:

- Transferencia automática de la posición al punto de equilibrio al alcanzar el nivel de beneficios especificado

- Trailing stop tras la activación del punto de equilibrio

- Lógica independiente para órdenes simples y múltiples



3. Interfaz interactiva - Control de movimiento: Apertura instantánea de la posición al precio actual - Órdenes pendientes: Colocación de órdenes BuyStop y SellStop con desplazamiento especificado Interfaz interactiva

- Panel de control móvil

- Visualización del beneficio/pérdida actual en divisa y porcentaje

- Indicación del movimiento del precio en puntos

- Supervisión del spread en tiempo real

- Visualización de los precios de apertura, TP y SL



4. Funciones avanzadas

- Cálculo automático del precio medio ponderado para órdenes múltiples

- Actualizaciones dinámicas de los parámetros durante la modificación de la orden

- Protección contra errores de ejecución

- Verificación y ajuste automáticos del tamaño del lote

- Conservación de la configuración entre reinicios



5. Funciones Break Even Características Break Even

- En modo de orden única:

- Funciona independientemente de la presencia inicial de Stop Loss

- Trailing stop se mueve sólo en dirección favorable

- No retrocede por debajo del punto de entrada

- En modo de órdenes múltiples:

- Conserva el Take Profit fijado al modificar el Stop Loss

- Trailing stop calculado desde la primera orden

- Nivel de Stop Loss único para todas las órdenes



Ventajas

- Interfaz intuitiva

- Configuración flexible de parámetros

- Sistema fiable de gestión de riesgos

- Cierre rápido de todas las posiciones

- Información detallada de la posición actual

- Gestión profesional de órdenes múltiples



Requisitos del sistema

- MetaTrader 4

- Compatibilidad con todos los instrumentos comerciales

- Funcionamiento en todos los marcos temporales

