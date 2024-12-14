AI Perceptron

5

SEÑAL EN VIVO(¡Un bot que muestra una señal en tiempo real es mucho más fiable que cualquier backtest!)

NB: Para probar la Demo Gratuita,recuerdeañadir https: //nextexpertadvisors.com a la lista de URLs permitidas .

Si el spread del Probador de Estrategias es superior al parámetro "Max Spread", el bot no abrirá operaciones. Los sets para otros pares y el manual de usuario están reservados para los compradores del BOT.

¡Oferta por tiempo limitado! El precio se incrementará en $30 cada 10 copias vendidas, alcanzando el precio final de $699. ¡Aproveche esta oportunidad única para probar este nuevo EA!

AI Perceptron: El Asesor Experto Inteligente para MT4

Lleve sus operaciones en MT4 al siguiente nivel con AI Perceptron, el innovador EA que combina inteligencia artificial e indicadores avanzados para obtener resultados óptimos.
Basado en una red neuronal perceptrón de una sola capa implementada directamente en el código, este EA analiza los patrones del mercado en tiempo real para optimizar sus decisiones de entrada y salida.

Perceptron es compatible con el comercio multidivisa, lo que permite una gestión perfecta de diversos pares de divisas al tiempo que maximiza la eficiencia y la rentabilidad. Está equipado con herramientas inteligentes de gestión de riesgos, garantizando un rendimiento óptimo incluso en condiciones volátiles. Diseñado tanto para traders principiantes como experimentados, este EA simplifica las complejidades del trading en forex, permitiendo a los usuarios obtener resultados consistentes y fiables.

Experimente un nuevo nivel de sofisticación comercial con AI Perceptron, un Asesor Experto avanzado diseñado específicamente para MetaTrader 4. Construido sobre los principios de aprendizaje automático de vanguardia, este innovador EA maneja a la perfección múltiples pares de divisas, lo que le permite diversificar su cartera sin sacrificar la eficiencia o la rentabilidad. Su potente algoritmo realiza análisis de mercado en tiempo real y se adapta instantáneamente a las condiciones cambiantes, asegurando que nunca se pierda una oportunidad crítica.

Con alertas integradas y ajustes automáticos, puede dejar que AI Perceptron haga el trabajo pesado, analizando datos, detectando tendencias y ejecutando operaciones en los momentos óptimos. El resultado es una solución completa y manos libres que le permite tomar decisiones informadas con confianza. Aprovechando el poder de la inteligencia artificial, AI Perceptron le ayuda a navegar por los altibajos del mercado de divisas, guiándole en última instancia hacia resultados consistentes, fiables y escalables.


Características principales:

IA integrada
 Aprovecha un enfoque innovador basado en una red neuronal perceptrón de una sola capa diseñada para identificar patrones de mercado recurrentes en tiempo real. No requiere conexión externa: todo el procesamiento se realiza internamente para maximizar la velocidad y la compatibilidad.

Filtro de noticias económicas
 Evita las operaciones durante acontecimientos económicos de gran impacto, reduciendo la exposición a una volatilidad impredecible.

Estrategia de cuadrícula inteligente
 Coloca órdenes a intervalos estratégicos, aprovechando los movimientos de los precios tanto en los mercados tendenciales como en los oscilantes.

¿Cómo funciona la estrategia de seguridad?
 Gestión de beneficios entre pares: La estrategia sólo abre una posición en un segundo par cuando el saldo del par actual ha alcanzado al menos la mitad del take profit. Esto garantiza que cada nueva posición se abre sólo cuando el par actual ya ha generado un nivel de beneficios satisfactorio, reduciendo el riesgo de exposiciones prematuras.
Cierre Preventivo para Protección: Para añadir una capa adicional de seguridad, Perceptron cierra todos los pares activos si el beneficio total cae por debajo de un tercio del take profit. Esta medida salvaguarda el capital evitando que las pérdidas se acumulen excesivamente en varios pares.

Adaptabilidad y Eficiencia
 AI Perceptron es ligero y está optimizado para garantizar velocidad y precisión sin sobrecargar MT4. Es perfecto para traders intradía, scalpers y cualquiera que busque un sistema automatizado versátil.


----------------------- USO -----------------------

IMPORTANTE

NB: AI Perceptron también funciona con cuentas en JPY: por favor, asegúrese de que los importes están correctamente escalados a la moneda actual. Por ejemplo, los conjuntos están en EURO, por lo que tendrá que establecer los dos parámetros PROFIT con la cifra correspondiente en YEN


NEWSFILTER
The program checks news calendar and pause trade for specific pair if impact news coming. In the terminal settings, you need to add the news site to the list of allowed URLs. Click Tools > Options > Expert Advisors. Check the option “Allow WebRequests for listed URL:“. Add these:  https: //nextexpertadvisors.com  and https: //nfs.faireconomy.media (remove space after https:)

- Divisa / Plazo: Adjunte el EA al gráfico M30 en EURUSD, AUDCAD, GBPAUD, EURGBP, EURCHF, NZDCAD
- No utilice el EA en pares distintos de los soportados
-Retire regularmente los beneficios de la cuenta
- VPS recomendado con ping bajo
-Depósito mínimo recomendado:1000$ es suficiente para utilizar el bot en múltiples pares de divisas. No lo use junto con otro EA si no tiene fondos suficientes
- Apalancamiento - 1:300 o más
- Después de comprar el bot, deje un mensaje en la pestaña de comentarios y suscríbase alcanal para recibir las últimas noticias, actualizaciones y consejos: https://www.mql5.com/en/channels/nextexpertadvisors
- Recomendamos usar cuentas Raw/Zero spread. Sin embargo, en una cuenta estándar, es aconsejable establecer un spread MAX de 15 puntos.

Comentarios 5
AlphaMedic
971
AlphaMedic 2025.01.22 00:49 
 

At the moment, I would say that it is an exceptionally good EA. It is worth testing.

Bifrost
796
Bifrost 2025.01.10 07:43 
 

Good EA

sbanking
37
sbanking 2025.01.02 10:23 
 

Great bot, and the seller also provides excellent support!

Productos recomendados
Grid Scalper EA
ENTWINED
Asesores Expertos
Las estrategias automatizadas son utilizadas habitualmente por inversores institucionales, bancos y fondos de cobertura debido a su capacidad para gestionar grandes volúmenes de operaciones con mayor precisión y eficiencia. Aunque un beneficio del 10% puede parecer pequeño , con el tiempo puede aumentar si se negocia con regularidad . Es importante tener en cuenta que el comercio implica riesgos, y los operadores siempre deben gestionar su riesgo mediante el establecimiento de órdenes de stop-lo
FREE
AdvisorKing MT4
Artem Grishchenko
Asesores Expertos
AdvisorKing es un scalper multidivisa que utiliza algoritmos de negociación propios. La entrada en el mercado se lleva a cabo utilizando filtros, lo que permite al asesor de operaciones obtener buenos resultados durante una sesión de negociación de baja volatilidad. Este sistema está diseñado para el comercio a largo plazo y es adecuado para los comerciantes que están acostumbrados a la estabilidad y el riesgo mínimo. El asesor de operaciones no contiene estrategias tan peligrosas como la cuadr
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
High Freq Grid Scalper
Letsekang Bruno Sekhosana
Asesores Expertos
Este E.A está diseñado para esperar la oportunidad perfecta para entrar en el mercado, tomar algunas operaciones (bajo riesgo) y salir. Hay una opción para cortar la pérdida en un porcentaje específico del saldo, esto se debe establecer en un máximo de 1%, ya que scalping. EA muy cauteloso, puede pasar hasta unos días sin tomar un comercio. Esto no debe alarmarle, simplemente significa que actualmente no hay ninguna oportunidad disponible. Principalmente diseñado para los corredores de baja prop
AEC Scalper
Gennady Kuznetsov
Asesores Expertos
AEC Scalper I bring to your attention the AEC Scalper trading Advisor. The adviser works from 20:00 to 22:00 GMT. For testing in the strategy tester, the trading time should be set from 23:00 to 1:00. The EA works well on the following currency pairs: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CADCHF, CADJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPUSD  M5 Timeframe. Minimum deposit from $100 Trading is conducted on ECN accounts with a low spread. Leverage from 1:100 Trading is conducted in a
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Asesores Expertos
El algoritmo de trabajo del asesor : Cuando el Asesor Experto se lanza a una distancia determinada del precio (first_step), se colocan las órdenes BuyStop y SellStop. Además, dependiendo de la dirección que tomó el precio, una de ellas se convierte en mercado, y la otra comienza a arrastrarse tras el precio. Cuando el precio retrocede, también se convierte en mercado. Si hemos alcanzado un beneficio establecido en alguna dirección, la orden se cierra y se vuelve a colocar una orden pendiente d
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Asesores Expertos
Se ha añadido la posibilidad de cambiar el tamaño del lote y hacer que el EA tenga el precio más bajo posible. Si lo compras, recibirás soporte y futuras actualizaciones. Por favor, apoya su evolución. Este EA está listo para usar. AussiePrecision   es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, sensible al tiempo, diseñado específicamente para el par de divisas AUD/USD. Está construido para ejecutar operaciones en momentos predefinidos y controlados, lo que lo hace ideal para traders que buscan a
Reversion Core H1
Fernando Dario Fuentes
Asesores Expertos
ReversionCore H1 – Asesor Experto de Reversión Media para USDCAD ReversionCore H1 es un algoritmo de trading profesional basado en una lógica de reversión a la media sobre el par USDCAD en temporalidad H1. Diseñado para preservar el capital y crecer de forma sostenida, está orientado a traders que priorizan la robustez operativa por encima de las promesas de rentabilidad rápida. El EA detecta desviaciones extremas del precio mediante Bandas de Bollinger y valida las entradas utilizando filtros d
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
Asesores Expertos
MACD Divergence Pro es un robot de trading inteligente y adaptable, diseñado para aprovechar las señales del indicador MACD y detectar patrones de divergencia que comúnmente preceden a reversiones importantes del mercado. El EA coloca operaciones automáticamente cuando: Se detecta divergencia bajista en niveles altos del mercado Se detecta divergencia alcista en niveles bajos del mercado Las señales de cruce MACD confirman puntos de entrada potenciales Características Clave: Trading c
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los comerciantes compañeros y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de comerciar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. La estrategia de comercio se basa en el promedio y utiliza un poco de combinación de m
Gold Bulls Power Trader MT4
Tomas Vanek
4.5 (2)
Asesores Expertos
El XU_H4_910440109_S_PS_CF_SQX es una estrategia de comercio algorítmico para MetaTrader, probado en XAUUSD (Oro) utilizando el marco de tiempo H4 desde abril 1, 2004, hasta abril 24, 2024 . No hay necesidad de configurar los parámetros, todos los ajustes ya están optimizados y ajustados. Broker recomendado RoboForex debido a la zona horaria EET. Usted puede encontrar el código fuente de la estrategia para StrategyQuant en el enlace: https: //quantmonitor.net/gold-bulls-power-trader/ Los deta
FREE
Moving Average Crossover EA
Genesis Hafalla
5 (1)
Asesores Expertos
¿Cómo funciona? Este EA opera con cruces de medias móviles rápidas y lentas . La Media Móvil basará su valor en el marco de tiempo actual. Sólo permite una operación abierta a la vez. Dos estrategias a elegir, crossover y seguimiento de tendencia. Optimiza los ajustes de gestión de riesgo para el tamaño de lote y martingala. Estrategia: Cruce Abre una posición de Compra si la MA Lenta cruza por debajo de la MA Rápida. Abre una posición de Venta si la MA Lenta cruza por encima de la MA Rápida. Si
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4 es un asesor experto único que puede intercambiar las señales MT4 del Matrix Arrow Indicator con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática. Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Divergencia de c
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Asesores Expertos
El EA identifica divergencias en dos pares de divisas correlacionados y opera en la dirección en la que convergen de nuevo. Marco temporal de trabajo: M30 Parámetros de entrada MagicNumber - número de identificación del EA. OrdersComment - comentario a la orden, automático si se establece un valor vacío. Lots - tamaño del lote. DepoPer001Lot - cálculo automático del lote (especifique el saldo por 0.01 lote) (si es 0, se utiliza el valor del parámetro "Lots"). TimeFrame - marco de tiempo de trab
Project Infinity
Sergey Yarmish
Asesores Expertos
El Asesor Experto Infinity es un scalper. Cuando se rompen los niveles de resistencia y soporte, se abren operaciones en la dirección del movimiento del precio. Las posiciones abiertas se gestionan mediante varios algoritmos basados en la situación actual del mercado (stop loss y take profit fijos, trailing stop, mantenimiento de posiciones en caso de indicación de tendencia, etc.). Requisitos para el broker El EA es sensible al spread, a los deslizamientos y a la calidad de ejecución. Se recom
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Asesores Expertos
Este es un robot de trading totalmente automático para el par de divisas EURCHF. Pero este robot puede ser configurado para operar con otros pares de divisas. TURBO SCALPER PRO utiliza una estrategia de seguimiento de tendencia basada en el indicador MACD, SAR Parabólico y Media Móvil. El robot funciona en modo totalmente automático, en el marco temporal M1. El operador no necesita configurarlo para operar. Abra EURCHF y conecte TURBO SCALPER PRO sólo a EURCHF M1 utilizando la configuración pred
GoldMine EA MT4
Jerald Jay Cruz
Asesores Expertos
¡¡¡No forzar la entrada y no martingala!!! Este EA está diseñado para identificar las mejores operaciones de configuración, la ejecución de aproximadamente 3 a 5 operaciones de alta calidad por semana en cada par de divisas. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para XAU/USD (Oro) y opera en un marco de tiempo de 5 minutos . La estrategia combina el Índice del Canal de Materias Primas (CCI) con una Media Móvil (MA) para identificar oportunidades comerciales y gestionar las salidas con efi
Unicorn XU
Andrii Garkusha
Asesores Expertos
Descripción de la estrategia: Una estrategia altamente profesional desarrollada por un trader con 25 años de experiencia. La estrategia se basa en la ruptura de niveles. Se ha probado exhaustivamente a lo largo de 20 años utilizando toda la gama de pruebas de estrés (ampliación de diferenciales, deslizamiento, aplicación en otros mercados, cambios en los parámetros, etc.). Rentabilidad media anual 362%. Reducción máxima del 41,3%. En modo cartera, la rentabilidad media anual es del 225%, el dra
Automated EA Robot
Yapo Thierry Hermann Yapo
Asesores Expertos
ADVERTENCIA : Usted puede utilizar el Asesor de Expertos sólo en M30 Período Este precio de $348 es una oferta promocional, el próximo precio será de $999 . Automatizado EA Robot poder se basa en la gestión de riesgo mínimo para todos nuestros clientes. Las ganancias buscadas son máximas mientras que el riesgo es mínimo y personalizable en función de la Cuenta del Trader. Por lo tanto, con este asesor experto tiene la posibilidad de definir usted mismo el riesgo para cada orden de trading de f
Trend BtD
Roman Meskhidze
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO Próximo precio: 249 El precio se incrementará para limitar el número de usuarios para esta estrategia La "Tendencia BtD" Asesor de Expertos es un representante de los robots de comercio ruptura niveles. Niveles construidos de forma automática. La singularidad del asesor es que funciona SIN promediar y utilizando el principio de martingala. TODAS las órdenes tienen StopLoss y TakeProfit. MUY IMPORTANTE: ¡Cargue siempre archivos SET para cada par! ¡Ajuste el tamaño del lo
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
Creo Scalper EA
Aleh Rabtsau
5 (1)
Asesores Expertos
Creo Scalper EA — un robot verificado , creado para operar en ORO (XAUUSD) en el marco de tiempo M1. Se basa en una estrategia manual con la que operamos desde hace muchos años. No se utiliza Martinagala , todas las operaciones se abren con un lote fijo , lo que se puede ver en el historial. (Requisitos: depósito a partir de $500, lote 0.01, M1). Seguimiento de cuenta real Enlace de la señal:  https://www.mql5.com/es/signals/2348939 Enlace de la señal:  https://www.mql5.com/es/signals/2323078 A
HMA Trend Expert
Alexander Fedosov
5 (1)
Asesores Expertos
El robot HMA Trend para traders profesionales trabaja con un conjunto de medias móviles Hull (HMA ). Parámetros del Asesor Utilizar panel de operaciones - Utilice el panel visual para configurar y operar con el robot. Lote - Tamaño del lote para una entrada en el mercado. Take Profit(puntos) - Take Profit para una orden abierta. Stop Loss(puntos) - Stop Loss para una orden abierta. Max Spread(0 - desactivado) - Spread máximo al que puede entrar en el mercado. 0 - desactivado. Número mágico - El
TradeXStation
Joerg Hamann
Asesores Expertos
El EA TradeXStation sirve de interfaz entre el TradeXStation (TXS) basado en Excel y el Metatrader. Las señales de comercio de la TXS puede, dependiendo de su configuración, ya ser interpretado como una señal ya hecha por el Metatrader o puede tratar la señal como un estímulo sin ejecución. Además de las señales de trading, es posible examinar el EA en modo backtest con señales puras del TXS. Esto incluye principalmente datos brutos puros de Punto y Figura, o datos prefiltrados que pueden ser ex
TC Poseidon EA
Pablo Leonardo Spata
Asesores Expertos
Este es un robot de trading para trabajar en el par USDCHF - Temporalidad H1 . Explota una ventaja estadística del Franco Suizo mediante un sistema scalping sin grilla y sin martingala que le brindará excelentes resultados. ¡Backtest ahora!   OFERTA especial para esta semana Precio de descuento - $ 49. Próximo precio $ 149. COMPRE AHORA!!!   ¿Te gustaría ver como se convierten 100 dólares en más de 3 millones de dólares? ¿Tienes ya una estrategia robusta que trabaje sobre el par USDCHF ? T
Combo All In One MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Combo All In One es un EA combo 10 estrategias , El EA es adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados. Normalmente usted tendrá que pagar 10x cuota para comprar 10 EAs con diferentes estrategias. Pero con ALL IN ONE, sólo tiene que pagar 1 vez para poseer un EA que incluye 10 estrategias diferentes. Esta es una solución rentable y combina métodos eficaces. Timeframe M15, Depósito mínimo $1,000, Apalancamiento 1:500. ESTRATEGIA1: MEDIA MÓVIL ESTRATEGIA2: RSI ESTRATEGIA3: MA
London Breakout Trader
Nikolay Georgiev
Asesores Expertos
Este EA está configurado para operar después de la apertura del mercado de Londres y todos los rangos de tiempo definidos. Esta es una de las estrategias más populares que todo trader serio debe conocer bien. El "London Breakout Trader" EA es un sistema trully flexible que le permitirá casi todo para conseguir configurado de SL duro TP Trailing SL con Trailing Paso, Fileter tamaño Rango, Parámetros Auto basado en el tamaño de la gama y todo lo que necesita para configurarlo para que funcione par
Live grid
Aleksej Shcherbak
Asesores Expertos
Dedicado a los aficionados al trading de rejilla. Durante un largo periodo estuve operando con Manual Trader de Ramil Minniakmetov. Me gustaba este programa pero pronto se me ocurrió una idea para mejorar el programa haciendo la rejilla vívida y añadiendo algo mío. 1) Enseñé al programa a tener en cuenta los swaps y las comisiones. 2) Si el mercado lo permite, el programa rastrea una ganancia moviendo Profit. 3) El programa gasta una parte de la ganancia matando parcialmente la orden inferior y
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Asesores Expertos
EA Aurum Trader   combina una estrategia de ruptura y seguimiento de tendencias con un máximo de dos operaciones por día.  ¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro Sólido Soporte e indicador de Escáner de Tendencias, por favor envíe un mensaje privado. ¡Yo!  Tenga en cuenta que no vendo mis EA ni sets especiales en telegram, solo está disponible en Mql5 y mis archivos de sets solo están disponibles en mi blog aqu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
BB Scalping
Vasiliy Strukov
4.33 (6)
Asesores Expertos
BB Scalping Expert es mi última y poderosa obra maestra de breakouts/scalping sin martingala, ¡operando con oro con precisión! Este sistema opera con breakouts utilizando la banda de Bollinger y el indicador zigzag en combinación. Se colocan múltiples órdenes pendientes en el máximo y el mínimo de las bandas de Bollinger; cuando se activa, se activa un stop loss dinámico que sigue el precio de breakout hasta que las órdenes se detienen. El EA utiliza el indicador zigzag para un stop loss dinámic
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Otros productos de este autor
Grid Girl Pro EA
Luca Cerquatelli
5 (3)
Asesores Expertos
¡Oferta por tiempo limitado! Para el lanzamiento de Grid Girl Pro EA,   el precio aumentará $30 cada 10 copias vendidas, alcanzando el precio final de $699!  ¡Aprovecha esta oportunidad única para probar este EA completamente nuevo! Grid Girl  PRO  es nuestro bot único basado en una  " rejilla inteligente"   que se activa solo en condiciones de mercado particulares.  La rejilla inteligente no es fija como en la mayoría de los EAs, sino que cambia según las noticias económicas y los indicadores
Linear Regression Next
Luca Cerquatelli
Indicadores
¡Oferta por tiempo limitado! Para el lanzamiento de NextBot Scalper EA , el precio de este indicador bajará a GRATIS ! Presentamos una herramienta pragmática e innovadora para los operadores de MetaTrader 4 (MT4): el indicador Next channel de regresión lineal , mejorado con el coeficiente de determinación R 2. Este indicador sirve como herramienta fundamental para los operadores que buscan entender las tendencias del mercado a través de la lente del análisis estadístico, específicamente la reg
FREE
Grid Girl EA
Luca Cerquatelli
4.63 (8)
Asesores Expertos
LIVE SIGNAL  (a  bot that shows a real-time signal is far more reliable than any backtest!) Desbloquea beneficios exclusivos Deja una reseña y contáctame a través de un mensaje en mql5 para recibir   archivos de configuración exclusivos!   Grid Girl es nuestro bot gratuito basado en una " rejilla inteligente"  que se activa solo en condiciones de mercado particulares.  La rejilla inteligente no es fija como en la mayoría de los EA, sino que cambia según las noticias económicas y los indicadore
FREE
Filtro:
AlphaMedic
971
AlphaMedic 2025.01.22 00:49 
 

At the moment, I would say that it is an exceptionally good EA. It is worth testing.

Bifrost
796
Bifrost 2025.01.10 07:43 
 

Good EA

sbanking
37
sbanking 2025.01.02 10:23 
 

Great bot, and the seller also provides excellent support!

roboled
34
roboled 2024.12.20 16:58 
 

So far, so good. The integrated single-layer AI is truly innovative.

Carlo Tergo
43
Carlo Tergo 2024.12.19 15:08 
 

Perhaps the only EA for MT4 that integrates a single-layer network, truly very interesting. The intelligent and AI-"weighted" grid works very well...

Respuesta al comentario