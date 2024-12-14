SEÑAL EN VIVO(¡Un bot que muestra una señal en tiempo real es mucho más fiable que cualquier backtest!)

AI Perceptron: El Asesor Experto Inteligente para MT4



Lleve sus operaciones en MT4 al siguiente nivel con AI Perceptron, el innovador EA que combina inteligencia artificial e indicadores avanzados para obtener resultados óptimos.

Basado en una red neuronal perceptrón de una sola capa implementada directamente en el código, este EA analiza los patrones del mercado en tiempo real para optimizar sus decisiones de entrada y salida.

Perceptron es compatible con el comercio multidivisa, lo que permite una gestión perfecta de diversos pares de divisas al tiempo que maximiza la eficiencia y la rentabilidad. Está equipado con herramientas inteligentes de gestión de riesgos, garantizando un rendimiento óptimo incluso en condiciones volátiles. Diseñado tanto para traders principiantes como experimentados, este EA simplifica las complejidades del trading en forex, permitiendo a los usuarios obtener resultados consistentes y fiables.

Experimente un nuevo nivel de sofisticación comercial con AI Perceptron, un Asesor Experto avanzado diseñado específicamente para MetaTrader 4. Construido sobre los principios de aprendizaje automático de vanguardia, este innovador EA maneja a la perfección múltiples pares de divisas, lo que le permite diversificar su cartera sin sacrificar la eficiencia o la rentabilidad. Su potente algoritmo realiza análisis de mercado en tiempo real y se adapta instantáneamente a las condiciones cambiantes, asegurando que nunca se pierda una oportunidad crítica.

Con alertas integradas y ajustes automáticos, puede dejar que AI Perceptron haga el trabajo pesado, analizando datos, detectando tendencias y ejecutando operaciones en los momentos óptimos. El resultado es una solución completa y manos libres que le permite tomar decisiones informadas con confianza. Aprovechando el poder de la inteligencia artificial, AI Perceptron le ayuda a navegar por los altibajos del mercado de divisas, guiándole en última instancia hacia resultados consistentes, fiables y escalables.





Características principales:

IA integrada

Aprovecha un enfoque innovador basado en una red neuronal perceptrón de una sola capa diseñada para identificar patrones de mercado recurrentes en tiempo real. No requiere conexión externa: todo el procesamiento se realiza internamente para maximizar la velocidad y la compatibilidad.

Filtro de noticias económicas

Evita las operaciones durante acontecimientos económicos de gran impacto, reduciendo la exposición a una volatilidad impredecible.

Estrategia de cuadrícula inteligente

Coloca órdenes a intervalos estratégicos, aprovechando los movimientos de los precios tanto en los mercados tendenciales como en los oscilantes.

¿Cómo funciona la estrategia de seguridad?

Gestión de beneficios entre pares: La estrategia sólo abre una posición en un segundo par cuando el saldo del par actual ha alcanzado al menos la mitad del take profit. Esto garantiza que cada nueva posición se abre sólo cuando el par actual ya ha generado un nivel de beneficios satisfactorio, reduciendo el riesgo de exposiciones prematuras.

Cierre Preventivo para Protección: Para añadir una capa adicional de seguridad, Perceptron cierra todos los pares activos si el beneficio total cae por debajo de un tercio del take profit. Esta medida salvaguarda el capital evitando que las pérdidas se acumulen excesivamente en varios pares.

Adaptabilidad y Eficiencia

AI Perceptron es ligero y está optimizado para garantizar velocidad y precisión sin sobrecargar MT4. Es perfecto para traders intradía, scalpers y cualquiera que busque un sistema automatizado versátil.





----------------------- USO -----------------------

NB: AI Perceptron también funciona con cuentas en JPY: por favor, asegúrese de que los importes están correctamente escalados a la moneda actual. Por ejemplo, los conjuntos están en EURO, por lo que tendrá que establecer los dos parámetros PROFIT con la cifra correspondiente en YEN

NEWSFILTER

The program checks news calendar and pause trade for specific pair if impact news coming. In the terminal settings, you need to add the news site to the list of allowed URLs. Click Tools > Options > Expert Advisors. Check the option “Allow WebRequests for listed URL:“. Add these: https: //nextexpertadvisors.com and https: //nfs.faireconomy.media (remove space after https:)