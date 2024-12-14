AI Perceptron

SEGNALE LIVE (Un bot che mostra un segnale in tempo reale è molto più affidabile di qualsiasi backtest!)

NB: Per testare la Demo Gratuita, ricorda di aggiungere https://nextexpertadvisors.com all'elenco delle URL consentite. 

Se lo spread dello Strategy Tester è superiore al parametro "Max Spread", il bot non aprirà operazioni. I set per le altre coppie e il manuale utente sono riservati agli acquirenti del BOT.

AI Perceptron: L’Expert Advisor Intelligente per MT4

Porta il tuo trading su MT4 a un livello superiore con AI Perceptron, l’EA innovativo che combina intelligenza artificiale e strategie avanzate per risultati ottimali. Basato su una rete neurale percettrone a singolo strato, questo EA analizza i pattern di mercato in tempo reale per ottimizzare le decisioni di ingresso e uscita.

Perceptron supporta il trading multicurrency, permettendo la gestione fluida di più coppie valutarie massimizzando efficienza e profittabilità. È dotato di strumenti di gestione del rischio intelligenti, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni di mercato volatili. Progettato sia per trader principianti che esperti, questo EA semplifica la complessità del trading forex, consentendo agli utenti di ottenere risultati affidabili e costanti.

Sperimenta un nuovo livello di sofisticazione nel trading con AI Perceptron, un Expert Advisor avanzato progettato specificamente per MetaTrader 4. Basato su principi di machine learning all’avanguardia, questo EA innovativo gestisce più coppie valutarie senza problemi, permettendoti di diversificare il portafoglio senza sacrificare efficienza o profittabilità. Il suo potente algoritmo effettua analisi di mercato in tempo reale e si adatta istantaneamente alle condizioni in continuo cambiamento, assicurandoti di non perdere mai un’opportunità importante.

Con avvisi integrati e regolazioni automatiche, puoi lasciare che AI Perceptron faccia il lavoro pesante: analizza i dati, individua le tendenze ed esegue operazioni nei momenti ottimali. Il risultato è una soluzione completa e automatica che ti permette di prendere decisioni informate con sicurezza. Sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale, AI Perceptron ti aiuta a navigare le oscillazioni del mercato forex, guidandoti verso risultati costanti, affidabili e scalabili.


Caratteristiche principali:

AI Integrata
Sfrutta un approccio innovativo basato su una rete neurale percettrone a singolo strato progettata per identificare pattern di mercato ricorrenti in tempo reale. Non è richiesta alcuna connessione esterna: tutto il processamento avviene internamente per massimizzare velocità e compatibilità.

Filtro Notizie Economiche
Evita operazioni durante eventi economici ad alto impatto, riducendo l’esposizione alla volatilità imprevedibile.

Strategia Grid Intelligente
Posiziona ordini a intervalli strategici, sfruttando i movimenti di prezzo sia in mercati in trend che laterali.

Come funziona la strategia di sicurezza?
Gestione del profitto tra le coppie: la strategia apre una posizione su una seconda coppia solo quando il saldo della coppia corrente ha raggiunto almeno la metà del take profit. Questo garantisce che ogni nuova posizione venga aperta solo quando la coppia corrente ha già generato un livello di profitto soddisfacente, riducendo il rischio di esposizioni premature.
Chiusura preventiva per protezione: per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza, Perceptron chiude tutte le coppie attive se il profitto totale scende sotto un terzo del take profit. Questa misura protegge il capitale impedendo che le perdite si accumulino eccessivamente su più coppie.

Adattabilità ed Efficienza
AI Perceptron è leggero e ottimizzato per garantire velocità e precisione senza sovraccaricare MT4. È perfetto per trader intraday, scalper e chiunque cerchi un sistema automatico versatile.


----------------------- UTILIZZO -----------------------

IMPORTANTE

NB: AI Perceptron funziona anche con account in JPY: assicurati di scalare correttamente gli importi rispetto alla valuta corrente. Ad esempio, i set sono in EURO, quindi dovrai impostare i due parametri PROFIT con il valore corrispondente in YEN


```

NEWSFILTER
NEWSFILTER
Il programma controlla il calendario delle notizie e sospende il trading sulla specifica coppia se sono in arrivo notizie a forte impatto. Nelle impostazioni del terminale, devi aggiungere il sito delle notizie all'elenco delle URL consentite. Clicca su Strumenti > Opzioni > Expert Advisors. Spunta l'opzione "Consenti WebRequest per l'URL indicato:". Aggiungi queste:  https://www.mql5.com - https://nextexpertadvisors.com e https://sslecal2.investing.com (rimuovi lo spazio dopo https:)

```

- Coppia/Timeframe: Collega l’EA al grafico M30 su  EURUSD, AUDCAD, GBPAUD, EURGBP, EURCHF, NZDCAD
- Non utilizzare l’EA su coppie diverse da quelle supportate
- Preleva regolarmente i profitti dal conto
- VPS consigliato con ping basso
- Deposito minimo consigliato: 1000$ basta per utilizzare il bot su più coppie valutarie.  Non utilizzarlo insieme ad altri EA se non hai abbastanza fondi
- Leva – 1:300 o superiore
- Si consiglia di usare conti Raw/Zero spread. Tuttavia, su un conto standard, è consigliabile impostare uno spread MAX di 15 punti.



AlphaMedic
971
AlphaMedic 2025.01.22 00:49 
 

At the moment, I would say that it is an exceptionally good EA. It is worth testing.

Bifrost
791
Bifrost 2025.01.10 07:43 
 

Good EA

sbanking
37
sbanking 2025.01.02 10:23 
 

Great bot, and the seller also provides excellent support!

Grid Girl Pro EA
Luca Cerquatelli
5 (3)
Experts
Offerta a tempo limitato! Per il lancio di Grid Girl Pro EA,   il prezzo aumenterà di $30 ogni 10 copie vendute, fino a raggiungere il prezzo finale di $699!  Approfitta di questa opportunità unica per provare questo nuovissimo EA! Grid Girl Pro   è il nostro bot originale basato su una  " smart grid"   che si attiva solo in particolari condizioni di mercato.  La smart grid non è statica come nella maggior parte degli EA, ma cambia in base alle notizie economiche e agli indicatori di volatilità
Grid Girl EA
Luca Cerquatelli
4.63 (8)
Experts
SEGNALI LIVE  (un  bot che mostra un segnale in tempo reale è molto più affidabile di qualsiasi backtest!) Sblocca vantaggi esclusivi Lascia una recensione e contattami tramite messaggio mql5 per ricevere   file set esclusivi!   Grid Girl è il nostro bot gratuito basato su una " griglia intelligente " che si attiva solo in particolari condizioni di mercato.  La griglia intelligente non è fissa come nella maggior parte degli EA, ma cambia in base alle notizie economiche e agli indicatori di vola
FREE
Linear Regression Next
Luca Cerquatelli
Indicatori
Offerta a tempo limitato! Per il lancio di NextBot , che lavora su un conto reale da oltre 2 anni , il prezzo di questo indicatore scenderà a GRATUITO ! Presentiamo uno strumento pragmatico e innovativo per i trader di MetaTrader 4 (MT4): l'indicatore del canale Linear Regression Next , migliorato con il coefficiente di determinazione R 2 . Questo indicatore serve come strumento fondamentale per i trader che cercano di comprendere le tendenze del mercato attraverso l'analisi statistica, in part
FREE
