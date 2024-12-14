LIVE SIGNAL(Ein Bot, der ein Echtzeitsignal anzeigt, ist viel zuverlässiger als jeder Backtest!)

AI Perceptron: Der intelligente Expert Advisor für MT4



Bringen Sie Ihren MT4-Handel auf die nächste Stufe mit AI Perceptron, dem innovativen EA, der künstliche Intelligenz und fortschrittliche Indikatoren für optimale Ergebnisse kombiniert.

Basierend auf einem einschichtigen neuronalen Perceptron-Netzwerk, das direkt im Code implementiert ist, analysiert dieser EA die Marktmuster in Echtzeit, um Ihre Ein- und Ausstiegsentscheidungen zu optimieren.

Perceptron unterstützt den Handel mit mehreren Währungen und ermöglicht die nahtlose Verwaltung verschiedener Währungspaare bei gleichzeitiger Maximierung von Effizienz und Rentabilität. Er ist mit intelligenten Risikomanagement-Tools ausgestattet, die eine optimale Performance auch unter volatilen Bedingungen gewährleisten. Dieser EA wurde sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader entwickelt und vereinfacht die Komplexität des Devisenhandels, so dass die Benutzer konsistente und zuverlässige Ergebnisse erzielen können.

Erleben Sie mit AI Perceptron, einem fortschrittlichen Expert Advisor, der speziell für den MetaTrader 4 entwickelt wurde, eine neue Stufe der Trading-Raffinesse. Dieser innovative EA, der auf den neuesten Prinzipien des maschinellen Lernens basiert, kann nahtlos mehrere Währungspaare handhaben und ermöglicht es Ihnen, Ihr Portfolio zu diversifizieren, ohne dabei an Effizienz oder Rentabilität einzubüßen. Sein leistungsfähiger Algorithmus führt Marktanalysen in Echtzeit durch und passt sich sofort an die sich ständig ändernden Bedingungen an, sodass Sie nie eine wichtige Gelegenheit verpassen.

Dank integrierter Warnmeldungen und automatischer Anpassungen können Sie AI Perceptron die schwere Arbeit der Datenanalyse, der Erkennung von Trends und der Ausführung von Trades zum optimalen Zeitpunkt überlassen. Das Ergebnis ist eine umfassende, freihändige Lösung, mit der Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Durch die Nutzung künstlicher Intelligenz hilft Ihnen AI Perceptron, die Höhen und Tiefen des Devisenmarktes zu meistern und letztlich konsistente, zuverlässige und skalierbare Ergebnisse zu erzielen.





Hauptmerkmale:

Integrierte KI

Nutzt einen innovativen Ansatz, der auf einem einschichtigen neuronalen Perzeptron-Netzwerk basiert, das wiederkehrende Marktmuster in Echtzeit erkennt. Es ist keine externe Verbindung erforderlich: Die gesamte Verarbeitung erfolgt intern, um die Geschwindigkeit und Kompatibilität zu maximieren.

Wirtschaftsnachrichten-Filter

Vermeidet Trades bei wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen und reduziert so die Anfälligkeit für unvorhersehbare Volatilität.

Intelligente Rasterstrategie

Platziert Aufträge in strategischen Intervallen und nutzt so Kursbewegungen sowohl in tendierenden als auch in schwankenden Märkten.

Wie funktioniert die Sicherheitsstrategie?

Profit Management Across Pairs: Die Strategie eröffnet erst dann eine Position in einem zweiten Paar, wenn der Saldo des aktuellen Paares mindestens die Hälfte des Take-Profits erreicht hat. Dadurch wird sichergestellt, dass jede neue Position erst dann eröffnet wird, wenn das aktuelle Paar bereits ein zufriedenstellendes Gewinnniveau erreicht hat, wodurch das Risiko eines vorzeitigen Engagements verringert wird.

Präventive Schließung zum Schutz: Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme schließt Perceptron alle aktiven Paare, wenn der Gesamtgewinn unter ein Drittel des Take-Profits fällt. Diese Maßnahme schützt das Kapital, indem sie verhindert, dass sich Verluste über mehrere Paare hinweg übermäßig anhäufen.

Anpassungsfähigkeit und Effizienz

AI Perceptron ist leichtgewichtig und optimiert, um Geschwindigkeit und Präzision zu gewährleisten, ohne MT4 zu überlasten. Es ist perfekt für Intraday-Händler, Scalper und alle, die ein vielseitiges automatisches System suchen.





----------------------- ANWENDUNG -----------------------

NB: AI Perceptron funktioniert auch mit JPY-Konten: Bitte stellen Sie sicher, dass die Beträge korrekt auf die aktuelle Währung skaliert sind. Zum Beispiel sind die Sets in EURO, also müssen Sie die beiden PROFIT-Parameter mit der entsprechenden Zahl in YEN einstellen

NEWSFILTER

The program checks news calendar and pause trade for specific pair if impact news coming. In the terminal settings, you need to add the news site to the list of allowed URLs. Click Tools > Options > Expert Advisors. Check the option “Allow WebRequests for listed URL:“. Add these: https: //nextexpertadvisors.com and https: //nfs.faireconomy.media (remove space after https:)