AI Perceptron

5

LIVE SIGNAL(Ein Bot, der ein Echtzeitsignal anzeigt, ist viel zuverlässiger als jeder Backtest!)

NB: Um die kostenlose Demo zu testen,denken Sie daran,https: //nextexpertadvisors.com in die Liste der zulässigen URLs aufzunehmen .

Wenn der Spread des Strategy Testers höher ist als der Parameter "Max Spread", wird der Bot keine Trades eröffnen. Die Sets für andere Paare und das Benutzerhandbuch sind den Käufern des BOT vorbehalten.

Zeitlich begrenztes Angebot! Der Preis erhöht sich um $30 pro 10 verkaufte Exemplare und erreicht den Endpreis von $699! Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit, diesen brandneuen EA auszuprobieren!

AI Perceptron: Der intelligente Expert Advisor für MT4

Bringen Sie Ihren MT4-Handel auf die nächste Stufe mit AI Perceptron, dem innovativen EA, der künstliche Intelligenz und fortschrittliche Indikatoren für optimale Ergebnisse kombiniert.
Basierend auf einem einschichtigen neuronalen Perceptron-Netzwerk, das direkt im Code implementiert ist, analysiert dieser EA die Marktmuster in Echtzeit, um Ihre Ein- und Ausstiegsentscheidungen zu optimieren.

Perceptron unterstützt den Handel mit mehreren Währungen und ermöglicht die nahtlose Verwaltung verschiedener Währungspaare bei gleichzeitiger Maximierung von Effizienz und Rentabilität. Er ist mit intelligenten Risikomanagement-Tools ausgestattet, die eine optimale Performance auch unter volatilen Bedingungen gewährleisten. Dieser EA wurde sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader entwickelt und vereinfacht die Komplexität des Devisenhandels, so dass die Benutzer konsistente und zuverlässige Ergebnisse erzielen können.

Erleben Sie mit AI Perceptron, einem fortschrittlichen Expert Advisor, der speziell für den MetaTrader 4 entwickelt wurde, eine neue Stufe der Trading-Raffinesse. Dieser innovative EA, der auf den neuesten Prinzipien des maschinellen Lernens basiert, kann nahtlos mehrere Währungspaare handhaben und ermöglicht es Ihnen, Ihr Portfolio zu diversifizieren, ohne dabei an Effizienz oder Rentabilität einzubüßen. Sein leistungsfähiger Algorithmus führt Marktanalysen in Echtzeit durch und passt sich sofort an die sich ständig ändernden Bedingungen an, sodass Sie nie eine wichtige Gelegenheit verpassen.

Dank integrierter Warnmeldungen und automatischer Anpassungen können Sie AI Perceptron die schwere Arbeit der Datenanalyse, der Erkennung von Trends und der Ausführung von Trades zum optimalen Zeitpunkt überlassen. Das Ergebnis ist eine umfassende, freihändige Lösung, mit der Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Durch die Nutzung künstlicher Intelligenz hilft Ihnen AI Perceptron, die Höhen und Tiefen des Devisenmarktes zu meistern und letztlich konsistente, zuverlässige und skalierbare Ergebnisse zu erzielen.


Hauptmerkmale:

Integrierte KI
 Nutzt einen innovativen Ansatz, der auf einem einschichtigen neuronalen Perzeptron-Netzwerk basiert, das wiederkehrende Marktmuster in Echtzeit erkennt. Es ist keine externe Verbindung erforderlich: Die gesamte Verarbeitung erfolgt intern, um die Geschwindigkeit und Kompatibilität zu maximieren.

Wirtschaftsnachrichten-Filter
 Vermeidet Trades bei wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen und reduziert so die Anfälligkeit für unvorhersehbare Volatilität.

Intelligente Rasterstrategie
 Platziert Aufträge in strategischen Intervallen und nutzt so Kursbewegungen sowohl in tendierenden als auch in schwankenden Märkten.

Wie funktioniert die Sicherheitsstrategie?
 Profit Management Across Pairs: Die Strategie eröffnet erst dann eine Position in einem zweiten Paar, wenn der Saldo des aktuellen Paares mindestens die Hälfte des Take-Profits erreicht hat. Dadurch wird sichergestellt, dass jede neue Position erst dann eröffnet wird, wenn das aktuelle Paar bereits ein zufriedenstellendes Gewinnniveau erreicht hat, wodurch das Risiko eines vorzeitigen Engagements verringert wird.
Präventive Schließung zum Schutz: Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme schließt Perceptron alle aktiven Paare, wenn der Gesamtgewinn unter ein Drittel des Take-Profits fällt. Diese Maßnahme schützt das Kapital, indem sie verhindert, dass sich Verluste über mehrere Paare hinweg übermäßig anhäufen.

Anpassungsfähigkeit und Effizienz
 AI Perceptron ist leichtgewichtig und optimiert, um Geschwindigkeit und Präzision zu gewährleisten, ohne MT4 zu überlasten. Es ist perfekt für Intraday-Händler, Scalper und alle, die ein vielseitiges automatisches System suchen.


----------------------- ANWENDUNG -----------------------

WICHTIG

NB: AI Perceptron funktioniert auch mit JPY-Konten: Bitte stellen Sie sicher, dass die Beträge korrekt auf die aktuelle Währung skaliert sind. Zum Beispiel sind die Sets in EURO, also müssen Sie die beiden PROFIT-Parameter mit der entsprechenden Zahl in YEN einstellen


NEWSFILTER
The program checks news calendar and pause trade for specific pair if impact news coming. In the terminal settings, you need to add the news site to the list of allowed URLs. Click Tools > Options > Expert Advisors. Check the option “Allow WebRequests for listed URL:“. Add these:  https: //nextexpertadvisors.com  and https: //nfs.faireconomy.media (remove space after https:)

- Währung / Zeitrahmen: Hängen Sie den EA an den M30-Chart für EURUSD, AUDCAD, GBPAUD, EURGBP, EURCHF, NZDCAD
- Verwenden Sie den EA nicht für andere als die unterstützten Paare
-Ziehen Sie regelmäßig Gewinne vom Konto ab
- Empfohlener VPS mit niedrigem Ping
- EmpfohleneMindesteinzahlung: 1000$ reichen aus, um den Bot für mehrere Währungspaare zu verwenden. Verwenden Sie den Bot nicht zusammen mit einem anderen EA , wenn Sie nicht genug Geld haben
- Leverage - 1:300 oder mehr
- Nach dem Kauf des Bots, hinterlassen Sie eine Nachricht auf dem Kommentar-Tab und abonnieren Sie denKanal für die neuesten Nachrichten, Updates und Tipps: https://www.mql5.com/en/channels/nextexpertadvisors
-Wir empfehlen die Verwendung von Raw/Zero Spread-Konten. Bei einem Standardkonto ist es jedoch ratsam, einen MAX-Spread von 15 Punkten festzulegen.

Bewertungen 5
AlphaMedic
971
AlphaMedic 2025.01.22 00:49 
 

At the moment, I would say that it is an exceptionally good EA. It is worth testing.

Bifrost
796
Bifrost 2025.01.10 07:43 
 

Good EA

sbanking
37
sbanking 2025.01.02 10:23 
 

Great bot, and the seller also provides excellent support!

Empfohlene Produkte
Grid Scalper EA
ENTWINED
Experten
Automatisierte Strategien werden in der Regel von institutionellen Anlegern, Banken und Hedgefonds eingesetzt, da sie große Handelsvolumina mit größerer Präzision und Effizienz abwickeln können. Sie werden jedoch auch zunehmend von Einzelhändlern genutzt, die Handelsplattformen mit automatisierten Handelsfunktionen verwenden. Ein Gewinn von 10 Prozent mag zwar gering erscheinen , kann sich aber bei konsequentem Handel im Laufe der Zeit summieren . Es ist wichtig zu beachten, dass der Handel mit
FREE
AdvisorKing MT4
Artem Grishchenko
Experten
AdvisorKing ist ein Multi-Währungs-Scalper, der eigene Handelsalgorithmen verwendet. Der Einstieg in den Markt erfolgt mit Hilfe von Filtern, die es dem Handelsberater ermöglichen, gute Ergebnisse während einer Handelssitzung mit geringer Volatilität zu erzielen. Dieses System ist für den langfristigen Handel konzipiert und eignet sich für Händler, die an Stabilität und minimales Risiko gewöhnt sind. Der Trading Advisor enthält keine so gefährlichen Strategien wie Grid und Martingal. Bei Fragen
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
High Freq Grid Scalper
Letsekang Bruno Sekhosana
Experten
Diese E.A. wurde entwickelt, um auf die perfekte Gelegenheit zu warten, um in den Markt einzusteigen, ein paar Trades zu machen (geringes Risiko) und wieder auszusteigen. Es gibt eine Option, um den Verlust auf einen bestimmten Prozentsatz des Gleichgewichts zu begrenzen, sollte dies auf ein Maximum von 1% eingestellt werden, da wir Scalping. Sehr vorsichtiger EA, kann bis zu ein paar Tage gehen, ohne einen Handel zu nehmen. Dies sollte Sie nicht beunruhigen, es bedeutet einfach, dass derzeit ke
AEC Scalper
Gennady Kuznetsov
Experten
AEC Scalper I bring to your attention the AEC Scalper trading Advisor. The adviser works from 20:00 to 22:00 GMT. For testing in the strategy tester, the trading time should be set from 23:00 to 1:00. The EA works well on the following currency pairs: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CADCHF, CADJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPUSD  M5 Timeframe. Minimum deposit from $100 Trading is conducted on ECN accounts with a low spread.  Leverage from 1:100 Trading is conducted in a
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Experten
Der Algorithmus für die Arbeit des Advisors : Wenn der Expert Advisor in einem bestimmten Abstand zum Preis (first_step) gestartet wird, werden BuyStop- und SellStop-Aufträge erteilt. Je nachdem, in welche Richtung sich der Kurs entwickelt hat, wird eine von ihnen zum Markt, und die andere beginnt, dem Kurs hinterherzukriechen. Wenn der Preis zurückgeht, wird er ebenfalls zum Markt. Wenn wir einen bestimmten Gewinn in einer bestimmten Richtung erreicht haben, wird der Auftrag geschlossen und e
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Experten
Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision   ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich
Reversion Core H1
Fernando Dario Fuentes
Experten
ReversionCore H1 - USDCAD Mean Reversion Expert Advisor ReversionCore H1 ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der eine robuste Mean-Reversion-Logik auf das USDCAD-Paar anwendet und den H1-Zeitrahmen nutzt. Er ist auf langfristigen Kapitalerhalt bei moderatem Wachstum ausgelegt, ideal für Händler, die Zuverlässigkeit dem Hype vorziehen. Dieser EA identifiziert extreme Preisabweichungen mithilfe von Bollinger Bands und bestätigt Einstiege mit RSI- und EMA-Filtern. Er ist so konzipiert, dass
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
Experten
MACD Divergence Pro ist ein intelligenter und anpassungsfähiger Forex-Handelsroboter, der entwickelt wurde, um MACD-Signale zu nutzen und Divergenzmuster zu erkennen, die häufig größeren Preisumkehrungen vorausgehen. Der EA platziert automatisch Kauf- und Verkaufstransaktionen , wenn: eine bärische Divergenz bei Markthochs erkannt wird Bullische Divergenz wird bei Markttiefs erkannt MACD-Crossover-Signale bestätigen potenzielle Einstiegspunkte Hauptmerkmale: Vollautomatischer Handel m
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren und so eine weitere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Die Handelsstrategie basiert auf Averaging und verwendet eine klein
Gold Bulls Power Trader MT4
Tomas Vanek
4.5 (2)
Experten
XU_H4_910440109_S_PS_CF_SQX ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf XAUUSD (Gold) mit dem H4-Zeitrahmen vom 1. April 2004 bis zum 24. April 2024 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt. Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone. Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/gold-bulls-power-trader/ Die wichtigsten Details sin
FREE
Moving Average Crossover EA
Genesis Hafalla
5 (1)
Experten
Wie funktioniert das? Dieser EA handelt mit Fast MA und Slow MA Crossovers. Der Wert des gleitenden Durchschnitts basiert auf dem aktuellen Zeitrahmen. Erlaubt nur einen offenen Handel zur Zeit. Zwei Strategien zur Auswahl, Crossover und Trendfolge. Optimieren Sie die Risikomanagement-Einstellungen für Losgröße und Martingal. Strategie: Überkreuzung Eröffnet eine Kaufposition, wenn der Slow MA unter dem Fast MA kreuzt . Eröffnet eine Verkaufsposition, wenn der Slow MA über den Fast MA kreuzt. Tr
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experten
Matrix Arrow EA MT4 ist ein einzigartiger Fachberater, der die MT4-Signale des Matrix Arrow Indicator mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konvergenzdiv
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Experten
Der EA identifiziert Divergenzen in zwei korrelierten Währungspaaren und handelt in die Richtung, in der sie wieder konvergieren. Arbeits-Zeitrahmen: M30 Eingabeparameter MagicNumber - Identifikationsnummer für den EA. OrdersComment - Kommentar zur Order, automatisch, wenn ein leerer Wert eingegeben wird. Lots - Losgröße. DepoPer001Lot - automatische Lotberechnung (Angabe des Saldos pro 0,01 Lot) (wenn 0, wird der Wert aus dem Parameter 'Lots' verwendet). TimeFrame - Arbeits-Zeitrahmen. Symbol
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experten
Der Infinity Expert Advisor ist ein Scalper. Wenn die Widerstands- und Unterstützungsniveaus durchbrochen werden, werden Trades in Richtung der Preisbewegung eröffnet. Offene Positionen werden durch verschiedene Algorithmen verwaltet, die auf der aktuellen Marktsituation basieren (fester Stop-Loss und Take-Profit, Trailing-Stop, Halten von Positionen im Falle einer Trendanzeige usw.). Anforderungen an den Broker Der EA ist empfindlich gegenüber Spread, Slippage und Ausführungsqualität. Es wird
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Experten
Dies ist ein vollautomatischer Handelsroboter für das Währungspaar EURCHF, der aber auch für den Handel mit anderen Währungspaaren konfiguriert werden kann. TURBO SCALPER PRO verwendet eine Trendfolgestrategie, die auf dem MACD, dem parabolischen SAR und dem gleitenden Durchschnittsindikator basiert. Der Roboter arbeitet im vollautomatischen Modus, auf dem Zeitrahmen M1. Der Trader muss ihn nicht für den Handel einrichten. Öffnen Sie EURCHF und verbinden Sie TURBO SCALPER PRO nur mit EURCHF M1 u
GoldMine EA MT4
Jerald Jay Cruz
Experten
Kein Zwangseinstieg und kein Martingal!!! Dieser EA ist so konzipiert, dass er die besten Setup-Trades identifiziert und etwa 3 bis 5 hochwertige Trades pro Woche für jedes Währungspaar ausführt. Dieser Expert Advisor (EA) ist auf XAU/USD (Gold) zugeschnitten und arbeitet auf einem 5-Minuten-Zeitrahmen . Die Strategie kombiniert den Commodity Channel Index (CCI) mit einem gleitenden Durchschnitt (MA) , um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und Ausstiege effektiv zu steuern. Hauptmerkma
Unicorn XU
Andrii Garkusha
Experten
Beschreibung der Strategie: Eine hochprofessionell entwickelte Strategie von einem Händler mit 25 Jahren Erfahrung. Die Strategie basiert auf der Aufschlüsselung von Levels. Sie wurde über einen Zeitraum von 20 Jahren gründlich getestet, wobei das gesamte Spektrum der Stresstests (Spread-Ausweitung, Slippage, Anwendung auf anderen Märkten, Änderung der Parameter usw.) zum Einsatz kam. Durchschnittliche jährliche Rendite 362%. Maximaler Drawdown 41,3 %. Im Portfoliomodus beträgt die durchschnitt
Automated EA Robot
Yapo Thierry Hermann Yapo
Experten
WARNUNG : Sie können den Expert Advisor nur im M30-Zeitraum verwenden . Dieser Preis von $348 ist ein Werbeangebot, der nächste Preis wird $999 sein. Automatisierte EA Robot Macht ist auf minimale Risiko-Management für alle unsere Kunden basiert. Die angestrebten Gewinne sind maximal, während das Risiko ist minimal und anpassbar auf der Grundlage des Kontos des Traders. Sie haben also mit diesem Expert Advisor die Möglichkeit, das Risiko für jeden Handelsauftrag automatisch selbst zu definiere
Trend BtD
Roman Meskhidze
Experten
LANCIERUNGS-PROMO Nächster Preis: $249 Der Preis wird steigen, um die Anzahl der Benutzer für diese Strategie zu begrenzen Der "Trend BtD" Expert Advisor ist ein Vertreter der Roboter Handel Breakout Ebenen. Levels automatisch gebaut. Die Einzigartigkeit des Advisors ist, dass er OHNE Mittelwertbildung und nach dem Martingal-Prinzip arbeitet. ALLE Aufträge haben StopLoss und TakeProfit. SEHR WICHTIG: Laden Sie immer SET-Dateien für jedes Paar! Passen Sie die Lotgröße an Ihr Depot an! WIE TESTEN
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
Creo Scalper EA
Aleh Rabtsau
5 (1)
Experten
Creo Scalper EA – ein geprüfter Roboter, entwickelt für den Handel mit GOLD (XAUUSD) auf dem M1-Zeitrahmen. Er basiert auf einer manuellen Strategie, die wir seit vielen Jahren handeln. Martingale wird nicht verwendet , alle Trades werden mit einer festen Lotgröße eröffnet, was in der Historie sichtbar ist. (Anforderungen: Einlage ab $500, Lot 0.01, M1). Überwachung des Echtzeitkontos Signal-Link:  https://www.mql5.com/ ja /signals/2348939 Signal-Link:  www.mql5.com/de/signals/2323078 Ab dem 4.
HMA Trend Expert
Alexander Fedosov
5 (1)
Experten
Der HMA-Trend-Roboter für professionelle Trader arbeitet mit einer Reihe von gleitenden Hull-Durchschnitten (HMA ). Advisor-Parameter Use Trade Panel - Verwenden Sie das visuelle Panel, um den Roboter zu konfigurieren und zu handeln. Lot - Lotgröße für einen Markteintritt. Take Profit(Punkte) - Take Profit für eine offene Order. Stop Loss(Punkte) - Stop Loss für einen offenen Auftrag. Max Spread(0 - deaktiviert) - Maximal zulässiger Spread, mit dem Sie in den Markt einsteigen können. 0 - deaktiv
TradeXStation
Joerg Hamann
Experten
Der EA TradeXStation dient als Interface zwischen der Excel basierenden TradeXStation (TXS) und dem Metatrader. Die Handelssignale aus der TXS können je nach Ihrer Konfiguration bereits als fertiges Signal vom Metatrader interpretiert werden oder Sie können das Signal als Anregung ohne Ausführung behandeln.  Zusätzlich zu den Handelssignalen ist es möglich den EA im Backtestmodus mit reinen Signalen der TXS zu untersuchen. Dazu gehören in erster Linie reine TXS Rohdaten, oder aber bereits gefilt
TC Poseidon EA
Pablo Leonardo Spata
Experten
Dies ist ein Handelsroboter , der auf USDCHF - Zeitrahmen H1 arbeitet. Es nutzt einen statistischen Vorteil in den Schweizer Franken produziert. Alle Trades mit SL und TP. Backtest jetzt! So nderangebot für diese Woche Rabattpreis - $ 49. nächster Preis $ 149. JETZT KAUFEN!!! Möchten Sie sehen, wie sich 100 Dollar in mehr als 3 Millionen Dollar verwandeln? Haben Sie bereits eine robuste Strategie, die auf USDCHF funktioniert? TC Poseidon EA ist der Gott der Meere, des Wassers, der Stürme,
Combo All In One MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Combo All In One ist ein EA Combo 10 Strategien , Der EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet. Normalerweise müssen Sie 10x Gebühren bezahlen, um 10 EAs mit verschiedenen Strategien zu kaufen. Aber mit ALL IN ONE brauchen Sie nur 1 Mal zu zahlen, um einen EA zu besitzen, der 10 verschiedene Strategien enthält. Dies ist eine kosteneffektive Lösung und kombiniert effektive Methoden. Zeitrahmen M15, Mindesteinlage $1.000, Hebel 1:500. STRATEGIE1: GLEITENDER DURCHSCHNITT ST
London Breakout Trader
Nikolay Georgiev
Experten
Dieser EA ist so konfiguriert, dass er nach der Londoner Markteröffnung und in allen definierten Zeitbereichen handelt. Dies ist eine der beliebtesten Strategien, die jeder ernsthafte Trader gut kennen sollte. Die "London Breakout Trader" EA ist ein trully flexibles System, das Ihnen fast alles, um von harten SL TP Trailing SL mit Trailing Step, Range size fileter, Auto-Parameter basierend auf Bereich Größe und alles, was Sie brauchen, um es für Sie arbeiten konfiguriert werden. Dieser EA ist no
Live grid
Aleksej Shcherbak
Experten
Gewidmet den Fans des Rasterhandels. Lange Zeit habe ich mit Manual Trader von Ramil Minniakmetov gehandelt. Ich mochte dieses Programm, aber bald kam ich auf die Idee, das Programm zu verbessern, indem ich das Raster lebendig machte und etwas Eigenes hinzufügte. 1) Ich habe dem Programm beigebracht, Swaps und Provisionen zu berücksichtigen. 2) Wenn der Markt es zulässt, verfolgt das Programm einen Gewinn, indem es den Gewinn verschiebt. 3) Das Programm gibt einen Teil des Gewinns aus, indem es
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experten
EA Gold Stuff ist ein Berater, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Die Basis der Arbeit ist die Eröffnung von Orders auf dem Indikator Gold Stuff, so dass der Berater arbeitet an der Strategie "Trend Follow", was bedeutet, den Trend zu folgen. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und Bonus zu erhalten! Sie können eine kostenlose Kopie unseres Strong Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte senden Sie uns eine persönliche Nachricht. Mich!
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Experten
Der Game Change EA ist ein Trendfolge-Handelssystem, das auf dem Game Changer-Indikator basiert. Er verkauft automatisch, sobald ein roter Punkt erscheint, und setzt den Verkauf fort, bis ein gelbes X erscheint, das ein potenzielles Trendende signalisiert. Dieselbe Logik gilt für Kaufpositionen. Sobald ein blauer Punkt erscheint, beginnt der EA mit dem Kauf und beendet den Kaufzyklus, sobald ein gelbes X erkannt wird. Dieser EA eignet sich für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen, erzielt abe
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experten
Der EA Aurum Trader   kombiniert eine Breakout- und eine Trendfolgestrategie mit maximal zwei Trades pro Tag.  Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten!  Sie können eine kostenlose Kopie unseres starken Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte pm. ich!   Bitte beachten Sie, dass ich meine EAS oder speziellen Sets nicht auf Telegram verkaufe, es ist nur auf Mql5 verfügbar und meine Set-Dateien sind nur auf meinem Blog hier verfügbar.  Seien
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experten
Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50 , bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik. Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
Weitere Produkte dieses Autors
Grid Girl Pro EA
Luca Cerquatelli
5 (3)
Experten
NB : Um die kostenlose Demo zu testen, verwenden Sie dieses Set für das Paar AUDCAD (M30-Zeitrahmen, 1k Mindestguthaben) und denken Sie daran, https: //nextexpertadvisors.com zur Liste der zulässigen URLs hinzuzufügen. Wenn der Spread des Strategy Testers höher ist als der Parameter "Max Spread", wird der Bot keine Trades eröffnen . Die Sets für andere Paare und das Benutzerhandbuch sind den Käufern des BOT vorbehalten . Zeitlich begrenztes Angebot! Der Preis erhöht sich um $30 pro 10 verkauft
Linear Regression Next
Luca Cerquatelli
Indikatoren
Zeitlich begrenztes Angebot! Zum Start von NextBot Scalper EA wird der Preis dieses Indikators auf KOSTENLOS fallen ! Wir stellen Ihnen ein pragmatisches und innovatives Tool für MetaTrader 4 (MT4) Trader vor: den Linear Regression Next Channel Indikator, der mit dem Bestimmtheitsmaß R 2 erweitert wurde. Dieser Indikator dient als grundlegendes Instrument für Händler, die Markttrends durch die Linse der statistischen Analyse, insbesondere der linearen Regression, verstehen wollen. Die Essenz d
FREE
Grid Girl EA
Luca Cerquatelli
4.63 (8)
Experten
LIVE-SIGNAL AUF EINEM REALEN KONTO  (Ein  Bot, der ein Echtzeitsignal anzeigt, ist weitaus zuverlässiger als jeder Backtest!) Limitierte Zeitaktion!   Zum Start von   Grid Girl EA   wird der Preis bis Oktober 2024 KOSTENLOS sein!  Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit, um diesen brandneuen EA auszuprobieren! Grid Girl ist unser einzigartiger Bot, der auf einer  " intelligenten Grid-Strategie   basiert, die nur unter bestimmten Marktbedingungen aktiviert wird.  Das intelligente Grid ist nicht f
FREE
Auswahl:
AlphaMedic
971
AlphaMedic 2025.01.22 00:49 
 

At the moment, I would say that it is an exceptionally good EA. It is worth testing.

Bifrost
796
Bifrost 2025.01.10 07:43 
 

Good EA

sbanking
37
sbanking 2025.01.02 10:23 
 

Great bot, and the seller also provides excellent support!

roboled
34
roboled 2024.12.20 16:58 
 

So far, so good. The integrated single-layer AI is truly innovative.

Carlo Tergo
43
Carlo Tergo 2024.12.19 15:08 
 

Perhaps the only EA for MT4 that integrates a single-layer network, truly very interesting. The intelligent and AI-"weighted" grid works very well...

Antwort auf eine Rezension