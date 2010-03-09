Algobox Prop Funded Xauusd Gold M1

Ahora funciona para EUR/USD y funciona mejor que Gold en EUR/USD

archivo de configuración para la cuenta prop : archivo de configuración haga clic aquí para descargar


Asesor Experto Avanzado Basado en Redes Neuronales (MT5)

Construido para Prop Firms & Funded Accounts | Low Drawdown | High Precision | Fully NFA/FIFO Compliant

Este Asesor Experto es un sistema de trading automatizado de última generación desarrollado específicamente para el marco temporal M1 y diseñado para cumplir con los rigurosos estándares tanto de las evaluaciones de trading propietario como de las cuentas reales financiadas. Diseñado con una mezcla de 12 algoritmos estratégicamente optimizados, cada uno refinado a través de la formación de redes neuronales, y ejecutado a través de 5 combinaciones de sistemas integrados, este EA garantiza entradas de alta probabilidad y salidas suaves en condiciones de mercado dinámicas.


Recomendación

  • Tipo de cuenta: preferible cuenta con spread bajo
  • uso de broker de 2 y 3 dígitos es bueno.
  • Brokers: Brokers recomendados con spreads bajos como exness (3 dígitos), axi (2 dígitos), icmarket(2 dígitos),
  • Timeframe : M1 (altamente optimizado) pero funciona con otros también
  • Símbolo de trabajo GOLD (XAUUSD)
  • Comience con un depósito mínimo - $ 500 a $ 100000 (empezar con $ 1000 es preferible )
  • uso 0.01 lotes para $1000 cuenta funciona sin problemas.
  • Un sistema autolot está incluido.
  • Apalancamiento minimo a maximo 1:50 a 1:2000

Características principales:

No Martingale, No Grid, No Averaging
Strict Risk Management - Cada operación utiliza stop loss y take profit, con valores ocultos al broker para evitar stop hunting.
Extremely Low Drawdown - Mantiene un drawdown por debajo del 10%, haciéndolo ideal para reglas de prop firm.
Fast Execution - Construido y probado para el marco temporal M1, asegurando una rápida respuesta del mercado.
Lógica Inteligente de Entrada/Salida Multisistema - 5 sistemas trabajan en tándem para una toma de decisiones inteligente.
Evaluación Cuantitativa de Ganancias/Pérdidas - Utiliza métodos estadísticos y basados en datos para evaluar el rendimiento y adaptarse a las condiciones del mercado.
Instalación Plug & Play - Configuración fácil de usar sin parámetros complicados.
Compliance Ready - Compatible con NFA, reglas FIFO y todas las versiones de MT5.


Este EA es ideal para los traders que buscan consistencia, una sólida diversificación de estrategias y una estricta protección del capital, todo ello dentro de un sistema fácil de usar y apto para props.


Advertencia

  • Sólo vendo EAs a través de MQL5.com. Si alguien se pone en contacto con usted diciendo que soy yo tratando de venderle algo, es un estafador. Bloquéelos y repórtelos como spam.
  • Si compras este EA en cualquier otro sitio que no sea MQL5 es una versión Falsa que no funcionará como la versión real y nunca recibirás actualizaciones ni soporte.



