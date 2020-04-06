Stellaris
- Asesores Expertos
- Yury Emeliyanov
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Oferta especial: Para los primeros 10 compradores, hay un precio especial reducido, después del cual el precio aumentará. Es una oportunidad única para adquirir un asesor confiable a un precio con descuento.
El asesor Stellaris destaca por su alto porcentaje de operaciones rentables, alcanzando un 70% en los últimos 10 años de pruebas. Está diseñado específicamente para el par de divisas EUR/GBP en el marco temporal M30, pero se puede adaptar para otros pares de divisas mediante la optimización de parámetros. Se basa en varios indicadores potentes, incluidos los principales instrumentos — Steady Bands y Donchian Channel, que proporcionan señales precisas de entrada y salida en las operaciones.
Los resultados de las pruebas de 10 años muestran una alta eficiencia:
- Saldo inicial: 100$
- Beneficio neto: 3,013,278$
- Porcentaje de operaciones rentables: 70%
- Máxima reducción: 9%
Antes de usarlo en cuentas reales, se recomienda realizar pruebas con el menor riesgo posible para asegurarse de que funcione correctamente con su corredor.
Otros productos y resultados de las pruebas se pueden encontrar aquí: [enlace a los productos].