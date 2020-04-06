Oferta especial: Para los primeros 10 compradores, hay un precio especial reducido, después del cual el precio aumentará. Es una oportunidad única para adquirir un asesor confiable a un precio con descuento.

El asesor Stellaris destaca por su alto porcentaje de operaciones rentables, alcanzando un 70% en los últimos 10 años de pruebas. Está diseñado específicamente para el par de divisas EUR/GBP en el marco temporal M30, pero se puede adaptar para otros pares de divisas mediante la optimización de parámetros. Se basa en varios indicadores potentes, incluidos los principales instrumentos — Steady Bands y Donchian Channel, que proporcionan señales precisas de entrada y salida en las operaciones.

Los resultados de las pruebas de 10 años muestran una alta eficiencia:

Saldo inicial : 100$

: 100$ Beneficio neto : 3,013,278$

: 3,013,278$ Porcentaje de operaciones rentables : 70%

: 70% Máxima reducción: 9%

Antes de usarlo en cuentas reales, se recomienda realizar pruebas con el menor riesgo posible para asegurarse de que funcione correctamente con su corredor.

