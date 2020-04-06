Stellaris

Sonderangebot: Für die ersten 10 Käufer gilt ein spezieller Niedrigpreis, danach wird der Preis steigen. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, einen zuverlässigen Berater zu einem reduzierten Preis zu erwerben.

Der Stellaris-Berater zeichnet sich durch einen hohen Prozentsatz an profitablen Trades aus, der in den letzten 10 Jahren des Testens 70% erreichte. Er ist speziell für das Währungspaar EUR/GBP auf dem M30-Zeitfenster entwickelt, kann jedoch durch Optimierung der Parameter auch für andere Währungspaare angepasst werden. Die Strategie basiert auf mehreren leistungsstarken Indikatoren, darunter das Hauptwerkzeug — Steady Bands und der Donchian Channel, die genaue Signale für den Ein- und Ausstieg liefern.

Die Testergebnisse der letzten 10 Jahre zeigen eine hohe Effizienz:

  • Startguthaben: 100$
  • Reingewinn: 3.013.278$
  • Erfolgsquote: 70%
  • Maximaler Drawdown: 9%

Bevor der Berater auf realen Konten verwendet wird, wird empfohlen, Tests mit minimalem Risiko durchzuführen, um sicherzustellen, dass er mit Ihrem Broker ordnungsgemäß funktioniert.

Weitere Produkte und Testergebnisse finden Sie hier: [Link zu Produkten].


Empfohlene Produkte
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Experten
ICTVALID EA - Smart Money Concepts Automatisierter Handel Der ICTVALID EA ist ein professionelles Handelssystem, das auf Smart Money Concepts (ICT-Methodik) basiert. Es erkennt und handelt automatisch institutionelle Setups und ermöglicht es Ihnen, der Marktstruktur mit Präzision und Beständigkeit zu folgen. Hauptmerkmale Duale Handelsmodi - Wählen Sie zwischen Scalping (kurzfristige präzise Einstiege) oder Swing Trading (längerfristige Trends). Smart Money Logic - Beinhaltet Change of Character
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Golden Attacker Super
Hong Ling Mu
Experten
<Grundlegende Logik> Der Goldene Angreifer Super ist darauf ausgelegt, dem Trend zu folgen. Der Einstieg erfolgt nach dem großen Markttrend und wenn der Auftrag in die falsche Richtung geht, wird der Gitterauftrag erteilt. Allerdings folgt die Grid-Order auch dem Trend, um den Drawdown zu reduzieren. Die Grid-Order wird in der gleichen Richtung wie der Trend platziert. Es gibt kein tp/sl, stattdessen, wenn der Markttrend sich ändert, wird die Order mit einem entgegengesetzten Signal geschlossen
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experten
Euro-Geschenk (EURUSD M15) Ich feiere meinen Geburtstag, also werde ich einige EAs kostenlos veröffentlichen. Dieser EA wurde für EURUSD M15 entwickelt. Die Strategie basiert auf dem ICHIMOKU-Indikator und hat sehr wenige Parameter - daher ist er SEHR ROBUST. Es verwendet Stop pending orders mit ATR Stop Loss . Um 21:00 Uhr schließen wir den Handel jeden Freitag, um wöchentliche Gaps zu vermeiden. Passen Sie diese Zeiten an Ihre Brokerzeit an. Die voreingestellten Werte sind nur für UTC+2!!! Für
FREE
Roobi
Yury Emeliyanov
Experten
Sonderangebot: Für die ersten 10 Käufer gilt ein spezieller reduzierter Preis, danach steigt der Preis. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, den Expert Advisor zu einem vergünstigten Preis zu erwerben. Der Roobi-Advisor weist eine hohe Erfolgsquote von 73% in den letzten 5 Jahren der Tests auf. Er ist speziell für das Währungspaar EUR/GBP M30 entwickelt worden, kann aber durch Parameteroptimierung an andere Paare angepasst werden. Die Strategie basiert auf mehreren leistungsstarken Indikatoren,
Cordoba
Mikhail Mitin
Experten
Haupt: Kein Martingal, kein Raster; Verwendung für EURUSD; Verwendung auf M5. Signale: Es gibt einen guten rationalen Algorithmus. Arbeit von zwei Indikatoren: Ichimoku und Alligator (Sie können für jeden Indikator einen eigenen Zeitrahmen festlegen) Stop Loss/Take Profit: Es gibt ein gutes Geld-Management-System (es gibt mehrere Arten von Trailing Stop Loss); Es gibt virtuelle Ebenen für Stop Loss / Take Profit; Es gibt Smart Lot (Prozent nach Risiko) oder Fix Lot Wichtig! EA kann auf gesch
Moving Average Crossover with RSI
Rowan Stephan Buys
Experten
Moving Average Crossover + RSI EA — Ein Sauberes, Zuverlässiges Trend-System, Das Einfach Funktioniert Sie suchen einen EA, der einfach, diszipliniert und effektiv ist – ohne unnötige Komplexität? Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die klare Trend-Einstiege, starke Bestätigungen und intelligentes Risikomanagement benötigen. Der MA Crossover + RSI EA kombiniert klassische Trendfolge mit Momentum-Bestätigung und liefert hochwertige Signale bei vollständiger Automatisierung. Warum Trader
Gold Axis
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Axis Gold Trend MT4 Expert Advisor ist ein automatisiertes Trading-Tool, das für den Forex-Handel entwickelt wurde, mit besonderem Schwerpunkt auf XAUUSD, und das die Gewinne optimiert und gleichzeitig das Risiko minimiert. Es arbeitet rund um die Uhr, analysiert Daten, führt Trades basierend auf programmierten Strategien aus und verwaltet mehrere Konten. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören der automatisierte Handel, die Objektivität und die schnelle Marktreaktion. Für eine optimale Nutzung sin
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
ReversePro SmartSMA EA - Eine vollständig anpassbare gleitende Durchschnittsstrategie Der ReversePro SmartSMA EA ist ein fortschrittliches, vollständig anpassbares Trading-Tool, das für Trader entwickelt wurde, die eine Feinabstimmung ihrer Strategien bevorzugen. Dieser Expert Advisor (EA) ist nicht voroptimiert, so dass Sie die Flexibilität haben, seine Einstellungen an Ihren Handelsstil, Ihre Risikomanagementpräferenzen und die Marktbedingungen anzupassen. Wie er funktioniert Dieser EA basier
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Experten
LANCIERUNGS-PROMO Nächster Preis: $349 Der Preis wird steigen, um die Anzahl der Benutzer für diese Strategie zu begrenzen Der Expert Advisor "Volna FX" ist ein Vertreter von Robotern, die mit Levels handeln. Die Levels können automatisch erstellt werden, oder sie können starr in den Parametern des Expert Advisors eingestellt werden. PRÜFEN SIE DAS ECHTE SIGNAL: https: //www.mql5.com/en/signals/847709 Die Einzigartigkeit des Advisors besteht darin, dass er sowohl mit Mittelwertbildung und unter
Ichimoku 3D
Anton Karabeinikov
Experten
Ichimoku 3D Dieser Berater basiert auf dem Indikator Ichimoku mit dem Prinzip der 3-Bildschirme Elder gebaut. In diesem Berater 4 Arten der Eröffnung von Transaktionen: 1 ist, wenn auf 3 Zeitrahmen das gleiche Signal für den Kauf oder Verkauf ist 2-Das ist, wenn 2 Zeitrahmen das gleiche Signal für den Kauf und 1 Zeitrahmen für den Verkauf oder Umgekehrt 3 ist, wenn 1 Zeitrahmen Signal für den Kauf und 2 Zeitrahmen für den Verkauf oder Umgekehrt 4-Das ist, wenn 1 Zeitrahmen Kaufsignal für
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experten
Der Roboter nutzt die Handelsstrategie, die Linien des Bollinger-Band-Indikators zu durchbrechen. Der Kern dieser Strategie liegt in der ständigen Analyse der Indikatorlinien und der Suche nach den effektivsten Ausbruchspunkten für ihre Linien. Wenn der Preis die Indikatorlinie in einer der Richtungen durchbricht, eröffnet der Roboter einen Trade in diese Richtung und beginnt, ihm zu folgen. Der Roboter eröffnet jedoch nicht jedes Mal Trades, wenn die Indikatorlinien durchbrochen werden, sonder
ET9 for MT4
Hui Qiu
5 (3)
Experten
ET9 Neu auf dem Markt, Launch-Promo! Nur noch wenige Exemplare zu haben: $699 Nächster Preis: $799 Endgültiger Preis: $1599 Der beste Expert Advisor auf XAUUSD alle Zeitrahmen！ ET9 für MT4 Aktualisiert 4.80! Wichtiges Update: Dragon Ball's H4 Breakout Strategie zusammenführen, Parameter optimieren, MaxStopLoss und MaxTakeProfit Parameter hinzufügen Einschließlich kostenloser ET1 für MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/113219 Dragon Ball MT4 Aktualisiert v1.80 ! ! https://www.mql5.com/e
GoldenTrend
Aliaksandr Sych
Experten
GoldenTrend - ein hochfrequenter Scalping Expert Advisor der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um Gewinne aus kleinsten Marktbewegungen zu erzielen. Er nutzt fortschrittliche Algorithmen für die Preis- und Volumenanalyse und eröffnet täglich Dutzende von hochpräzisen Trades mit minimalem Risiko. Warum GoldenTrend? Монитор Ultraschnelle Trades : Erzielen Sie Gewinne bei Bewegungen von 5-15 Pips. Ideal für ECN-Konten mit niedrigen Spreads. Adaptive Strategie : Passt sich automatisch
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Green Direction EA
Matas Milevicius
Experten
Bitte verwenden Sie ihn auf einem vps-Server und er wird Ihnen stabile Gewinne mit einem sehr geringen prozentualen Verlust bringen! Die im EA verwendete Handelsstrategie: 1.Preis-Aktion 2. intelligente Martingale 3.gleitender Durchschnitt filtern Empfehlungen für Paare: Alle wichtigen Paare, aber am besten EURUSD, GBPUSD und USDJPY. Kein Gold, Brent oder ähnliches. Empfehlungen für den Zeitrahmen: Der Zeitrahmen des Charts kann beliebig sein. Aber beste Ergebnisse ist mit M15, M5. Wenn
Oil Pumper H4
Marek Kupka
Experten
Dieser EA wurde für LIGHT CRUDE OIL (WTI) H4 Zeitrahmen entwickelt, alles ist getestet und bereit für den sofortigen Einsatz auf realen Konto. Dieser Expert Advisor basiert auf dem BREAKOUT des HIGHEST LEVEL nach einer gewissen Zeit der Konsolidierung . Er verwendet STOP pending orders mit FIXED STOP LOSS . Um mehr Gewinn zu erzielen, gibt es auch eine TRAILING PROFIT Funktion. Um 21:00 Uhr schließen wir jeden Freitag den Handel, um wöchentliche Gaps zu vermeiden. Passen Sie diese Zeiten an Ihr
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren und so eine weitere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Die Handelsstrategie basiert auf Averaging und verwendet eine klein
Combo All In One MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Combo All In One ist ein EA Combo 10 Strategien , Der EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet. Normalerweise müssen Sie 10x Gebühren bezahlen, um 10 EAs mit verschiedenen Strategien zu kaufen. Aber mit ALL IN ONE brauchen Sie nur 1 Mal zu zahlen, um einen EA zu besitzen, der 10 verschiedene Strategien enthält. Dies ist eine kosteneffektive Lösung und kombiniert effektive Methoden. Zeitrahmen M15, Mindesteinlage $1.000, Hebel 1:500. STRATEGIE1: GLEITENDER DURCHSCHNITT ST
Algo Edge MT4
Niklas Templin
3.57 (7)
Experten
Algo Edge EA Selbstlernender EA, einfach den EA auf den Chart setzen und starten, keine Einstellungsoptimierung. EA arbeitet mit Hoch und Tief der letzten Kerze. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 und viele mehr. Multifunktionaler Expert Advisor kann mit jedem Forex-Paar oder Indize handeln. EA kann mit jedem Broker handeln. M1 hoch, M30 mittel, H1 niedrig Risiko. Funktionen: Für andere Indize Beispiel US30: Ändern Sie die Robot Worktime in Europa auf 16:30-21:30. -inp1_ =Roboterarbeitszeit
FREE
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Experten
Der Algorithmus für die Arbeit des Advisors : Wenn der Expert Advisor in einem bestimmten Abstand zum Preis (first_step) gestartet wird, werden BuyStop- und SellStop-Aufträge erteilt. Je nachdem, in welche Richtung sich der Kurs entwickelt hat, wird eine von ihnen zum Markt, und die andere beginnt, dem Kurs hinterherzukriechen. Wenn der Preis zurückgeht, wird er ebenfalls zum Markt. Wenn wir einen bestimmten Gewinn in einer bestimmten Richtung erreicht haben, wird der Auftrag geschlossen und e
BuckWise
Joel Protusada
Experten
BuckWise ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar EURUSD im H1-Zeitrahmen betrieben werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto ausgeführt werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Easy Scalp EA
Mikhail Kornilov
Experten
Easy Scalp ist ein klassischer indikatorbasierter Scalping EA, der sich leicht für jedes Währungspaar optimieren lässt. Der EA setzt immer feste Stop-Loss und Take-Profit und verwendet keine Mittelwertbildung. Es sind noch 2 Exemplare für $69 verfügbar, der nächste Preis ist $89. Überwachung: https: // www.mql5.com/en/signals/2026299 Vorteile Verwendet keine gefährlichen Strategien Kann mit einer kleinen Einlage arbeiten Ist nicht empfindlich gegenüber Spreads Schnelle Optimierung Fester Stop-Lo
EA Scalping Expert
Gerard Valldosera Gomez
3 (1)
Experten
Dies ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar EURUSD im H1-Zeitrahmen betrieben werden kann. Dieser EA kann nicht im selben Konto ausgeführt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wollen, der täglich handelt, ist dies nicht, weil es Geduld erfordert, für ein paar Tage oder Wochen auf die richtige Gelegenheit zu warten, damit es zu handeln. Es nutzt die Volatilität der Preisbewegung.
FREE
Budicon Beast Mode
Olabode Egbeyemi Adu
Experten
Budicon: Der Modus der Bestie Das Auftauchen der Finanzmarkt-Bestie Nur noch 10 Exemplare zum aktuellen Preis, Endpreis ist $5,499 Genießen Sie den Prop Firm Modus! Im konservativen Modus können bis zu 10 Paare auf einem $1000-Konto gehandelt werden. Set-Dateien für Forex-Paare zum Download im Kommentarbereich verfügbar . Genießen Sie stetiges Aktienkurvenwachstum Nutzen Sie die Vorteile des News Monster Modus Kein Martingal Kein riskanter Handelsansatz Portfolio-Diversifizierung, da viele FORE
GridMasterFx
Sergey Kruglov
Experten
GridMasterFx ist ein innovatives Tool für den automatisierten Devisenhandel, das auf einer Kombination aus einer Grid-Strategie und einem einzigartigen Trendberechnungsalgorithmus unter Verwendung des Indikators Gleitender Durchschnitt basiert. Diese Strategie ermöglicht es dem Expert Advisor, Positionen rechtzeitig zu öffnen und zu schließen, die Analyse des aktuellen Trends zu nutzen und sofort auf Marktveränderungen zu reagieren. GridMasterFx Expert Advisor ist eine ausgezeichnete Wahl für
Super VIP EA1
Tran Cao Cho
Experten
Hallo an alle Anleger. Die meisten von euch wissen nicht, wie man auf diesem Finanzmarkt handelt. Soweit ich weiß, werden 95% der Marktteilnehmer verlieren. Heute möchte ich Ihnen einen EA vorstellen, der nach den Prinzipien des Kapitalmanagements und des Preisausgleichs arbeitet. Der EA handelt mit mehreren Währungspaaren gleichzeitig, um die Gewinne zu erhöhen und gleichzeitig das Kontorisiko zu reduzieren. Der EA arbeitet und gibt rund um die Uhr Aufträge, damit Sie keine Gelegenheit verpasse
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
Market Maker Expert
Oon Kar Lee
Experten
MARKET MAKER EXPERT ist ein anpassbarer, fortschrittlicher, vollautomatischer Grid Trading Expert Advisor, der für den Handel im MULTIPAIR MODE ( EURUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, EURCHF ) entwickelt wurde, indem er die Risiken verteilt. Das Expanding Grid ist seine Spezialität. Er konzentriert sich auf die Eröffnung einer großen Anzahl von Aufträgen. Die Währungspaare wurden sorgfältig ausgewählt, um dieses System zu betreiben. Sobald es den Markt analysiert, führt es sofort eine Hedge-Order au
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experten
Advisor AW Double Grids MT4  – ist ein aggressiver, vollautomatischer Grid-Advisor mit einem Informationshandelspanel und einfacher Einrichtung. Die Strategie besteht aus gleichzeitiger Arbeit in beide Richtungen, wobei das Volumen einer Richtung multipliziert wird. Es sind integrierte automatische Lot-Berechnungen, verschiedene Variationen zur Erhöhung des Positionsvolumens und andere Funktionen implementiert. Anleitungen -> HIER  /  Problemlösung ->  HIER   / MT5 Version ->  HIER So handelt
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Experten
SNeox AI   ist ein automatisierter Multi-Währungs-Handelsroboter für stabiles, langfristiges Trading auf dem Forex-Markt. Der Berater wurde unter Verwendung bewährter Algorithmen zur Analyse von Marktpreisen und Volatilität entwickelt und konzentriert sich auf umsichtiges Trading mit kontrollierten Risiken. ACHTUNG!   Neujahrsaktion: Die ersten 15 Käufe kosten nur 99 $. Die nächsten 15 - 159 $ Endpreis: 229 $ Nutzen Sie dieses Angebot schnell! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/prod
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Weitere Produkte dieses Autors
Pin Bars
Yury Emeliyanov
5 (4)
Indikatoren
Hauptzweck: "Pin Bars" wurde entwickelt, um Pin Bars auf Finanzmarktdiagrammen automatisch zu erkennen. Eine Stiftleiste ist eine Kerze mit einem charakteristischen Körper und einem langen Schwanz, die eine Trendumkehr oder -korrektur signalisieren kann. Funktionsweise: Der Indikator analysiert jede Kerze auf dem Diagramm und bestimmt die Größe von Körper, Schwanz und Nase der Kerze. Wenn eine Stiftleiste erkannt wird, die vordefinierten Parametern entspricht, markiert der Indikator sie auf de
FREE
PPR and Engulfing
Yury Emeliyanov
5 (2)
Indikatoren
PPR und Engulfing ist ein einzigartiger technischer Indikator, der entwickelt wurde, um die "PPR"- und "Engulfing"-Muster in den Währungscharts der Handelsplattform MetaTrader 4 (MT4) zu identifizieren. Diese Muster können mögliche Trendwenden oder -fortsetzungen anzeigen und bieten den Händlern wertvolle Signale für den Markt. Hauptmerkmale: Automatische Mustererkennung : Der Indikator erkennt und markiert automatisch die PPR- und Engulfing-Muster mit Pfeilen im Chart. Visuelle Signale : Grüne
FREE
Ppr PA
Yury Emeliyanov
4.5 (2)
Indikatoren
"Ppr PA" is a unique technical indicator created to identify "PPR" patterns on the currency charts of the MT4 trading platform. These patterns can indicate possible reversals or continuation of the trend, providing traders with valuable signals to enter the market. Features: Automatic PPR Detection:   The indicator automatically identifies and marks PPR patterns with arrows on the chart. Visual Signals:   Green and red arrows indicate the optimal points for buying and selling, respectively. Ar
FREE
Fakey Detector
Yury Emeliyanov
Indikatoren
Fakey Detector — Indikator für falschen Ausbruch (Fakey) Fakey Detector ist ein Indikator, der automatisch das klassische Fakey-Pattern (falscher Ausbruch eines Inside Bars) aus der Price Action erkennt und es mit einem Pfeil und einer Ausbruchslinie im Chart anzeigt. Funktionsweise: Das Fakey-Muster besteht aus drei Kerzen: Mother Bar – die größte Kerze nach Spanne Inside Bar – vollständig im Bereich der Mother Bar enthalten Fakey-Kerze – bricht nach oben oder unten aus, schließt aber wi
FREE
Three Bar Reversal
Yury Emeliyanov
3 (2)
Indikatoren
Three Bar Reversal (MT4) - kostenloser Indikator Three Bar Reversal ist ein einfacher und effektiver MetaTrader 4-Indikator, der das klassische Three-Bar-Reversal-Kerzenmuster mit zusätzlicher Filterung auf Basis von ATR und Kerzenkörpergrößen erkennt. Die Pfeile werden auf der letzten geschlossenen Kerze des Musters angezeigt, und es werden auch Push-Benachrichtigungen gesendet. Ein automatisierter Handelsroboter Three Bar Reversal EA wurde auf der Grundlage dieses Indikators entwickelt. De
FREE
Railway Tracks Pattern
Yury Emeliyanov
Indikatoren
Railway Tracks Pattern - Umkehrmuster-Indikator Railway Tracks Pattern ist ein Indikator, der automatisch ein starkes Zwei-Kerzen-Umkehrmuster auf dem Chart erkennt. Er sucht nach zwei Kerzen mit entgegengesetzten Richtungen (bullish und bearish), die ähnlich groß sind und nur minimale Dochte aufweisen - ein klares Zeichen für einen Momentumwechsel. So funktioniert es: Die erste Kerze ist stark und richtungsweisend. Die zweite Kerze bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung und ist von
FREE
Pand0ra EA
Yury Emeliyanov
Experten
This expert Advisor is primarily intended for dispersing small deposits. For example, in testing since 2017, the EA increased its balance from   100 $ to   6 514 361 $ The "Pand0ra EA" expert Advisor is perfect for the   "EUR/GBP M30"   pair. It uses only two indicators "Previous High Low" and "Top Bottom Price". Each trade is protected by a Stop Loss and Take Profit. In the parameters of the expert Advisor, you can change the percentage of the lot from the Deposit(by default, it is 5%) also,
Inside Bar PA
Yury Emeliyanov
Indikatoren
"Inside Bar PA" is a technical indicator designed to determine the inner bars on the chart. An internal bar is a bar or candle, the maximum and minimum of which are completely contained in the previous bar. This may signal a potential reversal or continuation of the trend, depending on the context. Features: Automatic detection of internal bars. Visual marking of internal bars with arrows on the chart. The ability to adjust the distance of the mark from the bar. How to use: Attach the indicato
FREE
R2d2
Yury Emeliyanov
Experten
R2d2 Der R2D2 Advisor handelt basierend auf dem Indikator Percent BB und Steady Bands. Währungspaare: EURUSD, Zeitrahmen: M15.(Es wird empfohlen) Auch gute Gewinne zeigten GBPUSD, USD / CHF, USD / CAD, EUR / JPY, EUR / GBP, EUR / CHF, AUD / USD, NZD / USD Zeitrahmen M15(in einigen Fällen M30) Öffnen (Eingangssignal) Der R2D2 Advisor öffnet zu Beginn des Tages eine neue Long-oder Short-Position, wenn alle logischen Bedingungen der Indikatoren Percent BB und Steady Bands erfüllt sind. Hande
Eur Gbp M15
Yury Emeliyanov
Experten
Der Expert Advisor ist in Erster Linie für das paar EUR/GBP Zeitrahmen M15, kann aber auch auf anderen wichtigen Paaren mit vorläufigen Tests mit minimalen Risiken verwendet werden. In den Parametern des Beraters können Sie das Risiko % für den Handel ändern. Der Expert Advisor basiert auf mehreren Indikatoren Percent BB, Steady Bands und Ross hook. Der Berater öffnet einen Kaufvertrag bei der Eröffnung eines neuen Tages, wenn alle Bedingungen der oben genannten Indikatoren erfüllt sind. Im fo
C3PO for GbpUsd
Yury Emeliyanov
5 (1)
Experten
Der EA ist in erster Linie für das GBP/USD-Paar mit dem Zeitrahmen M15 konzipiert, kann aber auch für andere wichtige Paare verwendet werden, wobei er vorab mit minimalen Risiken getestet wird. Sie können die Losgröße in den Beraterparametern ändern. Der EA basiert auf mehreren Indikatoren: Percent BB, Steady Bands, und Donchian Channel. Der Expert Advisor eröffnet eine Kauftransaktion bei der Eröffnung eines neuen Tages, wenn alle Bedingungen der oben genannten Indikatoren erfüllt sind. Unten
Imba
Yury Emeliyanov
Experten
"IMBA" ist ein Handelsroboter für den Forex-Handel. Der EA analysiert den Markt mit mehreren Indikatoren (Persistent BB, Steady Bands). Er öffnet und schließt Geschäfte aufgrund von Indikatoren, aber manchmal auch aufgrund von Stop Loss oder Take Profit. Er eröffnet nicht viele Geschäfte, aber er kompensiert dies durch die Qualität der Geschäfte. Es macht keinen Sinn, zu viel zu erzählen, laden Sie einfach die Demo-Version herunter und testen Sie sie. Anderes Produkt: https: //www.mql5.com/ru/
EMYR Stochastics
Yury Emeliyanov
5 (1)
Experten
The main advantage of the EA is the percentage of profitable trades that is   99%   in testing over the past 2 years. He does not make many transactions, please note this. Designed primarily for the   EUR/USD M30 pair . The EA Uses several indicators the main one of which is   "Stochastics" Default testing parameters Initial balance = $10,000 Net profit = $27,300 Profitable trades = 99% Drawdown = 38% Other product:   https://www.mql5.com/ru/users/yura1994ru/seller#products Before using it on a
Naboo
Yury Emeliyanov
Experten
By default, the expert Advisor parameters allow trading on the   GBP/USD M30 pair . Using three indicators (ATR MA Oscillator, Stochastic, Top Bottom Price) to open and close trades, but also uses Stop Loss and Take Profit. Below is a test   for the last 6 years.   The default lot size is 1 lot and is recommended for a Deposit of 10 000. For a smaller Deposit, it is recommended to reduce the lot size. For 1000 = 0.1 lot, for 100 = 0.01 lot. Other product:   https://www.mql5.com/ru/users/yura1994
Mjolnir
Yury Emeliyanov
Experten
The "Mjolnir" Expert Advisor is perfect for most Currency Pairs and Timeframes from M15 to H4, but it performs best on the   "EUR/GBP M30" pair.   It uses only two indicators "Bollinger Bands" and "Top Bottom Price". Each trade is protected by Stop Loss and Take Profit. In the parameters of the expert Advisor, you can change the percentage of the lot from the Deposit(by default, it is 5%), as well as the values of indicators, Stop Loss and Take Profit, if necessary.  The test statistics for 4 y
Royal Pro
Yury Emeliyanov
Experten
By default, the EA parameters allow trading on the   EUR/JPY M30 pair.   For the test from 2017.01.07 - 2021.01.07   from 100   $   to   1 957 164   $   see below. The EA uses three indicators (ATR MA Oscillator,   Donchian Channel , Top Bottom Price) to open and close trades, but also uses Stop Loss and Take Profit. The lot size is specified as a percentage of the account balance (by default, 5% and a limit of 100 lots is specified). Default testing parameters Initial balance = 100  $ Net profi
Ord Mantell
Yury Emeliyanov
5 (1)
Experten
Suitable currency pairs:   EUR/JPY H1   (there will be sets with settings for other currency pairs in the discussions) Indicators used:   "ATR MA Oscillator", "Entry Time", "Top Bottom Price" and "Previous High Low" Default lot size =   5% Other Products:  https://www.mql5.com/ru/users/yura1994ru/seller#products Test results since 2017 for the EUR/JPY H1 pair Initial balance = 500  $ Net profit = 2,372,808  $ Profitability = 4.07 Profitable trades = 84% Drawdown = 7% Recommendation: use an ac
Barracuda EA
Yury Emeliyanov
4 (1)
Experten
The main advantage of the Expert Advisor is the percentage of profitable trades, which is 70% in testing over the past 5 years. The EA is primarily designed for the EUR/GBP M15 pair, but it can also be used on other currency pairs if the EA is pre-optimized. The EA uses several indicators, the main one of which is the "Donchian Channel". Look at the test results over the past 5 years. Default testing parameters Initial balance = 500 $ Net profit = 8,431 $ Profitable trades = 70% Drawdown = 17%
Temeria
Yury Emeliyanov
Experten
"Temeria" -   Forex Expert Advisor for dispersal of small deposits Statistics after testing in MT4 (EURGBP M30, 2018 - 2023) Initial balance: $10,000 Net profit: $240,900 Maximum drawdown: 2.11% Profitability: 3.74 Description: The Temeria Expert Advisor is designed specifically for the rapid acceleration of small deposits, providing a high level of profit. It is based on several indicators that ensure effective trading. The results of testing over the past five years indicate its stable perfo
Sakaar
Yury Emeliyanov
Experten
Sakaar Expert Advisor für XAUUSD (M30) Sakaar ist ein automatisiertes Handelssystem, das speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) im Zeitrahmen M30 entwickelt wurde. Der Algorithmus des Advisors basiert auf einer Kombination von drei technischen Indikatoren: Top-Bottom-Preis ATR MA Oszillator Vorheriges Hoch-Tief Der EA verwendet ein zuverlässiges Risikomanagementsystem: Jeder Handel beinhaltet einen Stop-Loss und einen Take-Profit, und die Positionsgröße basiert auf einem prozentualen Lot-Mode
C3PO v2
Yury Emeliyanov
Experten
Der Berater wurde für den Handel mit dem Währungspaar EUR/GBP im Zeitrahmen M30 entwickelt, kann aber nach vorläufigen Tests mit minimalem Risiko auch für andere Hauptwährungspaare verwendet werden. Die Einstellungen des Beraters ermöglichen die Anpassung der Lotgröße, sodass er an die individuellen Vorlieben des Nutzers angepasst werden kann. Hauptmerkmale: Arbeitet auf Basis der Indikatoren Steady Bands und Bollinger Bands , kombiniert mit anderen Elementen des Handelssystems. Trades werden nu
Roobi
Yury Emeliyanov
Experten
Sonderangebot: Für die ersten 10 Käufer gilt ein spezieller reduzierter Preis, danach steigt der Preis. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, den Expert Advisor zu einem vergünstigten Preis zu erwerben. Der Roobi-Advisor weist eine hohe Erfolgsquote von 73% in den letzten 5 Jahren der Tests auf. Er ist speziell für das Währungspaar EUR/GBP M30 entwickelt worden, kann aber durch Parameteroptimierung an andere Paare angepasst werden. Die Strategie basiert auf mehreren leistungsstarken Indikatoren,
Pinok
Yury Emeliyanov
Experten
Pinok ist ein Handelsberater für EURGBP (M30), basierend auf dem Ausbruch der Extrempunkte der vorherigen Kerze und gefiltert durch den ATR MA Oszillator. Er arbeitet innerhalb eines festgelegten Handelszeitraums mit festem Stop-Loss und Take-Profit. Logik Kauf-Einstieg: wenn der Eröffnungskurs unter dem Tief der vorherigen Kerze liegt und der ATR MA Oszillator unter Null ist. Verkaufs-Einstieg: wenn der Eröffnungskurs über dem Hoch der vorherigen Kerze liegt und der ATR MA Oszillator unter Null
KazePro
Yury Emeliyanov
Experten
KazePro - Japanische Präzision im Devisenhandel KazePro ist ein moderner Expert Advisor, der für ein stabiles Wachstum von kleinen Einlagen mit kontrolliertem Risiko entwickelt wurde. Er kombiniert Geschwindigkeit, Genauigkeit und diszipliniertes Geldmanagement und bringt so den Geist japanischer Präzision in den Forex-Handel. Der Algorithmus konzentriert sich auf saubere Einstiegspunkte und eine zeitbasierte Logik und eröffnet nur dann Trades, wenn der Markt ein starkes Umkehr- oder Impulspo
Three Bar Reversal EA
Yury Emeliyanov
Experten
Three Bar Reversal Expert Advisor Ein automatischer Handelsroboter, der auf dem klassischen Three Bar Reversal-Muster basiert. Optimiert für den D1-Zeitrahmen , wo die Signale stabiler und statistisch zuverlässiger sind. ️ Merkmale: Strategie basierend auf einem 3-Bar-Reversal-Muster mit Impulsstärke-Filterung Anpassbares Risiko/Ertrags-Verhältnis ( RiskRewardRatio ) Begrenzung der Anzahl der gleichzeitigen Trades ( MaxOrders ) Geeignet für alle Instrumente mit starker Volatilität Backtes
Railway Tracks EA
Yury Emeliyanov
Experten
Railway Tracks EA - Automatisierter Handel basierend auf dem "Railway Tracks"-Muster Railway Tracks EA ist ein Expert Advisor, der mit einem starken Candlestick-Umkehrmuster handelt, das als "Railway Tracks" bekannt ist. Er erkennt automatisch die Signale von zwei starken gegenläufigen Kerzen und platziert Trades mit einem anpassbaren Risiko-Ertrags-Verhältnis. Handelslogik: KAUFEN : nach einer bärischen Kerze, gefolgt von einer bullischen Kerze. VERKAUFEN : nach einer bullischen Kerze, g
Kalvion
Yury Emeliyanov
Experten
Dieser Expert Advisor ist in erster Linie für die Aufstockung kleiner Einlagen konzipiert. Im Backtesting von 2020 bis 2025 zeigte er ein beeindruckendes Ergebnis: Ausgehend von einer anfänglichen Einlage von nur 100 $ wuchs das Guthaben auf 308.351 $ . Der EA "Kalvion" liefert eine hervorragende Leistung bei Währungspaaren mit dem japanischen Yen (JPY) und arbeitet stabil auf Zeitrahmen von M15 bis H1 . Sein Algorithmus basiert auf den Indikatoren Top Bottom Price und Bollinger Bands . Jeder Ha
Mirathor
Yury Emeliyanov
Experten
Mirathor - Intelligentes Handelssystem der nächsten Generation Mirathor ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für stabilen algorithmischen Handel unter dynamischen Marktbedingungen entwickelt wurde. Er kombiniert Preisaktionsmodelle , dynamische Niveaus , Marktstrukturanalysen und adaptives Risikomanagement und schafft so ein robustes System, das auf allen Kontotypen mit minimalen Benutzereingriffen reibungslos funktioniert. Die Standardoptimierung wird für GBPUSD, M30 durchgeführt, abe
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension