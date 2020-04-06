Sonderangebot: Für die ersten 10 Käufer gilt ein spezieller Niedrigpreis, danach wird der Preis steigen. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, einen zuverlässigen Berater zu einem reduzierten Preis zu erwerben.

Der Stellaris-Berater zeichnet sich durch einen hohen Prozentsatz an profitablen Trades aus, der in den letzten 10 Jahren des Testens 70% erreichte. Er ist speziell für das Währungspaar EUR/GBP auf dem M30-Zeitfenster entwickelt, kann jedoch durch Optimierung der Parameter auch für andere Währungspaare angepasst werden. Die Strategie basiert auf mehreren leistungsstarken Indikatoren, darunter das Hauptwerkzeug — Steady Bands und der Donchian Channel, die genaue Signale für den Ein- und Ausstieg liefern.

Die Testergebnisse der letzten 10 Jahre zeigen eine hohe Effizienz:

Startguthaben : 100$

: 100$ Reingewinn : 3.013.278$

: 3.013.278$ Erfolgsquote : 70%

: 70% Maximaler Drawdown: 9%

Bevor der Berater auf realen Konten verwendet wird, wird empfohlen, Tests mit minimalem Risiko durchzuführen, um sicherzustellen, dass er mit Ihrem Broker ordnungsgemäß funktioniert.

Weitere Produkte und Testergebnisse finden Sie hier: [Link zu Produkten].



