Offre spéciale : Pour les 10 premiers acheteurs, un prix spécial réduit est proposé, après quoi le prix augmentera. C'est une occasion unique d'acquérir un conseiller fiable à un prix réduit.

Le conseiller Stellaris se distingue par un pourcentage élevé de transactions rentables, atteignant 70% au cours des 10 dernières années de tests. Il est spécialement conçu pour la paire de devises EUR/GBP sur une période M30, mais il peut être adapté à d'autres paires de devises grâce à l'optimisation des paramètres. Il repose sur plusieurs indicateurs puissants, dont les principaux outils sont Steady Bands et Donchian Channel, qui fournissent des signaux précis d'entrée et de sortie.

Les résultats des tests sur 10 ans montrent une grande efficacité :

Solde initial : 100$

: 100$ Bénéfice net : 3,013,278$

: 3,013,278$ Pourcentage de transactions rentables : 70%

: 70% Drawdown maximal : 9%

Avant de l'utiliser sur des comptes réels, il est recommandé de réaliser des tests avec un risque minimal pour s'assurer qu'il fonctionne correctement avec votre courtier.

D'autres produits et résultats de tests sont disponibles ici : [lien vers les produits].



