Stellaris

Offre spéciale : Pour les 10 premiers acheteurs, un prix spécial réduit est proposé, après quoi le prix augmentera. C'est une occasion unique d'acquérir un conseiller fiable à un prix réduit.

Le conseiller Stellaris se distingue par un pourcentage élevé de transactions rentables, atteignant 70% au cours des 10 dernières années de tests. Il est spécialement conçu pour la paire de devises EUR/GBP sur une période M30, mais il peut être adapté à d'autres paires de devises grâce à l'optimisation des paramètres. Il repose sur plusieurs indicateurs puissants, dont les principaux outils sont Steady Bands et Donchian Channel, qui fournissent des signaux précis d'entrée et de sortie.

Les résultats des tests sur 10 ans montrent une grande efficacité :

  • Solde initial : 100$
  • Bénéfice net : 3,013,278$
  • Pourcentage de transactions rentables : 70%
  • Drawdown maximal : 9%

Avant de l'utiliser sur des comptes réels, il est recommandé de réaliser des tests avec un risque minimal pour s'assurer qu'il fonctionne correctement avec votre courtier.

D'autres produits et résultats de tests sont disponibles ici : [lien vers les produits].


Produits recommandés
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Golden Attacker Super
Hong Ling Mu
Experts
<Basic logic > The Golden attacker Super is designed to follow the trend. The entry is made following market big trend and if the order was in the wrong directions, the grid order is placed. However Grid order is also follow the trend to reduce the draw down. Grid order is placed in the same direction of the Trend. There is no tp/sl , instead if the market trend changes, the order is closed with opposite signal. <The best pair and time frame> XAUUSD M5 <Myfxbool> Check here <Setfile> Set fi
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experts
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
Roobi
Yury Emeliyanov
Experts
Offre spéciale : Pour les 10 premiers acheteurs, un prix spécial réduit est appliqué, après quoi le coût augmentera. C'est une occasion unique d'acquérir l'expert-conseil à un prix réduit. L' expert-conseil Roobi affiche un taux de transactions rentables de 73% au cours des 5 dernières années de tests. Il est spécialement conçu pour la paire de devises EUR/GBP M30 , mais peut être adapté à d'autres paires grâce à l'optimisation des paramètres. Son fonctionnement repose sur plusieurs indicateurs
Cordoba
Mikhail Mitin
Experts
Main: Not martingale, not a grid; Use on EURUSD; Use on M5. Signals: There is a good rational algorithm. Work of two indicators: Ichimoku and Alligator  (you can set a separate Timeframe for each indicator) Stop Loss/Take Profit: There is a good money management system (there are several type for trailing stop loss); There is virtual levels of Stop Loss / Take Profit; There is smart lot (percent by risk) or fix lot Important: EA can work on closed candles, and on current candles; Quickly opt
Gold Axis
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Axis Gold Trend MT4 Expert Advisor is an automated trading tool designed for Forex, with a special focus on XAUUSD, optimizing profits while minimizing risk. Working 24/7, it analyzes data, executes trades based on programmed strategies, and manages multiple accounts. Key features include automated trading, objectivity, and fast market response. Market knowledge is required for optimal use. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Axis Gold
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
ReversePro SmartSMA EA – A Fully Customizable Moving Average Strategy ReversePro SmartSMA EA is an advanced yet fully customizable trading tool designed for traders who prefer to fine-tune their strategies. This Expert Advisor (EA) is not pre-optimized, allowing you the flexibility to adjust its settings to fit your trading style, risk management preferences, and market conditions. How It Works This EA is based on the well-known Simple Moving Average (SMA) crossover strategy, enhanced with addi
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Experts
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
Elastic Grid
Aliaksandr Charkes
4.86 (7)
Experts
Elastic Grid MT4 is a multi-functional grid Expert Advisor, designed for full or partial automation of various ideas related to grid trading. The EA trades on any timeframe and symbol. It can also trade several symbols with any amount of decimal places. It does not interfere with manual trading and other EAs' operation or any indicators. It allows to adjust its settings on the fly, works only with its own orders displaying all necessary data on them when needed, and for some situations it can be
Ichimoku 3D
Anton Karabeinikov
Experts
Ichimoku 3D This Expert Advisor is based on the Ichimoku indicator using the principle of 3 Elder screens. There are 4 types of opening trades in this Expert Advisor: 1 is when there is the same buy or sell signal on 3 timeframes 2-This is when 2 timeframes have the same buy signal and 1 timeframe has the same sell signal or vice versa 3-This is when 1 timeframe is a buy signal and 2 timeframe is a sell signal or vice versa 4-This is when 1 timeframe signal to buy on the average timeframe
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experts
Le robot utilise la stratégie de négociation consistant à briser les lignes de l'indicateur des bandes de Bollinger. L'essence de cette stratégie réside dans l'analyse constante des lignes de l'indicateur et la recherche des points de rupture les plus efficaces pour ses lignes. Lorsque le prix franchit la ligne indicatrice dans l'une des directions, le robot ouvre une transaction dans cette direction et commence à la suivre.Mais le robot n'ouvre pas de transactions à chaque fois que les lignes
ET9 for MT4
Hui Qiu
5 (3)
Experts
ET9 New on the Market, Launch promo! Only a few copies left at: $699 Next price: $799 Final price: $1599 The Best  Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes！ ET9  for MT4 Updated 4.80 !!   Important update: Merge Dragon Ball's H4 breakout strategy, Optimize parameters,     Add MaxStopLoss and MaxTakeProfit parameters Include Free  ET1 for MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/113219 Dragon Ball MT4 Updated v1.80 !!  https://www.mql5.com/en/market/product/116521 Descriptions ET9 for
GoldenTrend
Aliaksandr Sych
Experts
GoldenTrend — a next-generation high-frequency scalping Expert Advisor designed to extract profit from the smallest market movements. Utilizing advanced algorithms for price action and volume analysis, it opens dozens of highly accurate trades daily with minimal risk. Why GoldenTrend? Монитор Ultra-Fast Trades : Captures profit from 5–15 pip movements. Ideal for ECN accounts with low spreads. Adaptive Strategy : Automatically adjusts to current market volatility and dynamically shifts tradi
Anibus
Murodillo Eshkuvvatov
Experts
Only 5 copies at 350$- then  price to 600$ Introducing elite Anibus Expert Advisor for Meta Trader 4/5 Why this ea number one in market ? it can work in any pair / metal/ crypto specially design to work crypto currency BTCUSD Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution with powerful hedging strategy. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Pr
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Green Direction EA
Matas Milevicius
Experts
Robot designed for long term trading only! Please use it on a vps server and it will bring for You stable profits with a very small percentage loss! The trading strategy used on EA: 1.Price Action 2.Smart martingale 3.Filter Moving Average Pairs recommendations: Any major pair,but best is EURUSD,GBPUSD,and USDJPY. No Gold,Brent or e.t.c. Time Frame recommendations: Time Frame of the chart can be any. But best results is with M15,M5. If You like more aggressive trading style please use M
Oil Pumper H4
Marek Kupka
Experts
This EA has been developed for LIGHT CRUDE OIL (WTI) H4 timeframe, everything is tested and ready for immediate use on real account. This Expert Advisor is based on   BREAKOUT of the HIGHEST LEVEL after some time of consolidation .  It uses   STOP  pending orders with  FIXED STOP LOSS . To catch more profit there is also a  TRAILING PROFIT  function provided. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price a
FREE
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  The trade strategy is based on Averaging and uses a little bit combination of martingale and grid strategy. Methodology   – Trading entails technical analysis with ma
Combo All In One MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Combo All In One is an EA combo 10 strategies , The EA is suitable for both beginners and experienced traders. Normally you will have to pay 10x fee to buy 10 EAs with different strategies. But with ALL IN ONE, you only need to pay 1 time to own an EA that includes 10 different strategies. This is a cost-effective solution and combines effective methods. Timeframe M15, Minimum deposit $1,000, Leverage 1:500. STRATEGY1: MOVING AVERAGE STRATEGY2: RSI STRATEGY3: MACD STRATEGY4: BOLLINGER BANDS STRA
Algo Edge MT4
Niklas Templin
3.57 (7)
Experts
Algo Edge EA  Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  EA work with high and low from Last Candle. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30. -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and inp_4 VolumePercent = The Robot will i
FREE
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Experts
The algorithm of the adviser's work: When the Expert Advisor is launched at a specified distance from the price (first_step), BuyStop and SellStop orders are placed. Further, depending on which way the price went, one of them becomes market, and the other begins to crawl after the price. When the price rolls back, it also becomes market. If we have reached a set profit in some direction, the order is closed and a creeping pending order of the same direction is placed again. If the profit is no
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Easy Scalp EA
Mikhail Kornilov
Experts
Easy Scalp is a classical indicator-based scalping EA, which can be easily optimized for every currency pair. The EA always places fixed stop loss and take profit and doesn’t use averaging. 2 copies are left for $69. The next price is $89. Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/2026299 Advantages Doesn’t use dangerous strategies Can work with small deposit Doesn’t sensitive to spread Fast optimization Fixed stop loss Requirements Minimal deposit : 10$ Account type: any, ECN is preferred Cur
EA Scalping Expert
Gerard Valldosera Gomez
3 (1)
Experts
This is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. This EA can't run in the same account. If you want an Expert Advisor that trades daily this is not because it requires patience to wait for a few days or weeks on the right opportunity for it to trade. It takes advantage of the volatility of the price movement.
FREE
Budicon Beast Mode
Olabode Egbeyemi Adu
Experts
Budicon:   Beast Mode The Emergence of the Financial Market Beast Only 10 copies left at current price, Final Price is $5,499 Enjoy Prop Firm Mode! With Conservative Mode on, it can handle unto 10 Pairs on $1000 Account  Set files for Forex Pairs   Available for download  In Comment Section. Enjoy Steady Equity curve Growth Take advantage of the News Monster Mode No martingale  No Risky Trading Approach Portfolio Diversification as it can trade many FOREX Pairs Proven Trading Strategies Used. D
GridMasterFx
Sergey Kruglov
Experts
GridMasterFx is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market conditi
Super VIP EA1
Tran Cao Cho
Experts
Hello all investors. Most of you do not know how to trade in this financial market. As far as I know 95% of market participants will lose. Today I want to introduce to you an EA, it   operates on the principles of capital management and price balancing. EA trades multiple currency pairs at the same time to increase profits while reducing account risk. The EA works and gives orders 24/5 so you don't miss the opportunity.   If possible, use it for a better experience. See my expert account at the
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (8)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — La puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT4 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Contactez-nous en privé pour plus d'informations ! Règle       Votre trading avec précision et discip
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.58 (19)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.55 (11)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.95 (38)
Experts
L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
ThraeX
Vasile Verdes
5 (2)
Experts
ThraeX – Scalping sur M1   (DAX, XAU, etc) Inspiré par la discipline et la précision de l’époque romaine, ThraeX est un Expert Advisor (EA) spécialisé pour MetaTrader 4 , conçu spécifiquement pour le trading à haute fréquence sur le graphique 1 minute (M1) . Il est élaboré pour gérer les fluctuations rapides du marché, en détectant et en réagissant aux mouvements de prix à court terme avec une grande vitesse et adaptabilité. Caractéristiques principales : ️ Logique de scalping M1 – Conçu pour
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
Pingo AI
Anastasiya Morozova
Experts
Pingo Pingo est un robot de trading entièrement automatisé, conçu pour un trading stable et sécurisé sur le marché des changes. Ce conseiller est conçu en mettant l'accent sur un contrôle strict des risques et l'absence de stratégies dangereuses telles que la martingale, les grilles ou le lissage. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Comment ça marche Pingo analyse les tendances des prix et la dynamique du marché à court terme grâce à des filtres de volatilité intelligen
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (1)
Experts
About Warp Drive Forex AI is a GBPUSD scalper, it trades at night time when the volume is low and the winning chances are high. Its uses a high accuracy scalping strategy backed up with a unique and effective risk management technique. Join our   MQL5 group   for more useful information and products updates. Also, you can get the MT5 version   here. This is the Pro version of W Drive Forex AI, in Pro version, a user can adjust all the settings including the lot size as well. You can find the  
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper : Notre technologie à vos côtés ! Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues. Copies disponibles : 5 Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, exige une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace. Le Javier Gold Scalper a été conçu précisément pour intégrer ce
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experts
Aurum AI – La puissance de l'intelligence artificielle pour le trading de l'or (XAU/USD) Découvrez tout le potentiel de la technologie dans le trading ! Aurum AI est un expert-conseil révolutionnaire conçu pour offrir des performances stables et sécurisées sur le marché de l'or. Il combine la puissance de l'intelligence artificielle, une analyse précise des tendances et un contrôle strict des risques pour rendre chaque transaction aussi efficace que possible. Promotion Discount - 40%. 3 copies a
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Trend Following Pro
Yeoh Kia Gee
Experts
TREND FOLLOWING PRO EA 1. OVERVIEW The Trend-Following EA is an automated trading system designed to capitalize on market trends using moving averages. By analyzing price momentum, this EA identifies optimal trade entries and exits, ensuring effective trend-based trading. It is suitable for traders who prefer a systematic approach to following market movements without manual intervention. 2. Trading Strategy The EA identifies trend direction based on the crossover of Fast and Slow Moving Averag
Gold Breakout PRO MT4
Daophet Seng Athit
Experts
PRO  version(MT5): https://www.mql5.com/en/market/product/135291 Using Breakout EA (Expert Advisor) has clear advantages over manual breakout trading, combining the strengths of breakout strategies with the power of automation in MQL4/MQL5 as follows: Advantages of using Breakout EA 1. 100% automatic EA can detect Breakout points and send trading orders immediately without having to watch the screen Suitable for strategies that require "speed" in entering orders after breaking through r
Mon Scalper MT4
Xuan Bach Nguyen
Experts
Mon Scalper - Dual-Trendline Breakout Scalping Expert Mon Scalper is a specialized Expert Advisor designed exclusively for gold (XAUUSD) trading. It utilizes a unique dual-trendline strategy to identify strong trends and breakout points, executing trades automatically based on market conditions. Join My MQL5 Channel for the Latest Updates! Real-Time Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2281529 Pricing : Launch Price : $199 Incremental Price Increase : The price will increase by $100 after
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.75 (4)
Experts
Recommended:  it's better to  use in accounts with lower swap or swap-free accounts. SEE AND COMPARE WITH OTHER EA's , Real monitoring signals:  Greedy Golden +1000% Signal Contact me after payment to send you the user manual PDF file See the real monitoring signal in my profile. Use only on gold and on the  BUY direction. Trading gold is attractive to many traders due to the high volatility and depth of the market. Should we invest in gold or just scalp it? Answering this question is a big cha
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experts
3 copies left for $199 Next price   ---> $249    Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced positi
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
Gold Extractor
Sara Sabaghi
4.29 (41)
Experts
Bref sur, or/XAUUSD L'or est considéré comme une denrée précieuse depuis des millénaires et le prix de l'or est largement suivi sur les marchés financiers du monde entier. Tout le temps sur le Forex, les bailleurs de fonds spéculatifs et les grands enfants utilisent l'or pour protéger leur panier du risque du marché. et ils utilisent cet or comme une haie. Pour cette raison, l'or conserve bien sa valeur et en fait une valeur refuge fiable, à l'instar du sentiment de risque et d'aversion pour l
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experts
ONLY TODAY !!! - BLACK FRIDAY! ->> Buy Infinity Trader EA with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $547) - The offer ends today! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Plus de l'auteur
Pand0ra EA
Yury Emeliyanov
Experts
This expert Advisor is primarily intended for dispersing small deposits. For example, in testing since 2017, the EA increased its balance from 100 $   to 6 514 361 $ The "Pand0ra EA" expert Advisor is perfect for the "EUR/GBP M30" pair. It uses only two indicators "Previous High Low" and "Top Bottom Price". Each trade is protected by a Stop Loss and Take Profit. In the parameters of the expert Advisor, you can change the percentage of the lot from the Deposit(by default, it is 5%) also, the va
Pin Bars
Yury Emeliyanov
5 (4)
Indicateurs
Objectif principal: "Pin Bars" est conçu pour détecter automatiquement les barres pin sur les graphiques des marchés financiers. Une barre d'épingle est une bougie avec un corps caractéristique et une longue queue, qui peut signaler un renversement ou une correction de tendance. Comment ça marche: L'indicateur analyse chaque bougie sur le graphique, déterminant la taille du corps, de la queue et du nez de la bougie. Lorsqu'une barre d'épingle correspondant à des paramètres prédéfinis est détec
FREE
PPR and Engulfing
Yury Emeliyanov
5 (2)
Indicateurs
PPR et Engulfing est un indicateur technique unique conçu pour identifier les modèles "PPR" et "Engulfing" sur les graphiques de devises de la plateforme de trading MetaTrader 4 (MT4). Ces modèles peuvent indiquer des retournements ou des continuations de tendance potentiels, fournissant aux traders des signaux précieux pour entrer et sortir du marché. Caractéristiques principales : Détection automatique des modèles : L'indicateur identifie et marque automatiquement les modèles PPR et Engulfing
FREE
Ppr PA
Yury Emeliyanov
4.5 (2)
Indicateurs
"Ppr PA" is a unique technical indicator created to identify "PPR" patterns on the currency charts of the MT4 trading platform. These patterns can indicate possible reversals or continuation of the trend, providing traders with valuable signals to enter the market. Features: Automatic PPR Detection:   The indicator automatically identifies and marks PPR patterns with arrows on the chart. Visual Signals:   Green and red arrows indicate the optimal points for buying and selling, respectively. Ar
FREE
Fakey Detector
Yury Emeliyanov
Indicateurs
Fakey Detector — False Breakout (Fakey) Indicator Fakey Detector is an indicator that automatically detects the classic Fakey pattern (false breakout of an inside bar) from Price Action and displays it on the chart using an arrow and breakout level. How it works: The Fakey pattern consists of three candles: Mother Bar — the largest by range Inside Bar — fully contained within the Mother Bar's range Fakey Candle — breaks out (up or down), but then closes back inside the range The indicator
FREE
Three Bar Reversal
Yury Emeliyanov
3 (2)
Indicateurs
Three Bar Reversal (MT4) — free indicator Three Bar Reversal is a simple and effective MetaTrader 4 indicator that detects the classic three-bar reversal candlestick pattern with additional filtering based on ATR and candle body sizes. Arrows are displayed on the last closed candle of the pattern, and push notifications are also sent. An automated trading robot Three Bar Reversal EA has been developed based on this indicator. The indicator works on all currency pairs and timeframes but pe
FREE
Railway Tracks Pattern
Yury Emeliyanov
Indicateurs
Railway Tracks Pattern — Reversal Pattern Indicator Railway Tracks Pattern is an indicator that automatically detects a powerful two-candle reversal pattern on the chart. It looks for two candles with opposite directions (bullish and bearish), similar in size, and with minimal wicks — a clear sign of momentum shift. How it works: The first candle is strong and directional. The second candle moves in the opposite direction and is of similar size. Both candles have small shadows (wicks). The
FREE
Inside Bar PA
Yury Emeliyanov
Indicateurs
"Inside Bar PA" is a technical indicator designed to determine the inner bars on the chart. An internal bar is a bar or candle, the maximum and minimum of which are completely contained in the previous bar. This may signal a potential reversal or continuation of the trend, depending on the context. Features: Automatic detection of internal bars. Visual marking of internal bars with arrows on the chart. The ability to adjust the distance of the mark from the bar. How to use: Attach the indicato
FREE
Kalvion
Yury Emeliyanov
Experts
This Expert Advisor is primarily designed for boosting small deposits. In backtesting from 2020 to 2025, it showed an impressive result: starting from an initial deposit of just $100, the balance grew to $308,351 . The "Kalvion" EA delivers excellent performance on currency pairs with the Japanese Yen (JPY) and works stably on timeframes from M15 to H1 . Its algorithm is based on the Top Bottom Price and Bollinger Bands indicators. Every trade is protected by a Stop Loss and Take Profit , with a
Sakaar
Yury Emeliyanov
Experts
Sakaar Expert Advisor for XAUUSD (M30) Sakaar is an automated trading system specifically designed for trading gold (XAUUSD) on the M30 timeframe. The advisor’s algorithm is based on a combination of three technical indicators: Top Bottom Price ATR MA Oscillator Previous High Low The EA uses a reliable risk management system: every trade includes a stop loss and take profit, and position sizing is based on a percentage lot model , allowing the system to adapt to the current balance and scale tra
R2d2
Yury Emeliyanov
Experts
R2d2 The R2D2 expert Advisor trades based on the Percent BB and Steady Bands indicator. Currency pairs: EURUSD , Timeframe: M15 .(Recommended) GBPUSD, USD/CHF, USD / CAD, EUR/JPY, EUR / GBP, EUR/CHF, AUD/USD, NZD/USD Timeframe M15 (in some cases M30) Test from 14.04.2018 to 14.04.2020 from $ 100 to $ 90,000. See the screenshot below. Opening (input Signal) The R2D2 expert Advisor opens a new long or short position at the beginning of the day, when all the logical conditions of the Percent B
Eur Gbp M15
Yury Emeliyanov
Experts
The EA is designed primarily for the EUR/GBP pair M15 timeframe, but it can also be used on other major pairs with preliminary testing using minimal risks. In the adviser parameters, you can change the % of risk per trade. The EA is based on several indicators: Percent BB, Steady Bands, and Ross hook. The expert Advisor opens a buy transaction at the opening of a new day if all the conditions of the above Indicators are met. Below are screenshots of testing for the last  3 years. Initial balan
C3PO for GbpUsd
Yury Emeliyanov
5 (1)
Experts
The EA is designed primarily for the GBP / USD pair with the M15 timeframe , but it can also be used on other major pairs with preliminary testing using minimal risks. You can change the lot size in the adviser parameters. The EA is based on several indicators: Percent BB, Steady Bands, and Donchian Channel. The expert Advisor opens a buy transaction at the opening of a new day if all the conditions of the above Indicators are met. Below are screenshots of testing since 2018. Initial balance
Imba
Yury Emeliyanov
Experts
"IMBA"  is a trading robot for the trading on forex. The EA analyzes the market using several indicators (Persistent BB, Steady Bands). Opens and closes trades on indicators, but sometimes on Stop Loss or Take Profit. It doesn't open many deals, but it compensates for this with the quality of the deals. There is no point in telling too much, just download the Demo version and test it. Others Product:  https://www.mql5.com/ru/users/yura1994ru/seller#products Recommendations: Symbol EURUSD Time
EMYR Stochastics
Yury Emeliyanov
5 (1)
Experts
The main advantage of the EA is the percentage of profitable trades that is 99% in testing over the past 2 years. He does not make many transactions, please note this. Designed primarily for the EUR/USD M30 pair . The EA Uses several indicators the main one of which is "Stochastics" Default testing parameters Initial balance = $10,000 Net profit = $27,300 Profitable trades = 99% Drawdown = 38% Other product:   https://www.mql5.com/ru/users/yura1994ru/seller#products Before using it on a real acc
Naboo
Yury Emeliyanov
Experts
By default, the expert Advisor parameters allow trading on the GBP/USD M30 pair . Using three indicators (ATR MA Oscillator, Stochastic, Top Bottom Price) to open and close trades, but also uses Stop Loss and Take Profit. Below is a test for the last 6 years. The default lot size is 1 lot and is recommended for a Deposit of 10 000. For a smaller Deposit, it is recommended to reduce the lot size. For 1000 = 0.1 lot, for 100 = 0.01 lot. Other product:   https://www.mql5.com/ru/users/yura1994ru/sel
Mjolnir
Yury Emeliyanov
Experts
The "Mjolnir" Expert Advisor is perfect for most Currency Pairs and Timeframes from M15 to H4, but it performs best on the "EUR/GBP M30" pair.   It uses only two indicators "Bollinger Bands" and "Top Bottom Price". Each trade is protected by Stop Loss and Take Profit. In the parameters of the expert Advisor, you can change the percentage of the lot from the Deposit(by default, it is 5%), as well as the values of indicators, Stop Loss and Take Profit, if necessary.  The test statistics for 4 year
Royal Pro
Yury Emeliyanov
Experts
By default, the EA parameters allow trading on the   EUR/JPY M30 pair.   For the test from 2017.01.07 - 2021.01.07   from 100   $   to 1 957 164   $   see below. The EA uses three indicators (ATR MA Oscillator,   Donchian Channel , Top Bottom Price) to open and close trades, but also uses Stop Loss and Take Profit. The lot size is specified as a percentage of the account balance (by default, 5% and a limit of 100 lots is specified). Default testing parameters Initial balance = 100  $ Net profit
Ord Mantell
Yury Emeliyanov
5 (1)
Experts
Suitable currency pairs: EUR/JPY H1 (there will be sets with settings for other currency pairs in the discussions) Indicators used: "ATR MA Oscillator", "Entry Time", "Top Bottom Price" and "Previous High Low" Default lot size = 5% Other Products:  https://www.mql5.com/ru/users/yura1994ru/seller#products Test results since 2017 for the EUR/JPY H1 pair Initial balance = 500  $ Net profit = 2,372,808  $ Profitability = 4.07 Profitable trades = 84% Drawdown = 7% Recommendation: use an account wi
Barracuda EA
Yury Emeliyanov
4 (1)
Experts
The main advantage of the Expert Advisor is the percentage of profitable trades, which is 70% in testing over the past 5 years. The EA is primarily designed for the EUR/GBP M15 pair, but it can also be used on other currency pairs if the EA is pre-optimized. The EA uses several indicators, the main one of which is the "Donchian Channel". Look at the test results over the past 5 years. Default testing parameters Initial balance = 500 $ Net profit = 8,431 $ Profitable trades = 70% Drawdown = 17%
Temeria
Yury Emeliyanov
Experts
"Temeria" -   Forex Expert Advisor for dispersal of small deposits Statistics after testing in MT4 (EURGBP M30, 2018 - 2023) Initial balance: $10,000 Net profit: $240,900 Maximum drawdown: 2.11% Profitability: 3.74 Description: The Temeria Expert Advisor is designed specifically for the rapid acceleration of small deposits, providing a high level of profit. It is based on several indicators that ensure effective trading. The results of testing over the past five years indicate its stable perfo
C3PO v2
Yury Emeliyanov
Experts
Le conseiller a été conçu pour le trading sur la paire de devises EUR/GBP avec un intervalle de temps M30, mais ses fonctionnalités permettent également de l'utiliser sur d'autres paires principales après des tests préliminaires avec des risques minimaux. Les paramètres du conseiller incluent la possibilité d'ajuster la taille du lot, ce qui permet de l'adapter aux préférences individuelles de l'utilisateur. Caractéristiques principales : Il fonctionne sur la base des indicateurs Steady Bands et
Roobi
Yury Emeliyanov
Experts
Offre spéciale : Pour les 10 premiers acheteurs, un prix spécial réduit est appliqué, après quoi le coût augmentera. C'est une occasion unique d'acquérir l'expert-conseil à un prix réduit. L' expert-conseil Roobi affiche un taux de transactions rentables de 73% au cours des 5 dernières années de tests. Il est spécialement conçu pour la paire de devises EUR/GBP M30 , mais peut être adapté à d'autres paires grâce à l'optimisation des paramètres. Son fonctionnement repose sur plusieurs indicateurs
Pinok
Yury Emeliyanov
Experts
Pinok est un conseiller en trading pour EURGBP (M30), basé sur la cassure des extrêmes de la barre précédente et filtré par l'oscillateur ATR MA. Il fonctionne dans un intervalle de temps spécifié avec un stop-loss et un take-profit fixes. Logique Entrée achat : si le prix d'ouverture est inférieur au plus bas de la barre précédente et que l'oscillateur ATR MA est inférieur à zéro. Entrée vente : si le prix d'ouverture est supérieur au plus haut de la barre précédente et que l'oscillateur ATR MA
KazePro
Yury Emeliyanov
Experts
KazePro — Japanese Precision in Forex Trading KazePro is a modern Expert Advisor designed for stable growth of small deposits with controlled risk. It combines speed, accuracy, and disciplined money management — bringing the spirit of Japanese precision into Forex trading. The algorithm focuses on clean entry points and time-based logic, opening trades only when the market shows strong reversal or impulse potential. Key Features Works best on pairs with the Japanese Yen ( JPY ) Optimized f
Three Bar Reversal EA
Yury Emeliyanov
Experts
Three Bar Reversal Expert Advisor An automated trading robot based on the classic Three Bar Reversal pattern. Optimized for the D1 timeframe , where signals are more stable and statistically reliable. ️ Features: Strategy based on a 3-bar reversal pattern with impulse strength filtering Customizable risk/reward ratio ( RiskRewardRatio ) Limit on the number of simultaneous trades ( MaxOrders ) Suitable for all instruments with strong volatility Backtest Results (EURUSD, D1, 2010–2025): N
Railway Tracks EA
Yury Emeliyanov
Experts
Railway Tracks EA — Automated Trading Based on the "Railway Tracks" Pattern Railway Tracks EA is an expert advisor that trades a powerful candlestick reversal pattern known as “Railway Tracks.” It automatically detects signals from two strong opposite-direction candles and places trades with a customizable risk/reward ratio. Trading Logic: BUY : after a bearish candle followed by a bullish one. SELL : after a bullish candle followed by a bearish one. SL : placed beyond the extreme of the
Mirathor
Yury Emeliyanov
Experts
Mirathor — Next-Generation Intelligent Trading System Mirathor is a fully automated Expert Advisor designed for stable algorithmic trading in dynamic market conditions. It combines price-action models , dynamic levels , market-structure analysis , and adaptive risk management , creating a robust system that operates smoothly on all account types with minimal user intervention. The default optimization is performed for GBPUSD, M30 , but the algorithm demonstrates strong stability across multiple
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis