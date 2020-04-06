Stellaris

Oferta especial: Para os primeiros 10 compradores, há um preço especial reduzido, após o qual o preço aumentará. Esta é uma oportunidade única de adquirir um consultor confiável a um preço com desconto.

O consultor Stellaris destaca-se pela alta porcentagem de negociações lucrativas, atingindo 70% nos últimos 10 anos de testes. Foi projetado especificamente para o par de moedas EUR/GBP no intervalo de tempo M30, mas pode ser adaptado para outros pares de moedas por meio da otimização de parâmetros. Baseia-se em vários indicadores poderosos, incluindo as principais ferramentas — Steady Bands e Donchian Channel, que fornecem sinais precisos de entrada e saída de negociações.

Os resultados dos testes de 10 anos mostram alta eficiência:

  • Saldo inicial: 100$
  • Lucro líquido: 3.013.278$
  • Porcentagem de negociações lucrativas: 70%
  • Máxima redução: 9%

Antes de usá-lo em contas reais, recomenda-se realizar testes com o menor risco possível para garantir que funcione corretamente com seu corretor.

Outros produtos e resultados dos testes podem ser encontrados aqui: [link para os produtos].


Produtos recomendados
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Experts
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Golden Attacker Super
Hong Ling Mu
Experts
<Basic logic > The Golden attacker Super is designed to follow the trend. The entry is made following market big trend and if the order was in the wrong directions, the grid order is placed. However Grid order is also follow the trend to reduce the draw down. Grid order is placed in the same direction of the Trend. There is no tp/sl , instead if the market trend changes, the order is closed with opposite signal. <The best pair and time frame> XAUUSD M5 <Myfxbool> Check here <Setfile> Set fi
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experts
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
Roobi
Yury Emeliyanov
Experts
Oferta Especial: Para os primeiros 10 compradores, aplica-se um preço especial reduzido, após o qual o custo aumentará. Esta é uma oportunidade única para adquirir o consultor por um preço promocional. O consultor Roobi apresenta uma alta taxa de operações lucrativas, atingindo 73% nos últimos 5 anos de testes. Foi desenvolvido especificamente para o par de moedas EUR/GBP M30 , mas pode ser adaptado para outros pares através da otimização de parâmetros. Seu funcionamento é baseado em vários indi
Cordoba
Mikhail Mitin
Experts
Main: Not martingale, not a grid; Use on EURUSD; Use on M5. Signals: There is a good rational algorithm. Work of two indicators: Ichimoku and Alligator  (you can set a separate Timeframe for each indicator) Stop Loss/Take Profit: There is a good money management system (there are several type for trailing stop loss); There is virtual levels of Stop Loss / Take Profit; There is smart lot (percent by risk) or fix lot Important: EA can work on closed candles, and on current candles; Quickly opt
Moving Average Crossover with RSI
Rowan Stephan Buys
Experts
Moving Average Crossover + RSI EA — Um Sistema de Tendência Limpo, Confiável e Que Realmente Funciona Procurando um EA simples, disciplinado e eficaz — sem complicações? Este EA foi criado para traders que desejam entradas claras, confirmação forte e gestão de risco inteligente. MA Crossover + RSI EA combina uma estratégia clássica de tendência com confirmação de momentum, oferecendo sinais de alta qualidade e menos entradas falsas. Por que os traders escolhem este EA 1️⃣ Entradas de Tendê
Gold Axis
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Axis Gold Trend MT4 Expert Advisor is an automated trading tool designed for Forex, with a special focus on XAUUSD, optimizing profits while minimizing risk. Working 24/7, it analyzes data, executes trades based on programmed strategies, and manages multiple accounts. Key features include automated trading, objectivity, and fast market response. Market knowledge is required for optimal use. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Axis Gold
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
ReversePro SmartSMA EA – A Fully Customizable Moving Average Strategy ReversePro SmartSMA EA is an advanced yet fully customizable trading tool designed for traders who prefer to fine-tune their strategies. This Expert Advisor (EA) is not pre-optimized, allowing you the flexibility to adjust its settings to fit your trading style, risk management preferences, and market conditions. How It Works This EA is based on the well-known Simple Moving Average (SMA) crossover strategy, enhanced with addi
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Experts
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
Ichimoku 3D
Anton Karabeinikov
Experts
Ichimoku 3D Este EA é baseado no indicador Ichimoku usando o princípio de 3 telas Elder. Neste Expert Advisors 4 tipos de abertura de transações: 1 é quando há o mesmo sinal de compra ou venda em 3 prazos 2-é quando 2 timeframes têm o mesmo sinal de compra e 1 timeframe de venda ou vice-versa 3-é quando 1 timeframe sinal de compra e 2 timeframe de venda ou vice-versa 4-é quando 1 período de tempo é um sinal de compra no período médio de venda e 3 período de compra Magic =2021 "Ichimoku
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experts
O robô usa a estratégia de negociação de quebrar as linhas do indicador Bollinger Bands. A essência dessa estratégia está na análise constante das linhas do indicador e na busca dos pontos de fuga mais eficazes para suas linhas. Quando o preço rompe a linha indicadora em uma das direções, o robô abre uma negociação naquela direção e começa a segui-la. Mas o robô não abre negociações toda vez que as linhas indicadoras são quebradas, mas apenas nos locais onde ele considera ser o mais eficaz. Est
ET9 for MT4
Hui Qiu
5 (3)
Experts
ET9 New on the Market, Launch promo! Only a few copies left at: $699 Next price: $799 Final price: $1599 The Best  Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes！ ET9  for MT4 Updated 4.80 !!   Important update: Merge Dragon Ball's H4 breakout strategy, Optimize parameters,     Add MaxStopLoss and MaxTakeProfit parameters Include Free  ET1 for MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/113219 Dragon Ball MT4 Updated v1.80 !!  https://www.mql5.com/en/market/product/116521 Descriptions ET9 for
GoldenTrend
Aliaksandr Sych
Experts
GoldenTrend — a next-generation high-frequency scalping Expert Advisor designed to extract profit from the smallest market movements. Utilizing advanced algorithms for price action and volume analysis, it opens dozens of highly accurate trades daily with minimal risk. Why GoldenTrend? Монитор Ultra-Fast Trades : Captures profit from 5–15 pip movements. Ideal for ECN accounts with low spreads. Adaptive Strategy : Automatically adjusts to current market volatility and dynamically shifts tradi
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Green Direction EA
Matas Milevicius
Experts
Robot designed for long term trading only! Please use it on a vps server and it will bring for You stable profits with a very small percentage loss! The trading strategy used on EA: 1.Price Action 2.Smart martingale 3.Filter Moving Average Pairs recommendations: Any major pair,but best is EURUSD,GBPUSD,and USDJPY. No Gold,Brent or e.t.c. Time Frame recommendations: Time Frame of the chart can be any. But best results is with M15,M5. If You like more aggressive trading style please use M
Oil Pumper H4
Marek Kupka
Experts
This EA has been developed for LIGHT CRUDE OIL (WTI) H4 timeframe, everything is tested and ready for immediate use on real account. This Expert Advisor is based on   BREAKOUT of the HIGHEST LEVEL after some time of consolidation .  It uses   STOP  pending orders with  FIXED STOP LOSS . To catch more profit there is also a  TRAILING PROFIT  function provided. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  The trade strategy is based on Averaging and uses a little bit combination of martingale and grid strategy. Methodology   – Trading entails technical analysis with ma
Combo All In One MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Combo All In One is an EA combo 10 strategies , The EA is suitable for both beginners and experienced traders. Normally you will have to pay 10x fee to buy 10 EAs with different strategies. But with ALL IN ONE, you only need to pay 1 time to own an EA that includes 10 different strategies. This is a cost-effective solution and combines effective methods. Timeframe M15, Minimum deposit $1,000, Leverage 1:500. STRATEGY1: MOVING AVERAGE STRATEGY2: RSI STRATEGY3: MACD STRATEGY4: BOLLINGER BANDS STRA
Algo Edge MT4
Niklas Templin
3.57 (7)
Experts
Algo Edge EA  Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  EA work with high and low from Last Candle. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30. -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and inp_4 VolumePercent = The Robot will i
FREE
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Experts
The algorithm of the adviser's work: When the Expert Advisor is launched at a specified distance from the price (first_step), BuyStop and SellStop orders are placed. Further, depending on which way the price went, one of them becomes market, and the other begins to crawl after the price. When the price rolls back, it also becomes market. If we have reached a set profit in some direction, the order is closed and a creeping pending order of the same direction is placed again. If the profit is no
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Easy Scalp EA
Mikhail Kornilov
Experts
Easy Scalp is a classical indicator-based scalping EA, which can be easily optimized for every currency pair. The EA always places fixed stop loss and take profit and doesn’t use averaging. 2 copies are left for $69. The next price is $89. Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/2026299 Advantages Doesn’t use dangerous strategies Can work with small deposit Doesn’t sensitive to spread Fast optimization Fixed stop loss Requirements Minimal deposit : 10$ Account type: any, ECN is preferred Cur
EA Scalping Expert
Gerard Valldosera Gomez
3 (1)
Experts
This is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. This EA can't run in the same account. If you want an Expert Advisor that trades daily this is not because it requires patience to wait for a few days or weeks on the right opportunity for it to trade. It takes advantage of the volatility of the price movement.
FREE
Budicon Beast Mode
Olabode Egbeyemi Adu
Experts
"Modo Prop Firm! Arquivos de configuração disponíveis para pares de Forex Modo Monstro de Notícias Budicon: Modo Besta Desencadeie o poder da precisão com nosso consultor especialista! Com gerenciamento de riscos altamente eficaz, 6 sistemas de negociação potentes e, quando se trata de gerenciar seus negócios, nosso sistema avançado de gerenciamento de negociações assume a liderança. Desde a proteção de lucros por meio da obtenção parcial de lucros até a salvaguarda de seus ganhos com configuraç
GridMasterFx
Sergey Kruglov
Experts
GridMasterFx is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market conditi
Super VIP EA1
Tran Cao Cho
Experts
Hello all investors. Most of you do not know how to trade in this financial market. As far as I know 95% of market participants will lose. Today I want to introduce to you an EA, it   operates on the principles of capital management and price balancing. EA trades multiple currency pairs at the same time to increase profits while reducing account risk. The EA works and gives orders 24/5 so you don't miss the opportunity.   If possible, use it for a better experience. See my expert account at the
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Market Maker Expert
Oon Kar Lee
Experts
MARKET MAKER EXPERT is an customizable advanced, fully automated Grid Trading Expert Advisor developed to trade on MULTIPAIR MODE ( EURUSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD,EURCHF ), by spreading out risks. Expanding Grid is its speciality. It focuses on opening a large number of orders. The currency pairs have been chosen carefully to run this system. Once it analyze the market, it does a hedge order immediately, (so margin levels are not affected on the initial trade) Starts grid when the price move aga
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT5:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre Quantum King MT4 e ganhe Quantum StarMan grátis!*** Pergunte no privado para mais detalhes! Regra       Suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: O sucesso de hoje será o fruto de amanhã SUPER DESCONTO POR TEMPO LIMITADO! ÚLTIMOS 2 EXEMPLARES POR 299 USD ANTES DE O PREÇO AUMENTAR. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI Conjunto de alto risco Manual e ficheiros de configuração: Contacte-me após a compra para receber o manual e os ficheiros de configuração. Preço: O preço inicial é de 899 dólares e será aumentado em 199 dólares por cada dez vendas. Cópias disponíveis: 2 Goldex AI - Robô de negociação avançado com redes neura
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experts
O EA Trend Ai foi projetado para funcionar com o indicador Trend Ai, que realizará sua própria análise de mercado combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão, assumindo todos os sinais do indicador de forma totalmente automática! O EA contém diversos parâmetros externos totalmente ajustáveis e permite que o trader personalize o especialista de acordo com sua escolha. Assim que o ponto verde aparecer, o EA se preparará para uma operação de com
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025 Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado , baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG . Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendentes inteligentes e controlo rigoroso de risco , sendo adequado para todos os pares Forex e ouro (XAUUSD) . O sistema apresenta o melhor desempenho em contas ECN com spreads inferiores a 10 pontos
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSÃO ULTRA OTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , em sua versão para MT4, é o lançamento mais poderoso, estável e refinado até hoje. HFT é um scalper de alta frequência que opera exclusivamente em Ouro (XAUUSD) no TF: M1, executando um grande número de operações diariamente. Ele suporta alavancagem de até 1:500 e opera com tamanhos de lote muito razoáveis para uma verdadeira estratégia de scalping. Por isso, requer contas dedicadas para scalping (RAW ou ECN). ICMarkets é o corretor re
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper: Nossa Tecnologia ao seu lado! Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 5 Negociar ouro, um dos ativos mais voláteis do mercado financeiro, exige alta precisão, análise criteriosa e um gerenciamento de risco extremamente eficaz. O Javier Gold Scalper  foi desenvolvido exatamente para integrar esses pilares
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
O Expert Advisor é um sistema projetado para recuperar posições não rentáveis.   O algoritmo do autor bloqueia uma posição perdedora, divide-a em muitas partes separadas e fecha cada uma delas separadamente. Configuração fácil, lançamento atrasado em caso de rebaixamento, bloqueio, desativação de outros Expert Advisors, média com filtragem de tendência e fechamento parcial de uma posição perdedora são incorporados em uma ferramenta. É o uso de fechamento de perdas em peças que permite reduzir p
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experts
Scalp Unscalp é um sistema de scalping bidirecional de curto prazo que tenta extrair lucros rapidamente com entradas altamente precisas. Sinal ao vivo do Scalp Unscalp em breve! O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 99 USD Sem grid, sem martingale. Cada operação é realizada de forma independente Stop loss fixo disponível, com sistema virtual de trailing stop dinâmico Painel de negociação interativo e configurações precisas de tamanho de lote Recomendado Gráfico: EURUSD, GBPUSD,
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experts
Introdução ao DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Visão Geral DCA CYCLEMAX é um programa de trading semiautomático baseado em grid, otimizado para ativos que mostram fortes tendências unidirecionais no mercado. É especialmente eficaz para ativos com alta volatilidade e uma tendência constante em uma direção, como ouro (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) e criptomoedas. Usando a estratégia DCA (D
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Venda relâmpago por 24 horas - Apenas $199.99 "HFT Pass Prop Firms" é um Consultor Especialista (EA) projetado especificamente para participar do desafio HFT, negociando com o par US30. Para conhecer mais Consultores Especialistas e Indicadores de destaque, visite: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Eu sou Los, por favor, inscreva-se para receber mais atualizações: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ O que é HFT? A negociação de alta frequência (HFT) é um métod
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experts
Comerciante Fundamental Ziwox O Ziwox Fundamental trader é um assistente de negociação que ajuda os traders do mercado financeiro a tomar decisões inteligentes informadas pelos dados de informações do EA. Este EA usa fontes on-line para capturar todas as informações necessárias, como o viés fundamental das moedas, o sentimento do índice de traders de varejo em tempo real em um par, previsão de banco e instituto, dados de relatório COT e outros dados em um painel EA complexo. Resumidamente, é um
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
O The Golden Way é um software de negociação automática para a plataforma MT4. Ele adota uma estratégia híbrida abrangente, que opera por meio da colaboração de várias subestratégias. Essa abordagem permite capturar com precisão oportunidades de compra (long) e venda (short) no mercado do ouro (XAUUSD), ajudando você a aproveitar momentos de negociação em diferentes cenários de mercado. Com base em uma lógica de negociação madura, ele possibilita operações profissionais e eficientes no mercado
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera: Seu Trading, Nossa Tecnologia Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 4 Negociar ouro, um dos instrumentos mais voláteis do mercado, exige precisão, análise aprofundada e gestão de risco eficiente. O CyNera Expert Advisor integra perfeitamente esses elementos em um sistema sofisticado projetado para a negociação ideal
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experts
Advisor AW Double Grids MT4   - é um consultor de grade agressivo e totalmente automatizado, com um painel de negociação de informações e configuração simples. A estratégia consiste em trabalho bidirecional simultâneo, multiplicando o volume de uma direção. Cálculo de lote automático integrado, várias variações de aumento do volume de posições e outras funções são implementadas. Instruções ->   AQUI   /   Resolução de problemas ->   AQUI   / Versão MT5 ->   AQUI Como o consultor negocia: A AW
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experts
KonokaSystemNEO é uma das três irmãs ( NEO, JOY, FUN ) baseada em KonokaSystem com uma nova personalidade e é uma EA original. O estilo de negociação é a negociação diurna, visando a meia-noite ao meio-dia, hora do Japão. O par cambial é "USDJPY" e a entrada é feita ao preço de abertura de M5. Cada uma das três irmãs tem uma lógica diferente e está equipada com dois tipos de entradas e dois tipos de saídas. Não é utilizada qualquer lógica de grelha ou de martingale. A lógica interna repete o lu
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experts
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nova geração Titan AI é um sistema de trading automatizado de nova geração desenvolvido pela equipe especializada da MX Robots , combinando tecnologia avançada de Inteligência Artificial com profundo conhecimento dos mercados financeiros. Este EA foi treinado com dados de mercado de alta qualidade, incluindo Real Tick , MBP (Market by Price) e MBO (Market by Order) — os mesmos tipos de dados utilizados em sistemas institucionais — para oferecer decis
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Experts
SNeox AI   é um robô de negociação automatizado de múltiplas moedas para operações estáveis a longo prazo no mercado Forex. O sistema de consultoria foi desenvolvido utilizando algoritmos comprovados para analisar preços e volatilidade de mercado e tem como foco negociações cautelosas com riscos controlados. ATENÇÃO!   Promoção de Ano Novo: as 15 primeiras compras pagam apenas $99 Próximos 15 - $159 Preço final: US$ 229 Aproveite já esta oferta! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/pr
Mais do autor
Pin Bars
Yury Emeliyanov
5 (4)
Indicadores
Objectivo principal: "Pin Bars" destina-se a detectar automaticamente barras de pinos nos gráficos dos mercados financeiros. Uma barra de pinos é uma vela com um corpo característico e uma cauda longa, que pode sinalizar uma reversão ou correção de tendência. Como funciona: o indicador analisa cada vela no gráfico, determinando o tamanho do corpo, cauda e nariz da vela. Quando uma barra de pinos correspondente a parâmetros predefinidos é detectada, o indicador marca-a no gráfico com uma seta p
FREE
PPR and Engulfing
Yury Emeliyanov
5 (2)
Indicadores
PPR e Engulfing é um indicador técnico único projetado para identificar os padrões "PPR" e "Engulfing" nos gráficos de moedas na plataforma de negociação MetaTrader 4 (MT4). Esses padrões podem indicar possíveis reversões ou continuações de tendência, fornecendo aos traders sinais valiosos para entrar e sair do mercado. Características principais: Detecção automática de padrões : O indicador identifica e marca automaticamente os padrões PPR e Engulfing com setas no gráfico. Sinais visuais : Seta
FREE
Pand0ra EA
Yury Emeliyanov
Experts
This expert Advisor is primarily intended for dispersing small deposits. For example, in testing since 2017, the EA increased its balance from   100 $ to   6 514 361 $ The "Pand0ra EA" expert Advisor is perfect for the   "EUR/GBP M30"   pair. It uses only two indicators "Previous High Low" and "Top Bottom Price". Each trade is protected by a Stop Loss and Take Profit. In the parameters of the expert Advisor, you can change the percentage of the lot from the Deposit(by default, it is 5%) also,
Ppr PA
Yury Emeliyanov
4.5 (2)
Indicadores
"Ppr PA" is a unique technical indicator created to identify "PPR" patterns on the currency charts of the MT4 trading platform. These patterns can indicate possible reversals or continuation of the trend, providing traders with valuable signals to enter the market. Features: Automatic PPR Detection:   The indicator automatically identifies and marks PPR patterns with arrows on the chart. Visual Signals:   Green and red arrows indicate the optimal points for buying and selling, respectively. Ar
FREE
Fakey Detector
Yury Emeliyanov
Indicadores
Fakey Detector — False Breakout (Fakey) Indicator Fakey Detector is an indicator that automatically detects the classic Fakey pattern (false breakout of an inside bar) from Price Action and displays it on the chart using an arrow and breakout level. How it works: The Fakey pattern consists of three candles: Mother Bar — the largest by range Inside Bar — fully contained within the Mother Bar's range Fakey Candle — breaks out (up or down), but then closes back inside the range The indicator
FREE
Three Bar Reversal
Yury Emeliyanov
3 (2)
Indicadores
Three Bar Reversal (MT4) — free indicator Three Bar Reversal is a simple and effective MetaTrader 4 indicator that detects the classic three-bar reversal candlestick pattern with additional filtering based on ATR and candle body sizes. Arrows are displayed on the last closed candle of the pattern, and push notifications are also sent. An automated trading robot Three Bar Reversal EA has been developed based on this indicator. The indicator works on all currency pairs and timeframes but pe
FREE
Railway Tracks Pattern
Yury Emeliyanov
Indicadores
Railway Tracks Pattern — Reversal Pattern Indicator Railway Tracks Pattern is an indicator that automatically detects a powerful two-candle reversal pattern on the chart. It looks for two candles with opposite directions (bullish and bearish), similar in size, and with minimal wicks — a clear sign of momentum shift. How it works: The first candle is strong and directional. The second candle moves in the opposite direction and is of similar size. Both candles have small shadows (wicks). The
FREE
Inside Bar PA
Yury Emeliyanov
Indicadores
"Inside Bar PA" is a technical indicator designed to determine the inner bars on the chart. An internal bar is a bar or candle, the maximum and minimum of which are completely contained in the previous bar. This may signal a potential reversal or continuation of the trend, depending on the context. Features: Automatic detection of internal bars. Visual marking of internal bars with arrows on the chart. The ability to adjust the distance of the mark from the bar. How to use: Attach the indicato
FREE
R2d2
Yury Emeliyanov
Experts
R2d2 Conselheiro R2d2 negocia com base no indicador Percent BB e Steady Bands. Pares de moedas: EURUSD, Prazo: M15.(Recomendar) Assim um bom lucro mostraram gbp / usd, USD/CHF, USD/JPY, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, AUD/USD, eur/USD Prazo M15(em alguns casos, M30) A abertura (o Sinal de entrada de) Conselheiro R2d2 abre o novo longa ou uma posição curta no início do dia, quando forem cumpridas todas as condições lógicas de indicadores Percent BB e Steady Bands. O volume de comércio Comércio
Eur Gbp M15
Yury Emeliyanov
Experts
Conselheiro destina-se principalmente para o par EUR/GBP prazo M15, mas pode ser usado por outros principais pares, com um pré-teste utilizando o mínimo de riscos. Nas opções de conselheiro, pode alterar o % de risco para o negócio. O conselheiro é baseado em vários indicadores Percent BB, Steady Bands e Ross hook. Conselheiro abre um negócio para compra na abertura de um novo dia, se cumpridas todas as condições acima Indicadores. Abaixo está uma imagem de teste 3 últimos anos. O saldo inici
C3PO for GbpUsd
Yury Emeliyanov
5 (1)
Experts
The EA is designed primarily for the GBP / USD pair with the M15 timeframe , but it can also be used on other major pairs with preliminary testing using minimal risks. You can change the lot size in the adviser parameters. The EA is based on several indicators: Percent BB, Steady Bands, and Donchian Channel. The expert Advisor opens a buy transaction at the opening of a new day if all the conditions of the above Indicators are met. Below are screenshots of testing since 2018. Initial balance
Imba
Yury Emeliyanov
Experts
"IMBA"  is a trading robot for the trading on forex. The EA analyzes the market using several indicators (Persistent BB, Steady Bands). Opens and closes trades on indicators, but sometimes on Stop Loss or Take Profit. It doesn't open many deals, but it compensates for this with the quality of the deals. There is no point in telling too much, just download the Demo version and test it. Others Product:  https://www.mql5.com/ru/users/yura1994ru/seller#products Recommendations: Symbol EURUSD Time
EMYR Stochastics
Yury Emeliyanov
5 (1)
Experts
The main advantage of the EA is the percentage of profitable trades that is   99%   in testing over the past 2 years. He does not make many transactions, please note this. Designed primarily for the   EUR/USD M30 pair . The EA Uses several indicators the main one of which is   "Stochastics" Default testing parameters Initial balance = $10,000 Net profit = $27,300 Profitable trades = 99% Drawdown = 38% Other product:   https://www.mql5.com/ru/users/yura1994ru/seller#products Before using it on a
Naboo
Yury Emeliyanov
Experts
By default, the expert Advisor parameters allow trading on the   GBP/USD M30 pair . Using three indicators (ATR MA Oscillator, Stochastic, Top Bottom Price) to open and close trades, but also uses Stop Loss and Take Profit. Below is a test   for the last 6 years.   The default lot size is 1 lot and is recommended for a Deposit of 10 000. For a smaller Deposit, it is recommended to reduce the lot size. For 1000 = 0.1 lot, for 100 = 0.01 lot. Other product:   https://www.mql5.com/ru/users/yura1994
Mjolnir
Yury Emeliyanov
Experts
The "Mjolnir" Expert Advisor is perfect for most Currency Pairs and Timeframes from M15 to H4, but it performs best on the   "EUR/GBP M30" pair.   It uses only two indicators "Bollinger Bands" and "Top Bottom Price". Each trade is protected by Stop Loss and Take Profit. In the parameters of the expert Advisor, you can change the percentage of the lot from the Deposit(by default, it is 5%), as well as the values of indicators, Stop Loss and Take Profit, if necessary.  The test statistics for 4 y
Royal Pro
Yury Emeliyanov
Experts
By default, the EA parameters allow trading on the   EUR/JPY M30 pair.   For the test from 2017.01.07 - 2021.01.07   from 100   $   to   1 957 164   $   see below. The EA uses three indicators (ATR MA Oscillator,   Donchian Channel , Top Bottom Price) to open and close trades, but also uses Stop Loss and Take Profit. The lot size is specified as a percentage of the account balance (by default, 5% and a limit of 100 lots is specified). Default testing parameters Initial balance = 100  $ Net profi
Ord Mantell
Yury Emeliyanov
5 (1)
Experts
Suitable currency pairs:   EUR/JPY H1   (there will be sets with settings for other currency pairs in the discussions) Indicators used:   "ATR MA Oscillator", "Entry Time", "Top Bottom Price" and "Previous High Low" Default lot size =   5% Other Products:  https://www.mql5.com/ru/users/yura1994ru/seller#products Test results since 2017 for the EUR/JPY H1 pair Initial balance = 500  $ Net profit = 2,372,808  $ Profitability = 4.07 Profitable trades = 84% Drawdown = 7% Recommendation: use an ac
Barracuda EA
Yury Emeliyanov
4 (1)
Experts
The main advantage of the Expert Advisor is the percentage of profitable trades, which is 70% in testing over the past 5 years. The EA is primarily designed for the EUR/GBP M15 pair, but it can also be used on other currency pairs if the EA is pre-optimized. The EA uses several indicators, the main one of which is the "Donchian Channel". Look at the test results over the past 5 years. Default testing parameters Initial balance = 500 $ Net profit = 8,431 $ Profitable trades = 70% Drawdown = 17%
Temeria
Yury Emeliyanov
Experts
"Temeria" -   Forex Expert Advisor for dispersal of small deposits Statistics after testing in MT4 (EURGBP M30, 2018 - 2023) Initial balance: $10,000 Net profit: $240,900 Maximum drawdown: 2.11% Profitability: 3.74 Description: The Temeria Expert Advisor is designed specifically for the rapid acceleration of small deposits, providing a high level of profit. It is based on several indicators that ensure effective trading. The results of testing over the past five years indicate its stable perfo
Sakaar
Yury Emeliyanov
Experts
Sakaar Expert Advisor for XAUUSD (M30) Sakaar is an automated trading system specifically designed for trading gold (XAUUSD) on the M30 timeframe. The advisor’s algorithm is based on a combination of three technical indicators: Top Bottom Price ATR MA Oscillator Previous High Low The EA uses a reliable risk management system: every trade includes a stop loss and take profit, and position sizing is based on a percentage lot model , allowing the system to adapt to the current balance and scale tra
C3PO v2
Yury Emeliyanov
Experts
O consultor foi desenvolvido para operar com o par de moedas EUR/GBP no intervalo de tempo M30, mas sua funcionalidade permite que ele seja usado em outros pares principais após testes preliminares com riscos mínimos. Os parâmetros do consultor incluem a possibilidade de ajustar o tamanho do lote, permitindo personalizar conforme as preferências do usuário. Principais Características: Funciona com base nos indicadores Steady Bands e Bollinger Bands , combinados com outros elementos do sistema de
Roobi
Yury Emeliyanov
Experts
Oferta Especial: Para os primeiros 10 compradores, aplica-se um preço especial reduzido, após o qual o custo aumentará. Esta é uma oportunidade única para adquirir o consultor por um preço promocional. O consultor Roobi apresenta uma alta taxa de operações lucrativas, atingindo 73% nos últimos 5 anos de testes. Foi desenvolvido especificamente para o par de moedas EUR/GBP M30 , mas pode ser adaptado para outros pares através da otimização de parâmetros. Seu funcionamento é baseado em vários indi
Pinok
Yury Emeliyanov
Experts
Pinok é um consultor de negociação para EURGBP (M30), baseado na quebra dos extremos da barra anterior e filtrado pelo Oscilador ATR MA. Opera dentro de um intervalo de tempo especificado com stop-loss e take-profit fixos. Lógica Entrada de compra: se o preço de abertura for inferior ao mínimo da barra anterior e o Oscilador ATR MA estiver abaixo de zero. Entrada de venda: se o preço de abertura for superior ao máximo da barra anterior e o Oscilador ATR MA estiver abaixo de zero. Saída: take-pro
KazePro
Yury Emeliyanov
Experts
KazePro — Japanese Precision in Forex Trading KazePro is a modern Expert Advisor designed for stable growth of small deposits with controlled risk. It combines speed, accuracy, and disciplined money management — bringing the spirit of Japanese precision into Forex trading. The algorithm focuses on clean entry points and time-based logic, opening trades only when the market shows strong reversal or impulse potential. Key Features Works best on pairs with the Japanese Yen ( JPY ) Optimized f
Three Bar Reversal EA
Yury Emeliyanov
Experts
Three Bar Reversal Expert Advisor An automated trading robot based on the classic Three Bar Reversal pattern. Optimized for the D1 timeframe , where signals are more stable and statistically reliable. ️ Features: Strategy based on a 3-bar reversal pattern with impulse strength filtering Customizable risk/reward ratio ( RiskRewardRatio ) Limit on the number of simultaneous trades ( MaxOrders ) Suitable for all instruments with strong volatility Backtest Results (EURUSD, D1, 2010–2025): N
Railway Tracks EA
Yury Emeliyanov
Experts
Railway Tracks EA — Automated Trading Based on the "Railway Tracks" Pattern Railway Tracks EA is an expert advisor that trades a powerful candlestick reversal pattern known as “Railway Tracks.” It automatically detects signals from two strong opposite-direction candles and places trades with a customizable risk/reward ratio. Trading Logic: BUY : after a bearish candle followed by a bullish one. SELL : after a bullish candle followed by a bearish one. SL : placed beyond the extreme of the
Kalvion
Yury Emeliyanov
Experts
This Expert Advisor is primarily designed for boosting small deposits. In backtesting from 2020 to 2025, it showed an impressive result: starting from an initial deposit of just $100, the balance grew to $308,351 . The "Kalvion" EA delivers excellent performance on currency pairs with the Japanese Yen (JPY) and works stably on timeframes from M15 to H1 . Its algorithm is based on the Top Bottom Price and Bollinger Bands indicators. Every trade is protected by a Stop Loss and Take Profit , with a
Mirathor
Yury Emeliyanov
Experts
Mirathor — Next-Generation Intelligent Trading System Mirathor is a fully automated Expert Advisor designed for stable algorithmic trading in dynamic market conditions. It combines price-action models , dynamic levels , market-structure analysis , and adaptive risk management , creating a robust system that operates smoothly on all account types with minimal user intervention. The default optimization is performed for GBPUSD, M30 , but the algorithm demonstrates strong stability across multiple
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário