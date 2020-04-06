Oferta especial: Para os primeiros 10 compradores, há um preço especial reduzido, após o qual o preço aumentará. Esta é uma oportunidade única de adquirir um consultor confiável a um preço com desconto.

O consultor Stellaris destaca-se pela alta porcentagem de negociações lucrativas, atingindo 70% nos últimos 10 anos de testes. Foi projetado especificamente para o par de moedas EUR/GBP no intervalo de tempo M30, mas pode ser adaptado para outros pares de moedas por meio da otimização de parâmetros. Baseia-se em vários indicadores poderosos, incluindo as principais ferramentas — Steady Bands e Donchian Channel, que fornecem sinais precisos de entrada e saída de negociações.

Os resultados dos testes de 10 anos mostram alta eficiência:

Saldo inicial : 100$

: 100$ Lucro líquido : 3.013.278$

: 3.013.278$ Porcentagem de negociações lucrativas : 70%

: 70% Máxima redução: 9%

Antes de usá-lo em contas reais, recomenda-se realizar testes com o menor risco possível para garantir que funcione corretamente com seu corretor.

Outros produtos e resultados dos testes podem ser encontrados aqui: [link para os produtos].



