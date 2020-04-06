Stellaris
- Experts
- Yury Emeliyanov
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
O consultor Stellaris destaca-se pela alta porcentagem de negociações lucrativas, atingindo 70% nos últimos 10 anos de testes. Foi projetado especificamente para o par de moedas EUR/GBP no intervalo de tempo M30, mas pode ser adaptado para outros pares de moedas por meio da otimização de parâmetros. Baseia-se em vários indicadores poderosos, incluindo as principais ferramentas — Steady Bands e Donchian Channel, que fornecem sinais precisos de entrada e saída de negociações.
Os resultados dos testes de 10 anos mostram alta eficiência:
- Saldo inicial: 100$
- Lucro líquido: 3.013.278$
- Porcentagem de negociações lucrativas: 70%
- Máxima redução: 9%
Antes de usá-lo em contas reais, recomenda-se realizar testes com o menor risco possível para garantir que funcione corretamente com seu corretor.
