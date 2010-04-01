Stellaris
- Experts
- Yury Emeliyanov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Offerta speciale: Per i primi 10 acquirenti è disponibile un prezzo speciale ridotto, dopodiché il prezzo aumenterà. Questa è un'opportunità unica per acquistare un consulente affidabile a un prezzo scontato.
Il consulente Stellaris si distingue per un'alta percentuale di operazioni redditizie, raggiungendo il 70% negli ultimi 10 anni di test. È progettato specificamente per la coppia di valute EUR/GBP con un timeframe M30, ma può essere adattato ad altre coppie di valute ottimizzando i parametri. Si basa su diversi indicatori potenti, tra cui gli strumenti principali Steady Bands e Donchian Channel, che forniscono segnali precisi di ingresso e uscita dalle operazioni.
I risultati dei test su 10 anni dimostrano un'elevata efficienza:
- Saldo iniziale: 100$
- Profitto netto: 3.013.278$
- Percentuale di operazioni redditizie: 70%
- Massima perdita (drawdown): 9%
Prima di utilizzare su conti reali, si consiglia di effettuare test con il rischio minimo per garantire il corretto funzionamento con il vostro broker.
