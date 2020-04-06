Stellaris

特別オファー：最初の10名の購入者には特別な低価格が適用され、その後価格が上がります。この機会に、信頼性の高いアドバイザーを割引価格で手に入れるユニークなチャンスです。

Stellarisアドバイザーは、過去10年間のテストで70％の高い勝率を誇ります。EUR/GBPペアのM30タイムフレーム専用に設計されていますが、パラメータの最適化によって他の通貨ペアにも適用可能です。戦略は、主要なツールであるSteady BandsおよびDonchian Channelを含む、いくつかの強力なインジケーターに基づいています。これにより、取引のエントリーとエグジットに正確なシグナルを提供します。

10年間のバックテスト結果は高いパフォーマンスを示しています：

  • 初期残高：100ドル
  • 純利益：3,013,278ドル
  • 勝率：70％
  • 最大ドローダウン：9％

リアルアカウントで使用する前に、最小限のリスクでテストを行い、ブローカーでの正しい動作を確認することをお勧めします。

その他の製品やテスト結果はこちらから確認できます：[製品へのリンク]


