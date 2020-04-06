Особое предложение: для первых 10 покупателей действует специальная низкая цена, после чего стоимость увеличится. Это уникальная возможность приобрести надежный советник по сниженной цене.

Советник Stellaris отличается высоким процентом прибыльных сделок, который достиг 70% за последние 10 лет тестирования. Он создан специально для валютной пары EUR/GBP M30, но его можно адаптировать для других валютных пар через оптимизацию параметров. В основе работы лежит несколько мощных индикаторов, включая основной инструмент — Steady Bands и Donchian Channel который обеспечивает точные сигналы на вход и выход из сделок.

Результаты тестирования за 10 лет показывают высокую эффективность:

Начальный баланс : 100$

: 100$ Чистая прибыль : 3 013 278 $

: $ Процент прибыльных сделок : 70%

: 70% Максимальная просадка: 9%

Перед применением на реальных счетах, рекомендуется провести тестирование с минимальными рисками, чтобы убедиться в его корректной работе на вашем брокере.

