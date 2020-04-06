Parabolic Sar Franctal MT4

Hallo!

Roboter Lovec Trend MT4.

Ausschließlich für die Arbeit mit dem Trend auf dem Wochenchart W1 konzipiert.


Ich biete Ihnen einen Advisor, meine eigene Entwicklung. Die Einstellungen sind universell für alle Währungspaare. Die meisten Instrumente sind geeignet, insbesondere Trendwährungspaare mit JPY, CHF, GBP. Und auch Futures und Indizes. Einstiege erfolgen ausschließlich zur Eröffnung der Kerze, was die gleiche ideale Ausführung wie im Tester und ohne Slippage ergibt. Der Ausstieg aus der Transaktion basiert auf einer Reihe von Bedingungen. Der Advisor liebt Trends. Wo er den Hauptgewinn bringt! Kein Martingal, kein Averaging und keine Ordergrids. Nur eine Transaktion, zu einer Zeit. Es ist möglich,MagicNumberzu installieren und den parallelen Handel mit mehreren Paaren zu betreiben.

Roboter Lovec Trend MT4.

Ausschließlich für die Arbeit am Trend auf dem Wochenchart W1 konzipiert.

Wenn 1-2 Punkte des parabolischen SAR erscheinen, schaltet der Roboter die Position ein.

Behält sie für etwa 10 Wochen bei.

Schaltet die Position automatisch aus. Wenn sich ein umgekehrtes Franktal bildet.

Wenn Sie den Roboter einschalten, müssen Sie auch das

Vorhandensein eines Trends auf dem Parabolic SAR auf dem Monatschart M1

des gehandelten Instruments.

