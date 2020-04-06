Parabolic Sar Franctal MT4

Привет!

Робот Lovec Trend MT4.

Предназначен исключительно для работы по тренду по недельному графику W1

Предлагаю вашему вниманию Советник, собственной разработки. Настройки универсальны для всех валютных пар. Подходит большинство инструментов, особенно трендовые валютные пары с JPY, CHF, GBP. А также фьючерсы и индексы. Входы исключительно на открытии свечи, что дает такое же идеальное исполнение как в тестере и без проскальзывания. Выход из сделки по совокупности условий. Советник любит тренды. Где он приносит основную прибыль! Никакого мартингейла, никаких усреднений и сеток ордеров. Только одна сделка, в один момент времени. Есть возможность установить Magic Number , и вести параллельную торговлю по нескольким парам.

Робот Lovec Trend MT4.

Предназначен исключительно для работы по тренду по недельному графику W1.

При появлении 1-2 точки Parabolic SAR робот включает позицию.

Выдерживая ее около 10 недель.

Автоматически выключает позицию.При образовании обратного фрактала.

При включении робота в работу нужно также проверить

наличие тренда по Parabolic SAR на месячном графике M1

торгуемого инструмента.