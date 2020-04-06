Parabolic Sar Franctal MT4

Привет!

Робот Lovec Trend MT4.

Предназначен исключительно для работы по тренду по недельному графику W1

Предлагаю вашему вниманию Советник, собственной разработки. Настройки универсальны для всех валютных пар. Подходит большинство инструментов, особенно трендовые валютные пары с JPY, CHF, GBP. А также фьючерсы и индексы. Входы исключительно на открытии свечи, что дает такое же идеальное исполнение как в тестере и без проскальзывания. Выход из сделки по совокупности условий. Советник любит тренды. Где он приносит основную прибыль! Никакого мартингейла, никаких усреднений и сеток ордеров. Только одна сделка, в один момент времени. Есть возможность установить    Magic  Number  , и вести параллельную торговлю по нескольким парам.

Робот Lovec Trend MT4.

Предназначен исключительно для работы по тренду по недельному графику W1.

При появлении 1-2 точки Parabolic SAR робот включает позицию.

Выдерживая ее около 10 недель. 

Автоматически выключает позицию.При образовании обратного фрактала.

При включении робота в работу нужно также проверить

наличие тренда по Parabolic SAR на месячном  графике M1

торгуемого инструмента.

Рекомендуем также
Moving Average Crossover with RSI
Rowan Stephan Buys
Эксперты
Moving Average Crossover + RSI EA — Чистая и Надёжная Трендовая Система, Которая Просто Работает Ищете советник, который простой, дисциплинированный и эффективный — без лишней сложности? Этот Expert Advisor создан для трейдеров, которым нужны чёткие входы по тренду, сильное подтверждение и умное управление рисками, адаптирующееся к рынку. MA Crossover + RSI EA объединяет классическую трендовую стратегию с подтверждением импульса, обеспечивая качественные сигналы, меньше ложных входов и полнос
Fx4lights
Vladimir Deryagin
Эксперты
Советник состоит из четырех популярных индикаторов: MovingAverage Stochastic MACD ZigZag Есть возможность использовать как все четыре индикатора вместе, так и по отдельности, подбирая для себя необходимую комбинацию. Основные настройки Эксперта Magic - магический номер ордера Volume - объем открываемой сделки Slippage - проскальзывание цены при открытии ордера StopLoss - закрыть ордер по достижении определенного убытка в пунктах TakeProfit - желаемая прибыль в пунктах TrailingStop - перенос Sto
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Эксперты
This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
Abuza 4
Andrej Nikitin
Эксперты
Описание Abuza 4 - внутридневная торговая система, извлекающая прибыль на откатных движениях цены. Эксперт оптимизирован для работы на EURUSD, но может прибыльно работать и на других валютных парах. Есть возможность включения мартингейл, что требует особой осторожности (часто и вовремя выводить прибыль!). Ознакомиться со статистикой работы эксперта для разных брокеров, на разных инструментах можно в разделе Торговые сигналы для MetaTrader 4 . Параметры Управление рисками: enter volume - объем вх
Mind the Gaps
Staffan Ofwerman
Эксперты
This Expert Advisor is using three Moving Averages to find the direction of the trend. There is three different Moving Averages that has to be in the right order and the EA is looking for this in different timeframes to make sure it's in the order to trade. Then the EA will look for both the Stochastic and RSI in different timeframes before everything is looking good. Now it will take a BUY or SELL trade, depending on the indicators. It will set the Stop Loss and Take Profit depending on the hig
EA140 MultiFX CrossFire MA
Jose Francisco Flores Rojas
Эксперты
The MultiFX CrossFire MA is an Expert Advisor designed to trade with high precision using the 20-period Simple Moving Average (SMA) channel . The main trading logic is based on: Buy entry : when the candle crosses from below the lower boundary of the 20 SMA and then breaks through the upper boundary, the EA opens a long position. Sell entry : when the candle crosses from above the upper boundary of the 20 SMA and then breaks through the lower boundary, the EA opens a short position. If the marke
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Эксперты
Советник использует для анализа рынка и определения торговых сигналов индикатор FletBoxPush . Индикатор встроен в советник и дополнительная установка его на график не обязательна. Торговля происходит на пробой уровней определенных как границы флета. Используется ограничение убытков. Описание настроек советника TimeFrames - период графика, настройка для индикатора colour - цвет участка цены, определенного как флет, настройка для индикатора Rectangle - показывать участки цены определенных как фле
Fibonacci System
Maksim Neimerik
Эксперты
Основным принципом работы данной системы является торговля от уровней Фибоначчи. Кроме основных уровней Фибоначчи (23.6; 38.2; 50.0; 61.8; 100.0;) в советник добавлены пользовательские уровни (34.0; 36.0; 64.0; 66.0;). Вы можете самостоятельно принимать решения, от каких именно уровней будет осуществляется торговля. Пример сделки: когда на рынке присутствует бычий тренд и цена делает "откат" к уровням (как мы помним, уровни мы выбираем сами), советник открывает ордера на покупку. И зеркально про
Pinok
Yury Emeliyanov
Эксперты
Pinok — торговый советник для EURGBP (M30), основанный на пробое экстремумов предыдущего бара и фильтрации по осциллятору ATR MA. Работает в заданный торговый интервал времени с фиксированным стоп-лоссом и тейк-профитом. Логика Вход в покупки: если цена открытия ниже минимума прошлого бара и ATR MA Oscillator ниже нуля. Вход в продажи: если цена открытия выше максимума прошлого бара и ATR MA Oscillator ниже нуля. Выход: фиксированный тейк-профит (+90 пунктов) или стоп-лосс (-400 пунктов). Торго
EA One Hit One Kill
Tran Quang Trung
1 (1)
Эксперты
This is a price action trading robot, the EA will stick to the medium term trend and price to deliver trades. Orders are always protected by the user set stop loss points. With the capital management system, it will help that EA operates in accordance with its purpose. Telegram : https://t.me/trungtqIT Timeframe is H1. Minimum account balance: $30. Attention is Important: EA only test live on demo or real accounts. Backtest results are just random and inaccurate. Features: Every trade is prote
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Эксперты
EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
The Last Fractals MT4
Marta Gonzalez
Эксперты
The Last Fractals , is a trading system that uses fractals to determine market corrections. The Last Fractals, is a system that detects an entry point and initiates an operational algorithm. This algorithm is different if the input is correct or wrong. From the inputs you can control the initial loting of the algorithm, if the trade goes against you the lotage is maintained, but if it goes in your favor the lotage is increased to improve your profit. You can download the demo and test it you
Artificial Neural Network Pro
Vladimir Tkach
4 (2)
Эксперты
Эксперт торгует по сигналам искусственной нейронной сети. Сеть с одним скрытым слоем. Наличие сигнала проверяется по закрытию бара заданного периода, что многократно увеличивает скорость оптимизации и тестирования. От предыдущей версии эксперта отличается рядом дополнительных возможностей: работает с отложенными ордерами; последующие сделки открывает с увеличенным лотом на заданный шаг; устанавливает сделку в безубыток по истечении заданного времени после её открытия; закрытие сделок по заданном
Survive
Fabrizio Pierantoni
Эксперты
Survive expert advisor. Trading algorithm developed based on the combination of MACD and RSI indicators. Only one buy/sell order is executed. No martingales or other recovery techniques. In case of loss the system automatically closes the order if no stop loss is set based on the parameters entered. The system is suitable for all currencies. basic settings for usd/jpy currencies H1 Timeframe. //------------------------declaration of variables------------------------ ------ MagicNumber ; // M
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Эксперты
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
IRobot Alligators
Paranchai Tensit
Эксперты
Советник IRobot Alligators основан на теории хаоса и техническом индикаторе Аллигатор. Этот советник состоит из трех линий, наложенных на ценовой график, представляющих собой челюсть, зубы и губы Аллигатора. Он предназначен для подтверждения наличия тренда, а также его направления. Как и со всеми скользящими средними, первой двигается короткая (зеленая), за ней следует средняя (красная), а затем длинная (синяя) линия. Если три линии переплетены, то рот аллигатора закрыт, и он "спит". В осциллято
Abrupt400
Andrej Nikitin
Эксперты
Abrupt400 - внутридневная торговая система, работающая на кратковременных откатных движениях цены. Эксперт может работать и на других валютных парах. Есть возможность включения мартингейла, что требует особой осторожности . Ознакомиться со статистикой работы эксперта для разных брокеров, на разных инструментах можно в разделе  Торговые сигналы для MetaTrader 4.   Параметры Управление рисками: enter volume - объем входа. При значении больше 0 - количество лотов, меньше 0 - процент от свободных ср
Boxmaster RSIx2 MT4
Mikhail Mitin
Эксперты
Основное: Не мартингейл, не сеточник, работает на всех парах;  В основе хороший рациональный алгоритм; Работа по взаимодействию двух индикаторов:  RSI(со старшего таймфрейма - работает как фильтр сигналов) и RSI(с младшего таймфрейма - работает как сигнал) ; Присутствует хорошая система money management (есть несколько вариантов trailing stop loss); Есть возможность работы по закрытым свечам, и по текущим свечам; Быстро оптимизируется (максимально ускорена работа). Актуальные сеты после оптимиза
EA Secret Average Trade MT4
Ruslan Pishun
Эксперты
Secret Average Trade : это   революционная систе ма   непохожая ни на одну другую,  в  стратегии используется такие алгоритмы как: сетки, усреднения, хеджирования и частично использует  алгоритмы мартингейла.     Торговля ведется на 17 валютных пар одновременно и использует таймфреймы: 9. Полностью автоматическая торговля с расчетом входов на основе системы разновидных Трендов и также поддерживает торговлю на Реверс.  Преимущества Частичное закрытие, чтобы уменьшить нагрузки на депозит. Усредня
Long or Short MT4
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Сеточный советник без применения индикаторов. При установке на график советник сразу начинает свою работу, в зависимости от настроек он может работать только BUY, SELL или BUY и SELL одновременно. В советнике есть параметр нового цикла, если вы хотите завершить торговлю то установите параметр NEW_CYCLE = false, и советник не будет открывать новую серию ордеров. каждая сделка может иметь стоп-лосс, тейк-профит и сопровождаться трейлинг-стопом. Имеет фильтры по спреду, максимальному лоту и количес
Gold Angels
Hong Ling Mu
3.5 (4)
Эксперты
Welcome to the Forex Gold Angel EA , which is a highly stable profit-generating EA. It comes highly recommended. The logic behind the EA is simple. It uses the BAND indicator, which triggers a flag when the price deviates from the band. However, it does not enter a trade at this point. Instead, it carefully monitors the price movement. When the price returns to the band and touches the center line, it enters a trade in the direction of the trend. This strategy is simple, but it yields significan
FREE
EA NoName
Tran Quang Trung
Эксперты
This is a price action trading robot, the EA will stick to the medium term trend and price to deliver trades. Orders are always protected by the user set stop loss points. With the capital management system, it will help that EA operates in accordance with its purpose. Telegram : https://t.me/trungtqIT Timeframe is M15 Minimum account balance: $500. Attention is Important: EA only test live on demo or real accounts. Backtest results are just random and inaccurate. Features: Every trade is prote
Universal Full Invisible Controller
Ihar Volkau
Эксперты
Hello, dear traders! Allow me to present an indispensable assistant for your Forex trading.  First of all, I want to focus your attention on the fact that the first trade order is opened MANUALLY by you by pressing the corresponding button of the selected direction of the transaction according to your strategy. I will give you 10 reasons why each trader should have this advisor! -)) 1) Such levels as Stop Loss, Take Profit, as well as deferred averaging warrants will be STRICTLY VIRTUAL, that is
QGrid
Sergey Shigorin
Эксперты
QGrid - торговый робот для валютной пары EURUSD и таймфрейма M1. Торговая стратегия. Открывается первый ордер по двум индикаторам Moving Average. Если ордер входит в прибыль, то он закрывается, и всё начинается заново. Если ордер входит в убыток, то постепенно открывается сетка ордеров. Когда сетка выходит в прибыль, то она закрывается, и всё начинается заново. Параметры. qauto = true - устанавливать параметры автоматически. Для оптимизации задаётся значение false. qperiod1 = 14 - период перв
Dynamic Swing EURUSD
Kenji Yamamura
Эксперты
This Expert Advisor is a trading strategy targeting the EURUSD on the 1-hour chart. It is based on entry and exit reversals using specific technical indicators and performs trend-following trades.   I don’t want to rely on just one EA; I want to build a portfolio and diversify my risks..." If that sounds like you, this EA is perfect for your needs. This EA is designed with portfolio management in mind, making it an excellent complement to other EAs to achieve stable performance.   The Benefit of
Underground
Dmitry Shutov
Эксперты
Общие сведения Эксперт работает по принципу мартингейл. Основной задачей было сократить просадку и получить сбалансированный график при помощи торговли на 4-6 графиках одновременно. Мониторинг моих счетов: https://www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael Рекомендации Рекомендую использовать эксперта на 4-6 парах. Для торговли рекомендуется использовать пары с 4 или 5 знаками после запятой. Не рекомендую использовать для торговли пары содержащие символ JPY. Параметр Step определяется опытным путём
Parabolic Sar Advisor Pro
Alexander Nikolaev
Эксперты
Советник расставляет отложенные ордера по точкам индикатора Parabolic Sar. После установки он передвигает ордера вслед за индикатором. Можно настроить на открытие ордеров только BuyStop или только SellStop, если необходимо. По умолчанию выставляются отложенные ордера и на покупку, и на продажу. Кроме индикатора Parapolic Sar, этот советник использует и другие индикаторы для более правильного решения открытия позиции, так что Вам не нужно вмешиваться в его торговлю. Например, он определяет диверг
Delta On gitFlex
Mohammad Reza Rezaei
Эксперты
The Delta EA is one of the most reliable MT4 Expert Advisors, designed without employing risky strategies like Martingale, grid trading, or other dangerous money management methods. Key Highlights: Multi-Pair Trading: Compatible with CADCHF, GBPCHF, GBPJPY, GBPUSD, NZDCAD, USDCHF, USDJPY, EURGBP, AUDCHF Simple Setup: Only one chart setup is required to manage all the listed pairs simultaneously, simplifying the process. Tested Reliability: Extensively tested on ICMarkets (Raw Spread accounts).
Simply System Trend Line
Szymon Palczynski
5 (1)
Эксперты
I personally love trading robots, but there are many situations where semi-auto trading is superior to automation. The system is very simple and effective.  Trend lines are typically used with price charts, however they can also be used with a range of technical analysis charts such as CCI and RSI.  What is the trend line?  Trend line is a bounding line for the price movement. It is formed when a diagonal line can be drawn between a minimum of three or more price pivot points. A line can be
EA Ultra Speed MT4
Ruslan Pishun
Эксперты
Стратегия торговли: Скальпинг. В основе советника   "EA Ultra Speed"   лежит безиндикаторная работа строго по заданным правилам открытия и закрытия сделок.   Советник  с оздавался и тестировался на основных парах, но это не значит, что вы не можете опробовать его на других валютных парах. Идея состоит в том, что на заданном расстоянии от текущей цены выставляется отложенные ордера вверх или вниз. Допустим, цена в течение часа повысилась на 10 пунктов и достигла 1,3025. Советник идет вслед за це
С этим продуктом покупают
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Эксперты
Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Capybara
Sergey Kasirenko
4.72 (53)
Эксперты
Capybara EA – это усовершенствованная автоматизированная система отслеживания тренда, основанная на индикаторе Hama. Если рынок станет медвежьим и индикатор станет красным, советник будет продавать, если рынок станет бычьим, а индикатор станет синим, советник будет покупать. Советник может точно определить начало восходящего и нисходящего тренда и будет контролировать открытые сделки в стиле мартингейла/сетки, пока не достигнет TP. Рекомендуемые пары: все основные пары, такие как евроUSD; аудусд
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.85 (40)
Эксперты
Советник Trend Ai разработан для работы с индикатором Trend Ai, который выполняет собственный анализ рынка, сочетая определение тренда с оперативными точками входа и оповещениями о развороте, и автоматически обрабатывает все сигналы индикатора! Советник содержит ряд внешних параметров, которые полностью настраиваются и позволяют трейдеру настроить советник по своему усмотрению. Как только появится зеленая точка, советник будет готов к покупке. Как только восходящий тренд подтвердится синей стр
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Эксперты
Scalp Unscalp — это краткосрочная двунаправленная скальпинг-система, которая стремится быстро извлечь прибыль за счёт точных входов. Сигнал Scalp Unscalp в реальном времени скоро появится! Текущая цена будет повышена. Ограниченная цена 99 USD Без сетки, без мартингейла. Каждая сделка открывается отдельно Доступен фиксированный стоп-лосс с виртуальной системой динамического трейлинг-стопа Интерактивная торговая панель и точные настройки размера лота Рекомендуется График: EURUSD, GBPUSD, USDCHF,
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
DCA CycleMax
Jin Sangun
Эксперты
Введение в DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Обзор DCA CYCLEMAX — это мощная полуавтоматическая программа торговли по сетке (EA), оптимизированная для активов с сильными однонаправленными трендами на рынке. Она особенно эффективна для активов с высокой волатильностью и устойчивыми трендами в одном направлении, таких как золото (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) и криптовалюты. Используя стра
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Эксперты
SNeox AI — автоматический мультивалютный торговый робот для стабильной долгосрочной торговли на рынке Forex. Советник разработан на базе проверенных алгоритмов анализа рыночной цены и волатильности и ориентирован на аккуратную торговлю с контролируемыми рисками. ВНИМАНИЕ! Новогодняя акция, первые 15 покупок - 99$ Следующие 15 - 159$ Финальная цена - 229$ Торопитесь воспользоваться предложением! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 Торговые инструменты: EURUSD GBPUSD NZDUS
The Golden Way
Lin Lin Ma
Эксперты
The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Эксперты
Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Эксперты
HFT Prop Firm EA, также известный как Green Man из-за своего отличительного логотипа, является экспертом-советником (EA), специально созданным для преодоления проблем или оценок со стороны проприетарных торговых компаний (prop firms), которые разрешают стратегии высокочастотной торговли (HFT). На ограниченный период: бесплатные утилиты стоимостью $198 при покупке HFT Prop Firm EA Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Мониторинг производительности при прохождении HFT Ch
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Эксперты
- Real price is 300$ - Limited Discount (It is 49$) -  Only 1 purchase is 49$. - Lifetime update free Welcome, Bitcoin Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingale, No Grid, No Scam Bitcoin is a cryptocurrency, a peer-to-peer digital currency that operates independently of a central governing authority . Bitcoin enables direct transactions between users, secured by cryptographic technology and recorded on a transparent and immutable ledger   without centra
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Эксперты
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
AW Classic MACD EA
AW Trading Software Limited
3.5 (4)
Эксперты
Полностью автоматизированная торговая система. В качестве сигналов используется классический индикатор   MACD , соединяющий в себе трендовый индикатор с осциллятором для обнаружения точек входа. Использует усреднение, функцию закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота. Имеет продвинутую информационную панель и три типа уведомлений. Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT5 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Полностью автоматизированная то
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Эксперты
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Эксперты
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Эксперты
KonokaSystemNEO - одна из трех сестер ( NEO, JOY, FUN ), основанных на KonokaSystem, с новой индивидуальностью и является оригинальным советником. Торговый стиль - дневная торговля с полуночи до середины дня по японскому времени. Валютная пара - "USDJPY", вход осуществляется по цене открытия M5. Каждая из трех сестер имеет свою логику и оснащена двумя типами входов и двумя типами выходов. Никакой логики сетки или мартингейла не используется. Внутренняя логика повторяет прибыль и убыток, проглат
PAHunter
Van Hoa Nguyen
3.8 (5)
Эксперты
PAHunter the ground breaking MT4 expert advisor is changing the way you trade gbpusd, gbpcad eurchf, euraud, audcad, usdchf, eurusd. currency pairs! Developed by a team of experienced traders with over 10+ years of trading experience in the forex market. The current version adds a number of features that help increase system consistency. Trade with scalping strategy on M5 timeframe. Orders always come with a fixed stop loss and take profit level. Robots do not use potentially risky strategies.
Другие продукты этого автора
Lovec MT4
Vladimir Lovec
Эксперты
Здравствуйте! Робот Lovec MT4. Предназначен исключительно для работы по тренду по девному графику D1. Предлагаю Вашему вниманию Советник, собственной разработки. Настройки универсальны для всех валютных пар. Подходит большинство инструментов, особенно трендовые валютные пары с JPY, CHF, GBP. А также фьючерсы и индексы. Входы выполняются исключительно  на открытии свечи, что дает идеальное исполнение такое же как в тестере и без проскальзываний. Выход из сделки по комбинации условий. Советник люб
Lovec MT5
Vladimir Lovec
Эксперты
Здравствуйте! Робот Lovec MT5. Предназначен исключительно для работы по тренду по д н евному графику D1. Предлагаю Вашему вниманию Советник, собственной разработки. Настройки универсальны для всех валютных пар. Подходит большинство инструментов, особенно трендовые валютные пары с JPY, CHF, GBP. А также фьючерсы и индексы. Входы выполняются исключительно  на открытии свечи, что дает идеальное исполнение такое же как в тестере и без проскальзываний. Выход из сделки по комбинации условий. Советник
Lovec Trend MT5
Vladimir Lovec
Эксперты
Робот Lovec Trend MT5. Разработан исключительно для работы по тренду на часовом графике H1. Предлагаю вашему вниманию советник, собственную разработку. Настройки универсальны для всех валютных пар. Подходит большинство инструментов, особенно трендовые валютные пары с JPY, CHF, GBP. А также фьючерсы и индексы. Входы осуществляются исключительно на открытии свечи, что даёт такое же идеальное исполнение, как и в тестере, и без проскальзываний. Выход из сделки по совокупности условий. Сов
Lovec Color Direction MT5
Vladimir Lovec
Индикаторы
Индикатор для лучшего восприятия и распознавания текущего направления тренда, начала и окончания коррекций. Рекомендован для ручной торговли, однако есть возможность встроить в советник для автоматизированной торговли. Точки вокруг цены указывают на текущее направление тренда, цвет самих свечей указывает на наличие коррекции или ее отсутствие. Рекомендован вход в позицию по направлению текущего тренда после окончания коррекций.
Lovec Panel SAR Direction MT5
Vladimir Lovec
Индикаторы
Мульти-таймфрейм панель Parabolic SAR для лучшего визуального восприятия рыночной ситуации и оценки тренда, разворотов тренда. Используется исключительно!!! на дневном таймфрейме. Панель указывает направление движения SAR на текущем (дневном), а также на недельном (среднесрочном) и месячном (долгосрочном) таймфрейме. Есть возможность настроить цвета отображения для каждого отдельного таймфрейма. Общие настройки Step и Maximum для всей панели.
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв