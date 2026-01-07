



"Stepline MTF SNR es un indicador de línea escalonada multi timeframe sin repintado para MT4. Combina 3 niveles SNR timeframe (SBR/RBS) con filtrado Heiken Ashi incorporado para señales más limpias y precisas - especialmente potente en Oro (XAUUSD)."





Descripción :

Stepline MTF SNR - Indicador Multi-Timeframe Step Line con filtro Heiken Ashi





Stepline MTF SNR es un sofisticado indicador MT4 que muestra líneas escalonadas a través de múltiples marcos de tiempo mientras identifica zonas clave de Soporte & Resistencia con giros dinámicos:

SNR (Soporte y Resistencia)

SBR (El soporte se convierte en resistencia)

RBS (La resistencia se convierte en soporte)





Para mejorar la calidad de la señal y reducir el ruido del mercado, el indicador incluye un filtro Heiken Ashi integrado. Esta combinación ayuda a confirmar la dirección de la tendencia y las posibles zonas de inversión con mayor claridad, lo que resulta en configuraciones de mayor probabilidad.









Características principales:





Análisis multitemporal real : Visualice y analice hasta tres marcos temporales diferentes simultáneamente en su gráfico actual (por ejemplo, M15, H1 y H4).

: Visualice y analice hasta tres marcos temporales diferentes simultáneamente en su gráfico actual (por ejemplo, M15, H1 y H4). Líneas escalonadas simultáneas : Opción de mostrar tres indicadores de línea de paso independientes de los marcos temporales superiores seleccionados para una fuerte confluencia.

: Opción de mostrar tres indicadores de línea de paso independientes de los marcos temporales superiores seleccionados para una fuerte confluencia. Filtro Heiken Ashi integrado : Mejora la precisión suavizando la acción del precio y confirmando la fuerza de la tendencia - los operadores informan de señales particularmente limpias y fiables en Oro (XAUUSD) .

: Mejora la precisión suavizando la acción del precio y confirmando la fuerza de la tendencia - los operadores informan de señales particularmente limpias y fiables en . 100% sin repintado : Todas las líneas y niveles se fijan una vez formados, asegurando un comportamiento histórico y en tiempo real consistente.

: Todas las líneas y niveles se fijan una vez formados, asegurando un comportamiento histórico y en tiempo real consistente. Totalmente personalizable : Ajuste la sensibilidad a los pasos, los colores, los estilos de las líneas, la selección del marco temporal y la visibilidad de Heiken Ashi para adaptarlos a su estilo de negociación.

: Ajuste la sensibilidad a los pasos, los colores, los estilos de las líneas, la selección del marco temporal y la visibilidad de Heiken Ashi para adaptarlos a su estilo de negociación. Limpio y ligero : Retraso mínimo, funciona eficientemente en todos los símbolos y marcos temporales.

: Retraso mínimo, funciona eficientemente en todos los símbolos y marcos temporales.



Perfecto para la acción del precio, la oferta / demanda, y la tendencia de seguimiento de los comerciantes que quieren una mayor confirmación de marco de tiempo con señales suavizadas en una ventana.

Especialmente eficaz en instrumentos volátiles como XAUUSD (Oro), donde Heiken Ashi ayuda a filtrar los movimientos entrecortados y resaltar una fuerte tendencia direccional.

Se trata de una herramienta de análisis visual diseñada para facilitar la toma de decisiones, pero no garantiza beneficios.