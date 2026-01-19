EA Dashboard MT4

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
✅ Supervisión de la cuenta - Seguimiento del saldo, el capital, el nivel de margen y el apalancamiento.
✅ Gestión de posiciones - P/L en tiempo real, posiciones de compra/venta, volumen total
✅ Análisis de rendimiento - Estadísticas diarias/semanales/mesales con porcentaje de ganancias
✅ Gestión de riesgos: alertas de reducción, límites de pérdidas diarias, objetivos de beneficios
✅ Datos de mercado - Precios de compra/venta, diferenciales, tipos de swap, hora del servidor
✅ Alertas inteligentes: notificaciones automáticas de límites y objetivos de riesgo

MÉTRICAS DE RENDIMIENTO:
Cálculo del factor de beneficio
Seguimiento del ratio de ganancias/pérdidas
Análisis de ganancias/pérdidas medias
Seguimiento de la relación riesgo/recompensa
Porcentaje P/L flotante

AJUSTES PERSONALIZABLES:
Colores y posición ajustables
Límites diarios de ganancias/pérdidas
Umbrales de reducción
Estadísticas semanales y mensuales

