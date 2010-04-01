Vava Gold Miner EA

EA muy rentable con alta gestión de cuenta y bajo riesgo.

18 estrategias rentables.

Cero pérdidas 100% rentable.

18-20% de beneficio por día .

Puede duplicar el saldo de su cuenta en sólo 10 días.

Muy seguro para cuentas pequeñas a partir de 200 $.

Garantia de dinero si pierde su saldo.

No volverás a perder con este robot inteligente porque salvará tu dinero del stop out.

Le devolverá todas sus pérdidas.

24/7 de apoyo para cualquier consulta que se reunirá.