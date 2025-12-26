南非黄金产量年率y/y (South Africa Gold Production y/y)
国家：
南非
ZAR, 南非兰特
部门：
业务
|低级别
|-1.2%
|6.1%
|
5.9%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|2.3%
|
-1.2%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
黄金产量年率y/y衡量的是与前一年同月相比，在报告所述月份南非金矿开采业实际产量的变化。
南非统计局每个月都会根据矿产资源部提供的数据发布采矿和销售指数。为了获得有关采矿的信息，矿产资源部会与在南非注册的采矿企业进行面谈。
尽管过去几年产量曲线一直在下降，但南非共和国仍是全球五大金矿开采国之一。南非在1970年创下了采矿记录，当时开采的黄金产量高达1,000吨。
金矿开采是南非经济的重要组成部分，为南非的GDP和重要的就业来源做出重要贡献。生产数据用于评估GDP及其组成部分，进而用于监控政府政策。黄金产量的增长有利于国民经济，且可视为对ZAR报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"南非黄金产量年率y/y (South Africa Gold Production y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
-1.2%
6.1%
5.9%
9月 2025
5.9%
1.5%
-3.6%
8月 2025
-3.6%
-2.0%
-0.4%
7月 2025
-0.4%
-3.2%
2.9%
6月 2025
3.1%
-4.0%
1.5%
5月 2025
1.5%
-4.8%
-2.5%
4月 2025
-2.5%
-5.1%
-11.1%
3月 2025
-11.1%
-4.6%
-7.6%
2月 2025
-7.6%
-4.4%
1.0%
1月 2025
1.0%
-0.2%
-8.4%
12月 2024
-8.4%
-4.6%
-11.5%
11月 2024
-11.5%
1.8%
-3.4%
10月 2024
-3.4%
-8.3%
-3.7%
9月 2024
-3.7%
0.3%
-4.6%
8月 2024
-4.6%
-3.5%
7月 2024
-3.5%
-12.6%
6月 2024
-12.6%
-9.0%
5月 2024
-9.0%
-1.7%
4月 2024
-1.7%
-4.5%
3月 2024
-4.5%
-9.7%
-5.0%
2月 2024
-3.6%
-19.2%
-12.7%
1月 2024
-12.7%
-9.7%
-3.6%
12月 2023
-3.4%
-2.0%
-2.9%
11月 2023
-3.0%
1.4%
2.2%
10月 2023
2.2%
11.7%
-0.2%
9月 2023
-0.1%
14.0%
0.5%
8月 2023
0.6%
15.8%
8.5%
7月 2023
12.9%
15.3%
28.5%
6月 2023
28.5%
4.8%
27.9%
5月 2023
27.3%
-1.1%
27.4%
4月 2023
27.4%
-2.9%
21.6%
3月 2023
21.6%
-4.7%
1.5%
2月 2023
1.7%
-6.8%
5.2%
1月 2023
3.7%
-9.4%
-3.3%
12月 2022
-3.3%
-12.4%
-4.6%
11月 2022
-4.6%
-15.9%
-6.6%
10月 2022
-6.3%
-20.2%
-12.7%
9月 2022
-12.4%
-25.3%
-17.1%
8月 2022
-17.4%
-31.2%
-19.1%
7月 2022
-19.7%
1.9%
-28.7%
6月 2022
-28.6%
3.7%
-28.1%
5月 2022
-28.3%
6.0%
-27.8%
4月 2022
-27.8%
8.6%
-25.7%
3月 2022
-25.6%
11.1%
-9.3%
2月 2022
-9.3%
12.6%
7.2%
1月 2022
7.0%
14.7%
-15.3%
12月 2021
-15.3%
18.5%
-0.7%
11月 2021
-0.7%
22.1%
-3.7%
10月 2021
-3.5%
26.5%
-5.6%
9月 2021
-6.9%
27.8%
17.7%
