Производство золота в ЮАР г/г (South Africa Gold Production y/y)

Страна:
Южно-Африканская Республика
ZAR, Южноафриканский рэнд
Источник:
Статистическое агентство Южной Африки (Statistics South Africa)
Сектор:
Бизнес
Низкая -1.2% 6.1%
5.9%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
2.3%
-1.2%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индикатор производства золота г/г (Gold Production y/y) показывает изменение в физическом объеме производства золотодобывающей промышленности ЮАР в отчетном месяце в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года.

Каждый месяц Статистическое управление Южной Африки публикует индексы добычи и продажи полезных ископаемых на основе данных, предоставляемых Департаментом минеральных ресурсов и энергетики. Для получения информации о добыче полезных ископаемых Департамент опрашивает добывающие предприятия, зарегистрированные в ЮАР.

ЮАР находится в пятерке лидеров по добыче золота, хотя кривая добычи идет по ниспадающей в последние годы. Рекорд по добыче был поставлен в 1970 году - тогда было добыто 1000 тонн золота.

Золотодобыча — важный сектор экономики Южно-Африканской Республики, который вносит значительный вклад в ВВП страны и служит важным источником трудоустройства. Данные о добыче золота используются в оценке ВВП и его компонентов, которые, в свою очередь, используются для мониторинга государственной политики. Рост производства золота благоприятен для экономики региона и может оказать положительное влияние на котировки национальной валюты.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Производство золота в ЮАР г/г (South Africa Gold Production y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
-1.2%
6.1%
5.9%
сент. 2025
5.9%
1.5%
-3.6%
авг. 2025
-3.6%
-2.0%
-0.4%
июль 2025
-0.4%
-3.2%
2.9%
июнь 2025
3.1%
-4.0%
1.5%
май 2025
1.5%
-4.8%
-2.5%
апр. 2025
-2.5%
-5.1%
-11.1%
март 2025
-11.1%
-4.6%
-7.6%
февр. 2025
-7.6%
-4.4%
1.0%
янв. 2025
1.0%
-0.2%
-8.4%
дек. 2024
-8.4%
-4.6%
-11.5%
нояб. 2024
-11.5%
1.8%
-3.4%
окт. 2024
-3.4%
-8.3%
-3.7%
сент. 2024
-3.7%
0.3%
-4.6%
авг. 2024
-4.6%
-3.5%
июль 2024
-3.5%
-12.6%
июнь 2024
-12.6%
-9.0%
май 2024
-9.0%
-1.7%
апр. 2024
-1.7%
-4.5%
март 2024
-4.5%
-9.7%
-5.0%
февр. 2024
-3.6%
-19.2%
-12.7%
янв. 2024
-12.7%
-9.7%
-3.6%
дек. 2023
-3.4%
-2.0%
-2.9%
нояб. 2023
-3.0%
1.4%
2.2%
окт. 2023
2.2%
11.7%
-0.2%
сент. 2023
-0.1%
14.0%
0.5%
авг. 2023
0.6%
15.8%
8.5%
июль 2023
12.9%
15.3%
28.5%
июнь 2023
28.5%
4.8%
27.9%
май 2023
27.3%
-1.1%
27.4%
апр. 2023
27.4%
-2.9%
21.6%
март 2023
21.6%
-4.7%
1.5%
февр. 2023
1.7%
-6.8%
5.2%
янв. 2023
3.7%
-9.4%
-3.3%
дек. 2022
-3.3%
-12.4%
-4.6%
нояб. 2022
-4.6%
-15.9%
-6.6%
окт. 2022
-6.3%
-20.2%
-12.7%
сент. 2022
-12.4%
-25.3%
-17.1%
авг. 2022
-17.4%
-31.2%
-19.1%
июль 2022
-19.7%
1.9%
-28.7%
июнь 2022
-28.6%
3.7%
-28.1%
май 2022
-28.3%
6.0%
-27.8%
апр. 2022
-27.8%
8.6%
-25.7%
март 2022
-25.6%
11.1%
-9.3%
февр. 2022
-9.3%
12.6%
7.2%
янв. 2022
7.0%
14.7%
-15.3%
дек. 2021
-15.3%
18.5%
-0.7%
нояб. 2021
-0.7%
22.1%
-3.7%
окт. 2021
-3.5%
26.5%
-5.6%
сент. 2021
-6.9%
27.8%
17.7%
123
