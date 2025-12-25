Индикатор производства золота г/г (Gold Production y/y) показывает изменение в физическом объеме производства золотодобывающей промышленности ЮАР в отчетном месяце в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года.

Каждый месяц Статистическое управление Южной Африки публикует индексы добычи и продажи полезных ископаемых на основе данных, предоставляемых Департаментом минеральных ресурсов и энергетики. Для получения информации о добыче полезных ископаемых Департамент опрашивает добывающие предприятия, зарегистрированные в ЮАР.

ЮАР находится в пятерке лидеров по добыче золота, хотя кривая добычи идет по ниспадающей в последние годы. Рекорд по добыче был поставлен в 1970 году - тогда было добыто 1000 тонн золота.

Золотодобыча — важный сектор экономики Южно-Африканской Республики, который вносит значительный вклад в ВВП страны и служит важным источником трудоустройства. Данные о добыче золота используются в оценке ВВП и его компонентов, которые, в свою очередь, используются для мониторинга государственной политики. Рост производства золота благоприятен для экономики региона и может оказать положительное влияние на котировки национальной валюты.

