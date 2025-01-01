El Resumen de opiniones del Banco de Japón se publica 8 veces al año, 10 días después del anuncio de la política monetaria y las decisiones sobre tasas de interés. El Resumen describe la opinión del regulador sobre la situación actual y las perspectivas de inflación y crecimiento económico. Muestra la opinión consensuada de los miembros de la junta del Banco de Japón sobre la situación económica y monetaria en el país, aclarando al mismo tiempo su decisión sobre la política monetaria.

El Banco de Japón se compone de un Gobernador, dos Vicegobernadores, los Miembros de la Junta de Política (seis), los Auditores (tres o menos), los Directores Ejecutivos (seis o menos) y los Consejeros (unos pocos). El Gobernador, los Vicegobernadores y los Directores Ejecutivos son nombrados por el Gabinete con el consentimiento de la Cámara de Representantes.

Este informe incluye los pronósticos sobre la inflación y el crecimiento económico del Banco de Japón. El efecto del resumen de opiniones sobre el yen japonés depende del pronóstico.