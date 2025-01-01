O Resumo dos Pareceres do Banco do Japão (BoJ Summary of Opinions) ocorre 8 vezes por ano, 10 dias após o anúncio da decisão - feita pelo regulador - sobre política monetária e taxas de juros. O resumo descreve a visão do regulador sobre a situação e as perspectivas de inflação e crescimento econômico. Ela reflete o consenso dos membros do conselho do Banco do Japão sobre a situação econômica e monetária no país e explica a sua decisão sobre a política monetária. A administração do Banco do Japão inclui presidente (governador), membros do conselho político (9), auditores (três ou menos), diretores executivos (até 6) e consultores. O presidente, seus substitutos e diretores executivos são nomeados pelo Gabinete de Ministros com o consentimento da Câmara dos Deputados.

O resumo contém previsões de inflação e crescimento econômico do Banco do Japão. O impacto do resumo de opiniões sobre o iene japonês depende da previsão.