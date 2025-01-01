日銀は国の行政機関ではないものの金融政策は行政の範疇に属すると考えられ、独立行政委員会に準じる存在と位置づけられています。

物価の長期的な安定はマクロ経済的に重要であるところ、政治部門は短期的な手法をとることを選好しがちであるため、長期的な公益確保・政治的中立性の観点から自主性・独立性が認められています。

日本銀行には役員として、総裁（1人）、副総裁（2人）、監事（3人以内）、理事（6人以内）、参与（若干名）、審議委員（6人）がいます。総裁、副総裁、審議委員は、衆参両議院の同意を得て内閣が任命します。

日銀意見概要は、年8回、規制当局の金融政策と金利決定発表の10日後に発表されます。この要約は、現在の状況、インフレと経済成長の見通しに関する規制当局の意見を述べるものです。日本銀行審議委員の経済的、金融的状況に関する合意形成が反映され、金融政策の決定が明確にされます。

意見概要の日本円に対する影響は、その予測に依存します。このレポートには、インフレと経済成長に対する日本銀行の予測が含まれています。

金融政策声明が発表されてから約10日後に、年間8回の予定です。