BoJ Görüşlerin Özeti, BoJ'un para politikasına ve faiz oranına ilişkin kararının açıklanmasından 10 gün sonra olmak üzere yılda 8 kez yayınlanır. Özet, BoJ'un mevcut ekonomik duruma bakışını ve enflasyona ve ekonomik büyümeye ilişkin beklentilerini açıklar. Japonya Merkez Bankası Kurul üyelerinin ülkedeki ekonomik ve finansal duruma ilişkin fikir birliğini yansıtır ve para politikasına ilişkin kararlarını netleştirir.

Japonya Merkez Bankasının yönetimi şu kişilerden oluşur: bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı, Politika Kurulu Üyeleri (altı), Denetçiler (üç veya daha az), İcra Direktörleri (altı veya daha az) ve Danışmanlar (birkaç). Başkan, Başkan Yardımcıları ve İcra Direktörleri, Temsilciler Meclisinin onayı ile Bakanlar Kurulu tarafından atanır.

BoJ Görüşlerin Özeti, Japonya Merkez Bankasının enflasyona ve ekonomik büyümeye ilişkin tahminlerini içerir. Görüşlerin özetinin Japon yeni üzerindeki etkisi tahminlere bağlıdır.