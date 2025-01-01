Le résumé des appréciations de la BoJ est publié 8 fois par an, 10 jours après l’annonce des décisions de politique monétaire et de taux d’intérêt. Le résumé décrit l’opinion de l’organisme de réglementation concernant l’état actuel des choses et les perspectives d’inflation et de croissance économique. Il traduit le consensus des membres du conseil d’administration de la Banque du Japon sur la condition économique et monétaire du pays et clarifie leur décision sur la politique monétaire.

La Banque du Japon compte un gouverneur, deux vice-gouverneurs, les membres du Conseil d’administration (six), les commissaires aux comptes (trois ou moins), les administrateurs (six ou moins) et les conseillers (quelques-uns). Le Gouverneur, les Vice-Gouverneurs et les Directeurs exécutifs sont nommés par le Cabinet avec l’accord de la Chambre des représentants.

Ce rapport comprend les prévisions d’inflation et de croissance économique de la Banque du Japon. L’impact du résumé de l’opinion sur le yen japonais dépend des prévisions.