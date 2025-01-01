Публикация резюме мнений от Банка Японии (BoJ Summary of Opinions) происходит 8 раз в год, через 10 дней после оглашения решения о монетарной политике и процентной ставке регулятора. В резюме описывается взгляд регулятора на сложившуюся ситуацию и на перспективы инфляции и экономического роста. Оно отражает консенсусную точку зрения членов совета директоров Банка Японии на экономическую и монетарную ситуацию в стране и разъясняет их решение о денежно-кредитной политике.

В управление Банка Японии входят: председатель, члены политического совета (9), аудиторы (три или меньше), исполнительные директора (до 6) и советники. Председатель, его заместители и исполнительные директора назначаются Кабинетом министров с согласия Палаты представителей.

Резюме содержит прогнозы по инфляции и экономическому росту от Банка Японии. Влияние резюме мнений на японскую иену зависит от прогноза.