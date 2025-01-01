Il Sommario delle Opinioni della BoJ viene pubblicato 8 volte l'anno, 10 giorni dopo l'annuncio delle decisioni di politica monetaria e dei tassi di interesse. I Sommari descrivono l'opinione dell'autorità di regolamentazione in merito allo stato attuale delle cose e alle prospettive di inflazione e crescita economica. Riflette il punto di vista del consenso dei membri del consiglio di amministrazione della Banca del Giappone sulla situazione economica e monetaria nel paese e chiarisce la loro decisione sulla politica monetaria.

La Banca del Giappone ha un Governatore, due Vice Governatori, i Membri del Policy Board (sei), i Revisori dei Conti (tre o meno), i Direttori Esecutivi (sei o meno) e i Consiglieri (pochi). Il Governatore, i Vice Governatori e i Direttori Esecutivi sono nominati dal Gabinetto con il consenso della Camera dei Rappresentanti.

Questo rapporto include le previsioni di inflazione e crescita economica della Banca del Giappone. L'effetto del riepilogo del parere sullo yen giapponese dipende dalla previsione.