Die Zusammenfassung der Stellungnahmen der BoJ wird 8-mal im Jahr veröffentlicht, 10 Tage nach der Bekanntgabe der Geldpolitik und der Zinsentscheidungen. Die Zusammenfassung beschreibt die Meinung der Regulierungsbehörde zum aktuellen Stand der Dinge und zu den Aussichten auf Inflation und Wirtschaftswachstum. Sie spiegelt den Konsens der Aufsichtsratsmitglieder der Bank von Japan über die Wirtschaft und der finanzielle Situation des Landes und erläutert ihre Entscheidung über die Geldpolitik.

Die Bank of Japan hat einen Gouverneur, zwei stellvertretende Gouverneure, die Mitglieder des Policy Board (sechs), die Auditoren (drei oder weniger), die Exekutivdirektoren (sechs oder weniger) und Berater (einige wenige). Der Gouverneur, die stellvertretenden Gouverneure und die Exekutivdirektoren werden vom Kabinett mit Zustimmung des Repräsentantenhauses ernannt.

Dieser Bericht enthält Inflations- und Wirtschaftswachstumsprognosen der Bank of Japan. Die Auswirkungen der Meinungsumfrage auf den japanischen Yen hängen von der Prognose ab.