MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafici ScientificiCCurveYMax TypeNameColorXMaxXMinYMaxYMinSizePointsSizePointsFillPointsColorGetXGetYLinesStyleLinesIsSmoothLinesSmoothTensionLinesSmoothStepLinesEndStyleLinesWidthHistogramWidthCustomPlotCBDataCustomPlotFunctionPointsTypeStepsDimensionTrendLineCoefficientsTrendLineColorTrendLineVisibleUpdateVisible YMax Restituisce il valore massimo della funzione Y (solo numeri reali). double YMax() Valore di ritorno Valore massimo della funzione Y (solo numeri reali). XMin YMin