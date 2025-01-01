ドキュメントセクション
Load

リストデータをファイルから読み込みます。

virtual bool  Load(
  int  file_handle      // ファイルハンドル
  ）

パラメータ

file_handle

[in] 既に FileOpen() 関数で開かれたバイナリファイルのハンドル

戻り値

成功の場合は true、エラーが発生した場合は false

注意事項

When reading list elements from the file, the CList::CreateElement(int) method is called to create each element.

例:

//--- CLoad::Load(int) の例
#include <Arrays\List.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  int    file_handle;
  CList *list=new CList;
  //---
  if(list!=NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- ファイルを開く
  file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);
  if(file_handle>=0)
    {
    if(!list.Load(file_handle))
       {
        //--- ファイル読み込みエラー
        printf("File load: Error %d!",GetLastError());
        delete list;
        FileClose(file_handle);
        //---
        return;
       }
    FileClose(file_handle);
    }
  //--- リスト要素を使用する
  //--- . にて。にて。
  //--- リストを削除する
  delete list;
 }