- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
リストデータをファイルから読み込みます。
virtual bool Load(
パラメータ
file_handle
[in] 既に FileOpen() 関数で開かれたバイナリファイルのハンドル
戻り値
成功の場合は true、エラーが発生した場合は false
注意事項
When reading list elements from the file, the CList::CreateElement(int) method is called to create each element.
例:
//--- CLoad::Load(int) の例