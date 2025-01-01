- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
Load
Carrega a lista de dados de um arquivo.
|
virtual bool Load(
Parâmetros
file_handle
[in] Manipulador aberto anteriormente, com a função FileOpen (...), binária
Valor do Retorno
verdadeiro - concluído com sucesso, falso - com erro.
Observação
Quando lê a partir dos itens da lista de arquivo para criar, cada elemento do método é chamado CList :: CreateElement ().
Exemplo
|
//--- example for CLoad::Load(int)