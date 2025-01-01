Load

Carrega a lista de dados de um arquivo.

virtual bool Load(

int file_handle

)

Parâmetros

file_handle

[in] Manipulador aberto anteriormente, com a função FileOpen (...), binária

Valor do Retorno

verdadeiro - concluído com sucesso, falso - com erro.

Observação

Quando lê a partir dos itens da lista de arquivo para criar, cada elemento do método é chamado CList :: CreateElement ().

Exemplo