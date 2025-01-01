ДокументацияРазделы
Загружает данные списка из файла.

virtual bool  Load(
   int  file_handle      // хэндл файла
   )

Параметры

file_handle

[in]  Хэндл бинарного файла, открытого ранее при помощи функции FileOpen(...).

Возвращаемое значение

true – в случае успешного завершения, false – в случае ошибки.

Примечание

При чтении из файла элементов списка, для создания каждого элемента вызывается метод CList::CreateElement().

Пример:

//--- example for CLoad::Load(int) 
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   int    file_handle; 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list!=NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- open file 
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI); 
   if(file_handle>=0) 
     { 
      if(!list.Load(file_handle)) 
        { 
         //--- file load error 
         printf("File load: Error %d!",GetLastError()); 
         delete list; 
         FileClose(file_handle); 
         //--- 
         return
        } 
      FileClose(file_handle); 
     } 
   //--- use list elements 
   //--- . . . 
   //--- delete list 
   delete list; 
  } 