Загружает данные списка из файла.
virtual bool Load(
Параметры
file_handle
[in] Хэндл бинарного файла, открытого ранее при помощи функции FileOpen(...).
Возвращаемое значение
true – в случае успешного завершения, false – в случае ошибки.
Примечание
При чтении из файла элементов списка, для создания каждого элемента вызывается метод CList::CreateElement().
Пример:
//--- example for CLoad::Load(int)