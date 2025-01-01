문서화섹션
Load

파일에서 목록 데이터를 로드합니다.

virtual bool  Load(
   int  file_handle      // 파일 핸들
   )

Parameters

file_handle

[in] 이전에 FileOpen() 함수를 사용하여 연 이진 파일의 핸들.

Return Value

성공적으로 완료시 true, 그렇지 않으면 false.

Note

파일에서 목록 요소를 읽을 때 CList::CreateElement(int) 메서드를 호출하여 각 요소를 만듭니다.

예제:

//--- CLoad::Load(int) 예제
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   int    file_handle; 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list!=NULL
     { 
      printf("객체가 오류를 생성합니다"); 
      return
     } 
   //--- 파일 오픈 
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI); 
   if(file_handle>=0) 
     { 
      if(!list.Load(file_handle)) 
        { 
         //--- 파일 로드 오류 
         printf("File load: Error %d!",GetLastError()); 
         delete list; 
         FileClose(file_handle); 
         //--- 
         return
        } 
      FileClose(file_handle); 
     } 
   //--- 목록 요소 사용 
   //--- . . . 
   //--- 리스트 삭제 
   delete list; 
  } 