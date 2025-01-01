- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
Load
파일에서 목록 데이터를 로드합니다.
|
virtual bool Load(
Parameters
file_handle
[in] 이전에 FileOpen() 함수를 사용하여 연 이진 파일의 핸들.
Return Value
성공적으로 완료시 true, 그렇지 않으면 false.
Note
파일에서 목록 요소를 읽을 때 CList::CreateElement(int) 메서드를 호출하여 각 요소를 만듭니다.
예제:
|
//--- CLoad::Load(int) 예제