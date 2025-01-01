- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
从文件里加载列表数据。
virtual bool Load(
参数
file_handle
[输入] 已由 FileOpen(...) 函数打开的文件句柄。
返回值
true - 如果成功完成, false - 如果出错。
注释
当从文件里读取列表并创建每个元素时调用的方法称为 CList::CreateElement()。
例如:
//--- 例程 CLoad::Load(int)