Load

从文件里加载列表数据。

virtual bool  Load(
   int  file_handle      // 文件句柄
   )

参数

file_handle

[输入]  已由 FileOpen(...) 函数打开的文件句柄。

返回值

true - 如果成功完成, false - 如果出错。

注释

当从文件里读取列表并创建每个元素时调用的方法称为 CList::CreateElement()。

例如:

//--- 例程 CLoad::Load(int)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   int    file_handle; 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list!=NULL
     { 
      printf("对象创建错误"); 
      return
     } 
   //--- 打开文件 
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI); 
   if(file_handle>=0) 
     { 
      if(!list.Load(file_handle)) 
        { 
         //--- 文件加载出错 
         printf("文件加载: 错误 %d!",GetLastError()); 
         delete list; 
         FileClose(file_handle); 
         //--- 
         return
        } 
      FileClose(file_handle); 
     } 
   //--- 使用列表元素 
   //--- . . . 
   //--- 删除列表 
   delete list; 
  } 