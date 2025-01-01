DokumentationKategorien
Lädt Daten der Liste aus einer Datei.

virtual bool  Load(
   int  file_handle      // Datei-Handle
   )

Parameter

file_handle

[in]  Handle einer binären Datei, die mit der Funktion FileOpen(...) früher geöffnet wurde

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.

Hinweis

Beim Lesen Listenelementen aus einer Datei wird die Methode CList::CreateElement() für jedes Element aufgerufen.

Beispiel:

//--- example for CLoad::Load(int) 
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   int    file_handle; 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list!=NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- open file 
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI); 
   if(file_handle>=0) 
     { 
      if(!list.Load(file_handle)) 
        { 
         //--- file load error 
         printf("File load: Error %d!",GetLastError()); 
         delete list; 
         FileClose(file_handle); 
         //--- 
         return
        } 
      FileClose(file_handle); 
     } 
   //--- use list elements 
   //--- . . . 
   //--- delete list 
   delete list; 
  } 