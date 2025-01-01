- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
Load
Lädt Daten der Liste aus einer Datei.
|
virtual bool Load(
Parameter
file_handle
[in] Handle einer binären Datei, die mit der Funktion FileOpen(...) früher geöffnet wurde
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.
Hinweis
Beim Lesen Listenelementen aus einer Datei wird die Methode CList::CreateElement() für jedes Element aufgerufen.
Beispiel:
|
//--- example for CLoad::Load(int)