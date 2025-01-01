ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаКоллекции данныхCListIsSorted 

IsSorted

Получает флаг сортированности списка.

bool  IsSorted(
   int  mode=0      // вариант сортировки
   ) const

Параметры

mode=0

[in]  Проверяемый вариант сортировки

Возвращаемое значение

Флаг сортированности списка. Если список сортированный по указанному варианту - true, иначе false.

Примечание

Флаг сортированности списка нельзя изменить непосредственно. Флаг устанавливается методом Sort(int) и сбрасывается любыми методами добавления/вставки.

Пример:

//--- example for CList::IsSorted() 
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- check sorted 
   if(list.IsSorted(0)) 
     { 
      //--- use methods for sorted list 
      //--- ... 
     } 
   //--- delete list 
   delete list; 
  } 