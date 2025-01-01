//--- example for CList::IsSorted()

#include <Arrays\List.mqh>

//---

void OnStart()

{

CList *list=new CList;

//---

if(list==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- check sorted

if(list.IsSorted(0))

{

//--- use methods for sorted list

//--- ...

}

//--- delete list

delete list;

}