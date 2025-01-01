- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
IsSorted
Получает флаг сортированности списка.
|
bool IsSorted(
Параметры
mode=0
[in] Проверяемый вариант сортировки
Возвращаемое значение
Флаг сортированности списка. Если список сортированный по указанному варианту - true, иначе false.
Примечание
Флаг сортированности списка нельзя изменить непосредственно. Флаг устанавливается методом Sort(int) и сбрасывается любыми методами добавления/вставки.
Пример:
|
//--- example for CList::IsSorted()